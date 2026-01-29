Wie lange halten Zahnimplantate und warum braucht man überhaupt ein Implantat?

So halten Zahnimplantate Jahrzehnte – Wie Langlebigkeit und Pflege Ihre Lebensqualität nachhaltig verbessern und warum Implantate die beste Wahl für Zahnersatz sind

Ludwigshafen, 29.01.2026 – Wie Zahnimplantate bei guter Pflege über ein Viertel Jahrhundert halten

Sowohl für Zahnärzte als auch für die Patienten ist ein festsitzendes Implantat die optimale Lösung, wenn Zahnersatz benötigt wird. Implantate fügen sich gut ein in die natürliche Kieferästhetik. Außerdem müssen keine Nachbarzähne bearbeitet werden, um beim Zahnersatz sprichwörtlich Brücken zu bauen. Und dann gibt es noch einen dritten Vorteil. Der besteht darin, dass beim Implantat die Haltbarkeit deutlich höher ausfällt. Was genau bedeutet das?

Eine Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren ist möglich

Beim Planen einer Implantation ist die Frage nach der Implantat-Haltbarkeit eine der häufigsten. Das ist verständlich. Schließlich möchten Patienten wissen, wie lange das Ergebnis eines zahnchirurgischen Eingriffs hält, bei dem ein künstlicher Ersatz fest eingepflanzt wird. Die gute Nachricht zuerst. Ein modernes Zahnimplantat kann tatsächlich bis zu einem Vierteljahrhundert halten. Allerdings hängt die Haltbarkeitsdauer in der Praxis von einer professionellen Implantation und von regelmäßiger Implantat-Pflege ab. Wir geben Patienten nach dem Implantieren gerne ausführliche Informationen zur Pflege mit auf den Weg.

Diese Dinge sollten Sie für die Implantat-Pflege wissen:

– elektrische Zahnbürsten reinigen den Kiefer mit Implantaten deutlich effektiver

– professionelle Zahnreinigungen und Prophylaxe-Behandlungen nach Plan nutzen

– Zahnzwischenräume mit Zahnseide oder Interdentalbürsten reinigen

– Mundwasser und spezielle Mundduschen zur Pflege des Zahnfleisches nutzen

– bei Schmerzen oder lockerem Implantat direkt den Zahnarzt aufsuchen

Wie unterscheidet sich die Implantat-Pflege von der natürlicher Zähne?

Der Kiefer und das Zahnfleisch rund um das Zahnimplantat sind empfindlicher. Es handelt sich schließlich um einen künstlich eingepflanzten Ersatz, selbst wenn dieser optimal eingewachsen ist. Reinigen Sie bei der Implantat-Pflege das Zahnfleisch und die Zwischenräume rund um das Implantat sorgsam. Einen höheren Druck auf die Zähne sollten Sie nicht ausüben. Gehen Sie gründlich vor und nutzen Sie alle beschriebenen Pflegemaßnahmen.

Bei den Prophylaxe-Behandlungen können Zahnmediziner harte Zahnbeläge entfernen, die Sie mit einer Bürste schwer oder gar nicht beseitigen können. Wenn Sie alle diese Maßnahmen befolgen, steigt die Implantat-Haltbarkeit deutlich. Allerdings gibt es Krankheiten, unter denen das Zahnfleisch und der Kiefer leiden kann. Falls das Implantat sich unter deren Einfluss lockert, kann eine Nachbehandlung sinnvoll sein.

Professionelle Implantation und ein guter Service für die Nachsorge

In unserer Praxis bieten wir Ihnen eine moderne Implantation und eine Nachsorge, die zu einer langen Implantat-Haltbarkeit beitragen. Die Implantologie bildet einer der wichtigsten Schwerpunkte unserer zahnmedizinischen Arbeit. Wir bringen jahrzehntelange Erfahrung bei allen Arten von Implantationen mit, und verfügen über die neusten technischen Möglichkeiten für ein Implantat, das fest sitzt und sich natürlich in den Kiefer einfügt.

Wir wissen, wie entscheidend die richtige Pflege für die Haltbarkeit ist. Das Praxisteam gibt Ihnen praktische Tipps und steht Ihnen jederzeit für Beratungen und professionelle Zahnreinigungen zur Verfügung. Falls uns etwas Ungewöhnliches auffällt, kümmern wir uns mit den richtigen Maßnahmen um Ihren Kiefer.

Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinland-Pfalz. Mit aktuell 150 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet.

