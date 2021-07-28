10ZiG eröffnet erstes deutsches Büro und holt EUC-Experten an Bord

Expansion in der EMEA-Region begegnet der steigenden Nachfrage nach Thin-Client-Lösungen

10ZiG Technology ist ab sofort auch in Deutschland mit einem Büro vertreten. Als Standort wählte der zu den weltweit führenden Anbietern von Thin- und Zero-Clients sowie Software für VDI-, DaaS- und webanwendungsbasierte Umgebungen zählende Hersteller die Freie Hansestadt Bremen. Für den Ausbau der Geschäftsaktivitäten im deutschsprachigen Raum verstärkte das Unternehmen mit Johannes Joester und Frank Conrad das Führungsteam um zwei erfahrene Manager, die das EMEA-Team als Director of Sales Germany und Director of Pre-Sales Germany ergänzen. Diese Schritte spiegeln den starken Wachstumskurs wider, den die weltweit steigende Nachfrage nach den sicheren, leistungsstarken und zentral verwalteten Endpunktlösungen von 10ZiG ausgelöst hat.

Bremen: Drehscheibe für das EMEA-Geschäft

Die Eröffnung des Bremer Büros – die bisher größte Investition in der EMEA-Region – unterstreicht 10ZiGs langfristig ausgelegtes Engagement im europäischen Markt und seine Rolle als Partner für den digitalen Wandel. Ziel ist es, die wachsende Kundenbasis besser zu betreuen und die steigende Nachfrage nach modernen Endpunktlösungen bedienen zu können. Der Standort dient als strategischer Knotenpunkt für das wachsende EMEA-Geschäft und schafft die Basis für eine engere Zusammenarbeit mit Partnern, verbesserte Serviceleistungen und mehr Nähe zu Unternehmen, die auf Cloud-basierte digitale Arbeitsplätze umstellen.

Vorteile für Partner und Kunden

– Regionaler Support: schnellerer Service, direkte technische Zusammenarbeit

– Kürzere Reaktionszeiten, regionale Lösungskompetenz: bessere Pre-Sales-Betreuung und erfolgreiche Rollouts

– Optimierte Logistik: schnellere Geräteverfügbarkeit, effizientere Distribution in Europa

– Skalierbare Basis: Ausbau von Vertriebs-, Technik- und Channel-Aktivitäten in der DACH-Region

Erfahrene IGEL-Manager verstärken Führungsteam

Johannes Joester wechselt als Director of Sales Germany zu 10ZiG. Der ausgewiesene EUC-Experte blickt auf über 20 Jahre Erfahrung rund um Thin Clients und digitale Arbeitsplätze zurück. Bei IGEL Technology steuerte er in leitenden Funktionen das Geschäft mit Kunden aus dem Mittelstand und dem Gesundheitssektor sowie den Vertrieb in Deutschland.

Frank Conrad stößt als Director of Pre-Sales Germany zum Team. Der Experte für Thin-Client-Architekturen, unternehmensweite EUC-Umgebungen und Pre-Sales Engineering hatte bei IGEL ebenfalls Führungsrollen inne. Bei 10ZiG ist er für die technische Qualifizierung von Partnern, die Lösungsarchitektur und das Partner-Engineering zuständig.

Hardware, Software, Management: Alles aus einer Hand

10ZiG bietet eine vollständige Produktpalette an, die Hard- und Softwarelösungen umfasst. Hierzu zählen Thin- und Zero-Clients sowie RepurpOS, ein Linux-basiertes Betriebssystem, mit dem sich vorhandene Laptops, PCs oder ältere Thin Clients als moderne, sichere Endpunkte für VDI-, DaaS- oder webbasierte Arbeitsumgebungen weiternutzen lassen. Die Verwaltung aller Geräte erfolgt über den kostenlosen 10ZiG Manager – ohne Lizenzen oder Abonnements.

Wechselangebote für IGEL- und Stratodesk-Kunden

Für Unternehmen, die von IGEL OS oder Stratodesk NoTouch OS umsteigen wollen, hat 10ZiG ein Austauschprogramm aufgelegt. Es umfasst Migrationsunterstützung, Trade-in-Optionen und Sonderkonditionen – sowohl für den Austausch von Altgeräten als auch für die Weiternutzung bestehender Hardware mit RepurpOS. Dies ermöglicht ihnen, ihre Endpunktumgebung unkompliziert mit einem einzigen Partner zu modernisieren.

Kostenloses Webinar

Am Donnerstag, 29. Januar, um 11:00 Uhr MEZ veranstaltet 10ZiG zu diesem Thema ein Webinar: „Der Arbeitsplatz der Zukunft: Thin, Smart & Cloud-Ready“.

Interessierte können sich hier zum Webinar anmelden: https://events.teams.microsoft.com/event/b0721c70-4b8d-4829-87ed-145e4f9928f2@f49eeaec-d72a-4619-87a5-36df37e8c43c/registration

Zitate

„Der deutsche Markt ist im Umbruch: Immer mehr Unternehmen wenden sich von veralteten Endpoint-Betriebssystemen ab und evaluieren moderne, sichere und wirtschaftliche Alternativen. Mit seinem breiten Lösungsspektrum, der konsequenten Wachstumsstrategie und der starken Marktposition ist 10ZiG bestens aufgestellt, um bei dieser Transformation eine führende Rolle zu spielen. Ich freue mich darauf, unsere Präsenz in Deutschland auszubauen und Kunden wie Partner beim Umstieg auf modernes Endpoint-Management als Single-Vendor-Partner zu unterstützen.“ / Johannes Joester, Director of Sales Germany, 10ZiG Technology

„Mit unserem neuen Büro in Deutschland und der Verstärkung durch Johannes Joester und Frank Conrad sind wir bestens aufgestellt, um unsere Kunden in der EMEA-Region mit umfassendem Know-how noch besser zu unterstützen. Das ebnet den Weg für schnelleres Wachstum. Unser Ziel bleibt gleich: flexible, moderne Thin- und Zero-Client-Endpunkte sowie unseren kostenlosen 10ZiG Manager anzubieten, ohne komplizierte Lizenzmodelle. Jetzt mit stärkerer Präsenz vor Ort und Führungskräften, die über viele Jahre Branchenerfahrung verfügen.“ / Kevin Greenway, CTO und Managing Director EMEA, 10ZiG Technology

—

Zur vollständigen Produktpalette von 10ZiG Technology: https://www.10zig.com/de/product/solutions/

Zu 10ZiG Technology: https://www.10zig.com/de/

