Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Auricher Reeder“ von Martin Windebruch im Klarant Verlag

Aurich Krimi: Ein erschossener Reeder, verschwundenes Geld und ein mysteriöser Mittwochnachmittag. Wiebke Jacobs und Evert Brookmer stoßen in Aurich auf ein tödliches Geheimnis.

Der ostfriesische Reeder Rummert Doyen wird im Meerhusener Wald ermordet. Illegale Geldverschiebungen, ein ruinierter Konkurrent und die Angst vor dem Gefängnis liefern Motive. Doch ein wöchentlich blockierter Termin, von dem niemand wusste, führt die Ermittler auf eine ganz andere Spur. Und die ist gefährlicher, als gedacht.

Mitteilung

Der Mord an Tammo Hooge führt die Auricher Kommissare in ein Dorf, das ein Feuer nie vergessen hat. Alte Rechnungen, verletzte Dorfbewohner und eine Familie voller Spannungen machen jeden zum Verdächtigen.

War Rache für eine alte Schuld der Auslöser für einen Mord?

Als der fahrende Händler Dieter Tüsken das Haus von Tammo Hooge betritt, macht er eine schreckliche Entdeckung. Der Rentner liegt tot auf dem Boden – von einer Tatwaffe keine Spur. Die Kommissare Wiebke Jacobs und Evert Brookmer aus Aurich beginnen in dem rätselhaften Kriminalfall zu ermitteln. Der Tote hatte die ehemalige Schule von Münkeboe gekauft und wollte dort eine Ferienpension eröffnen. Darüber ist nicht jeder im Ort glücklich. Es stellt sich heraus, dass der ehemalige Elektriker dort vor Jahren mit Wartungsarbeiten beschäftigt war, es bald darauf gebrannt hatte und viele Menschen verletzt wurden. Wollte sich jemand an dem Mann rächen? Oder liegt das Motiv doch im familiären Umfeld? Das Verhältnis des schweigsamen Eigenbrötlers Tammo Hooge zu seinen Kindern war alles andere als gut, und besonders die hoch verschuldete Tochter kann das umfangreiche Erbe ihres Vaters gut gebrauchen …

„Auricher Reeder“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 4,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 13 Euro.

Mehr Informationen zu „Auricher Schuld“ erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0GKFH3GQC sowie bei https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1078069948.

Der Autor:

Martin Windebruch ist verheiratet und stammt aus einer Familie mit ostfriesischen Wurzeln. Sein Großvater wurde in Rysum geboren. Er selbst hat im Rahmen seines Studiums zu dem Themengebiet »Ostfriesische Auswanderer« geforscht. So kennt er sich bestens zwischen Großem Meer und Krummhörn aus. Für Martin Windebruch lag es daher nahe, seine Kriminalromane in Ostfriesland anzusiedeln und sich Geschichten auszudenken, die sich so, wie er sie beschreibt, eigentlich auch nur im Land hinter den Deichen ereignen können.

Zur Reihe „Ein Fall für Brookmer und Jacobs“:

Zwei gebürtige Auricher Ermittler gehen mit Polizeihund Fiete in Ostfriesland auf Verbrecherjagd! Dabei sind die Kollegen des Polizeikommissariats Aurich zunächst wenig begeistert, einen Theoretiker wie Dr. Evert Brookmer in ihr Team zu bekommen. Evert hat in Kriminologie promoviert, aber von wirklicher Polizeiarbeit hat der junge nach Aurich zurückgekehrte Kommissar doch keine Ahnung – oder?

Auch die heimatverbundene Kommissarin Wiebke Jacobs, der Evert zugeteilt wird, ist skeptisch, doch sie muss zugeben, dass der Neue mehr draufhat, als sie gedacht hätte. Denn Dr. Brookmer besitzt ein untrügliches Gespür dafür, wie man mit Leuten reden muss, während die introvertierte Wiebke manchmal etwas zu lange überlegt, bevor sie etwas sagt.

So werden die beiden ostfriesischen Ermittler schon bald zu einem richtigen Team, und wenn sie in einem Fall einmal partout nicht weiterkommen, erhält Evert oft den entscheidenden Hinweis von Oma Tieske, die in ihrem Kiosk stets über jedes aktuelle Gerücht informiert zu sein scheint.

