Zwölf Jahre Redenschreiber Dr. Getschmann im Netz

Seit 12 Jahren erfolgreich im Netz. Erfahrung, Allgemeinbildung und ein umfangreicher Coachinghintergrund machen Dr. Getschmann zum idealen Partner für Hilfesuchende in Sachen Redeunterstützung.

Seit über zwölf Jahren bietet der Redenschreiber Dr. Dirk Getschmann seine Dienste unter der Webadresse https://www.reden-mit-getschmann.de an.

Mit seinem sprachwissenschaftlichen Hintergrund und seinen umfangreichen Erfahrungen als Coach (erreichbar unter https://www.ainos.org) garantiert er letztlich jedem Kunden seinen Auftrittserfolg.

Das Redenschreiben – so meint er – ist vor allem ein Handwerk. Der Recherche folgt die richtige dramaturgische Aufarbeitung des jeweiligen Themas. Die Kunst, die aus dem Text tatsächlich Redekunst macht, bedarf des Einfühlungsvermögens für die Persönlichkeit des Redners oder der Rednerin, aber auch eines wachen Blickes für die Situation und den Raum, in dem die Rede gehalten werden soll.

Als erfahrener Redenschreiber legt Dr. Getschmann seinen Kunden zunächst einen Fragebogen vor bzw. stellt diesen per Mail zu. Mit der Antwort in Händen kann der Texter sein Werk beginnen. Stück um Stück wächst die Rede. Wie bei einem guten Wein kann auch hier etwas mehr Zeit zu etwas mehr Redeerfolg und damit Auftrittserfolg führen. Ist die Rede fertig, sollte der Redner, die Rednerin proben. Am besten zusammen mit Dr. Getschmann als Redecoach. Manche Worte gehen nicht recht über die Lippen. Manchem Satz scheint der richtige Rhythmus zu fehlen. Das merken Auftraggeber und Redenschreiber bei einem gemeinsamen Kommunikationstraining. Gute und enge Zusammenarbeit sind zwingend nötig – so Redenschreiber Getschmann – um aus einem Text eine gewinnende Rede zu machen.

Als Autor von Büchern und Zeitschriftenartikeln hat Dr. Getschmann viel Erfahrung mit dem Texte schreiben gemacht. Als neugierige und humorbegabte Persönlichkeit unterhält er das Publikum auch gerne mit eigenen Reden bei einem abendlichen dinner speaking.

Sie können mit Dr. Getschmann am besten über die Mailadresse getschmann@ainos.org Kontakt aufnehmen.

