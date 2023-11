2 Globale Auszeichnungen für das 5-Sterne SPA-HOTEL Jagdhof!

Bei den World Luxury Hotel, Spa & Restaurant Awards 2023 wurde das 5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof gleich zweimal als weltbestes Hotel ausgezeichnet und erntete drei Auszeichnungen auf europäischer Ebene.

Nun ist es amtlich: Weltweit geht kein Romantischerer Luxus-Urlaub als im 5-Sterne SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital. Dies wurde jetzt bei den World Luxury Hotel Awards 2023 offiziell bestätigt!

Die World Luxury Hotel, Spa & Restaurant Awards gelten als die Oscars der Reisebranche. Die diesjährige Preisverleihung fand in Athen statt, wo sich das Who’s Who der Hotelbranche versammelte. Dabei setzte für das Luxus-Hideaway im Stubaital mit gleich neun Auszeichnungen ein regelrechter Auszeichnungsregen ein. Das 5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof wurde bei den Luxury Hotel, Spa & Restaurant Awards insgesamt als weltbestes „Luxury Romantic Hotel“, bestes „Luxury Honeymoon Hotel“ West-Europas und insgesamt als bestes „Luxury Spa Hotel“ Österreichs geehrt. Das jSPA des Jagdhofs erhielt Auszeichnungen als weltbestes „Luxury Romantic Destination Spa“ sowie bestes „Luxury Wellness Spa“ und „Luxury Destination Spa“ Österreichs. Ebenfalls reich beschert wurde die Hubertusstube des Jagdhofs. Sie wurde für die „Most Romantic Atmosphere“ Euopas, West-Europas „Best Wine Selection“ und Österreichs beste „Gourmet Cuisine“ ausgezeichnet.

Mit den prestigeträchtigen Preisen werden die besten Reise-, Spa,- Gourmet- & Gesundheitsdestinationen weltweit ausgezeichnet. Die World Luxury Awards wurden 2006 ins Leben gerufen und sind der Höhepunkt in der Luxus-Hotel-Branche. Über 300.000 internationale Reisende wählen jedes Jahr die von der World Luxury Kommission nominierten Hotel, Spas und Restaurants. Dieses Jahr waren insgesamt mehr als 3.200 Hotels, Restaurants und Spas aus der ganzen Welt nominiert. Der Gründer der World Luxury Awards, Hotelier Brandon Lourens aus Südafrika, wollte eine international vergleichbare Auszeichnung schaffen und Luxuspionieren und Innovatoren eine Plattform bieten. Mittlerweile sind die World Luxury Awards nicht umsonst als die „Oscars“ der Reisebranche bekannt und bieten internationale Anerkennung, die von Gästen, Reisenden und Akteuren der Branche gleichermaßen zugesprochen wird.

Dass der Jagdhof zum besten „Luxury Romantic Hotel“ der Welt und zum besten „Luxury Honeymoon Hotel“ West-Europas gewählt wurde, verwundert nicht. Auch die Auszeichnung der Hubertusstube des Jagdhofs für die „Most Romantic Atmosphere“ fügt sich gut in den Rahmen. In allem Belangen der Romantik ist der Jagdhof bestens aufgestellt. Mit einer einmaligen Melange aus Hauben gekrönter Gourmetküche mit romantischer Fonduegondel, dem wohl kleinsten Gourmetrestaurant Österreichs, einer speziellen Honeymoon Suite im Tiroler Landhausstil mit Herzl-Badewanne und dem Highlight der Luxus-Spa mit Private Spa Suite für ein perfektes Cocooning bietet das SPA-HOTEL Jagdhof ein weltweit einzigartiges Romantik-Gesamtpaket:

Romantische Wellnessmomente in der Private Spa Suite

Das romantische Highlight im Spa Bereich ist die Private Spa Suite (100 Quadratmeter) im SPA Chalet. Im edlen Alpen-Ambiente genießen Gäste SPA Anwendungen nur zu zweit in absoluter Privatsphäre und einen atemberaubenden Blick auf die umliegenden Berge. Desweiteren bietet die Suite eine Zirbenholz Sauna, die sowohl als finnische Sauna sowie auch als Bio-Dampf-Sauna genutzt werden kann, und der Infinity Duo-Pool mit integrierter Farblicht-Therapie und Körperschallwandler versetzt das Wasser und den Körper in leichte, entspannende Schwingungen. Die große Dampfkombinationsdusche mit duftender Bedampfung, Musik- und Lichttherapie vervollständigt das Angebot. Zwei Doppel-Schwebeliegen mit ergonomischen Holzlamellen und der Balkon mit Blick auf den Stubaier Gletscher laden nach Spa-Behandlungen zum Ausruhen.

SPA-HOTEL Jagdhof-Chef Armin Pfurtscheller betont: _“Die Freude über diese drei Auszeichnungen ist unglaublich groß – gerade in diesen Zeiten ist die Wertschätzung unserer Dienstleistungen besonders wertvoll und motivierend. Der Gast, seine Wünsche und Bedürfnisse stehen bei uns seit jeher im Zentrum. Diese zu erfüllen, mit der richtigen Infrastruktur, dem maßgeschneiderten Angebot und vor allem dem besten Service, ist unser Ziel und unsere Herzensangelegenheit. Diesen Weg gehen wir mit aller Konsequenz und mit größter Freude weiter.“_

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Spa Hotel Jagdhof

Herr Armin Pfurtscheller

Scheibe 44

6167 Neustift im Stubaital

Österreich

fon ..: +498935612483

web ..: https://www.hotel-jagdhof.at/

email : pr@zierercom.com

5-Sterne SPA-HOTEL Jagdhof*****

Das 5-Sterne SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital in Österreich bietet 70 Gästezimmer und Suiten (bis zu 115 m²) in traditionellem Tiroler Stil. Zu den Besonderheiten des an die Vereinigung „Relais & Châteaux“ angeschlossenen Hotels gehören der exquisite Weinkeller mit Raritäten aus der neuen und alten Welt, die Fondue-Gondel – das wohl kleinste Gourmet-Restaurant Tirols – sowie die haubengekrönte „Hubertusstube“, in der die Gäste internationale Küche mit den besten regionalen Produkten erwartet. Mit 3.000 m² bietet das jSPA eine einmalige Bade-, Relax- und Saunawelt mit einem vielfältigen Anwendungsangebot an Wirkstoff- und Naturkosmetik sowie mit neuem, exklusivem SPA-CHALET, das ultimativen Luxus gepaart mit authentischem Design, absoluter Privatsphäre und atemberaubendem Gletscherblick

bietet. Das Ski- und Wandergebiet Stubaier Gletscher und der 5.000 m² große Naturgarten des Hotels laden zu unterschiedlichsten Sportaktivitäten in sagenhafter Naturkulisse ein.

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

fon ..: +498935612483

email : pr@zierercom.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuer Esports Hot Stock erobert die Esport-Welt im Sturm. Neuer 297% Esports Aktientip nach 6.307% mit Take-Two Interactive Software ($TTWO), 13.139% mit Tencent Holdings ($TCEHY) und 37.292% mit Electronic Arts ($EA) Beheizbare Formwerkzeuge für das Light-RTM-Verfahren