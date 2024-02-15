10 Jahre Infotainment mit just me & beauty

Hurra, just me & beauty – Das Beauty Magazin zelebriert das diesjährige Sommerjubiläum! Im medialen Blickpunkt: aquafrische Saison-Features aus aller Welt und eine exklusive Leserverlosung.

Hamburg, im Juni 2026: Allez hopp, zum 10. Jubiläum lässt das Hamburger Magazinportal just me & beauty – Das Beauty Magazin langjährige Pressetätigkeit Revue passieren, ein Meilenstein in zielgerichteter Redaktionsarbeit. Die inhabergeführte Winterhuder Mediaagentur unter Leitung von Claudia Rakow freut sich über wachsende internationale Reichweite, steigende Besucherfrequenz und crossmediales Kundenengagement. Pünktlich Mitte Juni startet der interaktive Überraschungscoup in bewährter Tradition: die Einladung zur exklusiven Event-Aktion für das Leserpublikum.

Magazinvielfalt aus Leidenschaft im Doppelpack

Seit einer Dekade praktiziert das unabhängige Hamburger Magazinportal just me & beauty – Das Beauty Magazin praxisorientierten Beauty & Health-Journalismus. Substanziell von A bis Z, informativ aufbereitet und vielfältig am Puls der Zeit, bietet das integrierte Medienarchiv mittlerweile unbegrenzten Direktzugriff auf +1.000 publizierte Inhalte aus der internationalen Schönheitswelt. Das 2016 gegründete Onlinemagazin unter der Leitung von Managing Editor und Kosmetikexpertin Claudia Rakow sitzt längst sattelfest im Redaktionssessel. „Ich bin unglaublich stolz darauf, seit 10 Jahren aktiver Mitgestalter der wandelbaren digitalen Presselandschaft zu sein und freue mich auf die nächsten spannenden Herausforderungen im zunehmend KI-geprägten Mediabusiness“, erzählt die Vollblutjournalistin.

Ehrliches kreatives Schreibhandwerk, gereifte Fachexpertise und authentische Unique Content-Stilistik sind das Erfolgsgeheimnis des hanseatischen Desktop-Dienstleisters von der Alster, der heute zwei eigenständige repräsentative digitale Plattformen verantwortet: Deutschlands Beauty-Blogazine N°1 und den angegliederten just me & beauty Magazinkiosk mit monatlichen Printstyle-Editionen im flexiblen Leser-Abonnement-Service. „10 Jahre ununterbrochen Webpräsenz zu zeigen, ständig bei der zeit- und energieaufwändigen Recherche nach neuen Themen mit Veröffentlichungspotenzial, ist mal eben kein Pappenstiel, aber definitiv beflügelnder Ansporn für ein echtes Herzensprojekt“, so die Herausgeberin.

Geburtstagskollaboration mit melumé SKINSCIENCE

Synchron zum runden Magazinjubiläum im Juni 2026 realisiert just me & beauty das diesjährige Geburtstagsspecial in Zusammenarbeit mit der Münchner PR-Agentur ROUGE PR und der Düsseldorfer Highend-Kosmetikmarke melumé SKINSCIENCE, gestützt durch gezielt platzierte Promotionaktivitäten. Die Leserzielgruppe in der DACH-Region erwartet in beliebter Tradition ein exklusives, zeitlich begrenztes Verlosungs-Event. Im Kampagnenfokus stehen stimmungsvolle saisonale Beauty-Gadgets rund um vitaminfrische Hautpflege, festlich verpackt in hochwertige Geschenksets.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

just me & beauty – Das Beauty Magazin by art of BEAUTY CONCEPT & CONSULTING

Frau Claudia Rakow

Carl-Cohn-Straße 23

22297 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49(0)40-5113112

web ..: https://justmeandbeauty.de/

email : info@justmeandbeauty.de

just me & beauty, das 2019 neu ausgerichtete Beauty-Portal der Hamburger Mediaagentur art of BEAUTY CONCEPT & CONSULTING, ist ein unabhängiges branchenvernetztes und duales Onlinemagazin, kreiert von erfahrenen Schönheitsspezialisten. Die seit 2001 für nationale und internationale Beauty-Medien tätige Fachjournalistin und Kosmetikexpertin Claudia Rakow steht als Herausgeberin im engen Dialog mit führenden Dermatologen, Schönheitskliniken, Wellness-Spezialisten, Marketing- und Presseagenturen und der Kosmetikindustrie.

Pressekontakt:

just me & beauty – Das Beauty Magazin by art of BEAUTY CONCEPT & CONSULTING

Frau Claudia Rakow

Carl-Cohn-Straße 23

22297 Hamburg

fon ..: +49(0)40-5113112

email : info@justmeandbeauty.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gold Terra: Hochgradiger Treffer erweitert Walsh-Lake-Goldsystem Lux Floor erweitert das Vinyl Sortiment. Viele Vinylböden jetzt direkt ab Lager verfügbar