  • 15 Jahre Ringhotels Akademie in Kooperation mit diavendo: Nachhaltige Mitarbeiterentwicklung als Erfolgsfaktor

    Die Partnerschaft der Ringhotels e.V. mit dem Personalentwickler soll nicht nur den Fachkräftemangel bekämpfen – sie stärkt Führung, Mitarbeiterbindung und Markenkraft der privat geführten Hotels.

    BildDie Ringhotels Akademie setzt seit Beginn an auf gezielte Personalentwicklung in der Privathotellerie. Was 2011 als gemeinsames Projekt des Ringhotels e.V. und diavendo-Gründer Bernhard Patter begann, hat sich zu einer festen Größe innerhalb der Hotelkooperation entwickelt: als exklusive Weiterbildungsplattform für Mitglieder, als Ort des persönlichen Austauschs sowie als strategisches Instrument zur Stärkung von Führung, Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität. Heute nehmen jährlich über 100 Hoteliers, Führungskräfte und Mitarbeitende aus ganz Deutschland an der Ringhotels Akademie teil, die längst weit mehr ist als ein klassisches Seminarformat.

    Die Zusammenarbeit mit diavendo bildet dabei seit Jahren das fachliche Fundament der Akademie. Mit einem modularen, praxisnahen Ansatz entwickeln die Personalexperten Bernhard Patter und Steffen Schock Inhalte kontinuierlich weiter und passen sie an die aktuellen Herausforderungen der Branche an – von Persönlichkeitsentwicklung und zeitgemäßem Reklamationsmanagement über Vertrieb, Marketing und Kommunikation bis hin zu zentralen Führungsthemen. Ergänzt wird das Programm durch innovative Formate wie Workshops und Trainings mit erfahrenen Trainern, die den Wissenstransfer in den betrieblichen Alltag gezielt unterstützen. „Die Marke ist so stark wie ihre Mitarbeitenden. Gerade vor dem Hintergrund des anhaltenden Fachkräftemangels in Hotellerie und Gastronomie ist es entscheidend, die Teams nicht nur zu qualifizieren, sondern langfristig zu binden und zu weiterzuentwickeln“, so Bernhard Patter, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von diavendo. „Genau hier setzt die Ringhotels Akademie an – mit einem Fortbildungsangebot, das praxisnah ist, Orientierung gibt und die Identifikation mit dem Unternehmen stärkt.“

    Ein zentrales Merkmal der Akademie ist der partnerschaftliche Ansatz: Die Inhalte werden gemeinsam mit den Ringhoteliers weiterentwickelt, orientieren sich am tatsächlichen Bedarf der Betriebe und greifen konkrete Fragestellungen aus der täglichen Praxis auf. Aufgabenbeispiele aus den Ringhotels, der Erfahrungsaustausch unter Kollegen sowie die konsequente Einbindung der Markenphilosophie „Echt HeimatGenuss erleben“ sorgen dafür, dass Theorie und Umsetzung eng miteinander verzahnt bleiben. „Im Rahmen des Veranstaltungskonzepts ermitteln wir regelmäßig die Bedürfnisse und den Kenntnisstand der Mitglieder. Daraus gestalten wir gemeinsam ein jährlich wechselndes Programm. Unsere Formate sollen nicht nur Wissen vermitteln, sondern echte Handlungsfähigkeit schaffen“, betont Steffen Schock von diavendo.
    Auch auf Seiten der Ringhotels wird die langjährige Kooperation als wesentlicher Erfolgsfaktor gesehen. Petra Weindl, geschäftsführender Vorstand des Ringhotels e.V., unterstreicht dabei die Bedeutung der Partnerschaft: „Die Ringhotels Akademie wäre ohne den Einsatz von diavendo in dieser Form nicht möglich geworden. Zusammen entwickeln wir sie heute kontinuierlich weiter – zeitgemäß, praxisnah und angepasst an die drängenden Themen unserer Zeit. Mit diavendo haben wir einen starken Partner im Bereich Mitarbeiterentwicklung an unserer Seite. Wir bedanken uns herzlich für die großartige, unkomplizierte sowie flexible Zusammenarbeit und freuen uns auf viele weitere Jahre.“

    Neben der fachlichen Weiterbildung ist die Akademie heute auch eine Plattform für persönlichen Austausch und Vernetzung innerhalb der Kooperation. Das jährliche Fortbildungswochenende mit Rahmenprogramm schafft Raum für Diskussionen, neue Impulse und gemeinsames Lernen – bewusst in Präsenz. Ziel bleibt es, Mitarbeitermotivation und -bindung nachhaltig zu stärken, Führungskompetenzen auszubauen, die Marke Ringhotels weiter zu schärfen und damit einen strategischen Wettbewerbsvorteil zu sichern.

    Petra Weindl, geschäftsführender Vorstand/Ringhotels e.V. und Bernhard Patter/Gründer von diavendo. Quelle: Wolf-Thomas Karl.

