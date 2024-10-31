2. Tegernsee Art Masters Seemeile Nr. 1 – Elemente: Tony Cragg

Unter der Schirmherrschaft von Anna Herzogin in Bayern

3. Juli bis 5. Oktober 2026

Tony Cragg, einem der bedeutendsten Bildhauer der Gegenwart, sind die 2. Tegernsee Art Masters am Tegernsee vom 3. Juli bis 5. Oktober 2026 gewidmet. Mit der Ausstellung „Seemeile Nr. 1 – Elemente“ setzt der Künstler am Tegernsee Zeichen für einen Perspektivenwechsel.

Die Wahl des Tegernsees ist eng mit den inhaltlichen Fragestellungen von Tony Craggs Werk verbunden. Seine Skulpturen entstehen aus der Beobachtung natürlicher Prozesse und organischer Strukturen. In der offenen Landschaft des Tegernsees treten die Arbeiten in einen lebendigen Dialog mit ihrer Umgebung und eröffnen neue Perspektiven auf Form, Bewegung und Materialität.

Die Ausstellung zeigt fünf großformatige Skulpturen aus wichtigen Werkgruppen von Tony Cragg am Seeufer des Tegernsees. Die Arbeiten entstammen Serien der letzten Jahre, in denen sich der Künstler intensiv mit Fragen von Evolution, Transformation und Wachstum auseinandersetzt sowie die Möglichkeiten von Veränderung künstlerisch erforscht. Craggs Inspiration reicht von Grundformen der Natur und biologischen Strukturen bis zu gegenwärtigen Formfindungen in den zunehmend digitalen Welten der Technologie. Diese thematische und formale Vielfalt macht Tony Cragg zu einem der bedeutendsten Bildhauer unserer Zeit.

In unmittelbarer Nähe des Tegernsees am Seeweg in Rottach-Egern steht Tony Craggs monumentale Skulptur „Senders“. In der 6,5 Meter hohen Arbeit aus weißem Fiberglas erscheinen organische Formen in einer anthropomorphen Anmutung. Senders oszilliert zwischen biomorpher Wucherung und präziser, konstruierter Form. Diese Spannung macht die unverkennbare Formensprache von Tony Cragg aus.

Die monumentale Bronzeskulptur „Stacks“ in Bad Wiessee evoziert verwitterte Felsen, verschliffenes Holz oder aufsteigende vulkanische Formationen. Die übereinandergeschichteten, gefalteten und gedrehten Flächen lassen auch an geologische Modelle oder Aufnahmen aus dem Rasterelektronenmikroskop denken. Die ikonischen „Stacks“, die Cragg seit den 1970er Jahren beständig weiterentwickelt, gehen auf seine Auseinandersetzung mit geometrisch gestapelten Materialien der Industriegesellschaft zurück. Tony Cragg versteht sie als „Schlüssel zu einer vergangenen Zeit, die unsere Gegenwart ist“.

Die Skulptur „Tommy“ am Standort Gut Kaltenbrunn nutzt ähnliche Formprinzipien wie die Skulptur Senders in Rottach-Egern, setzt sie jedoch expressiver und assoziativer ein. Auch hier sind Wachstum und biomorphe Strukturen thematisch präsent. Die Arbeit ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) gefertigt, den der Künstler grün eingefärbt hat. Es ist ein Material, das u. a. im Bootsbau Verwendung findet und das Interesse von Tony Cragg auch an neuesten Materialien zeigt.

Ebenso in Gut Kaltenbrunn zu sehen ist die früheste Arbeit in der Ausstellung: die große Bronzeskulptur „Early Forms St. Gallen“ aus 1997. Die Werkgruppe Early Forms, begonnen Mitte der 1980er Jahre, nimmt einfache Gebrauchsgegenstände wie Schalen und Gefäße zum formalen Ausgangspunkt der Komposition. Tony Cragg unterzieht sie einem skulpturalen Transformationsprozess durch Dehnung in den Raum, Verdrehung und Fragmentierung und schafft dadurch eine völlig neue Form. Die uns vertrauten Alltagsobjekte erscheinen als neuartige organisch-biomorphe Körper. Sie lassen an Wachstumsprozesse der Evolution denken, wo in Millionen von Jahren aus einer Frühform, Early Forms, eine uns heute bekannte Form entstanden ist.

Die prägnante Skulptur „Points of View“ aus poliertem Edelstahl steht direkt am Ufer des Tegernsees beim Schloss Tegernsee. Die zwei aufragenden Säulen scheinen direkt aus dem Boden zu wachsen. Die spiegelnde Oberfläche des Edelstahls fängt Himmel, Wasser und Vegetation ein und verändert das Erscheinungsbild je nach Licht und Standort, ein visueller Dialog mit der Umgebung, der die Wahrnehmung des Betrachters fortlaufend neu justiert. Die Form der Skulptur ist aus Zeichnungen von Profilen menschlicher Gesichter abgeleitet, worauf sich auch der Titel der Serie „Points of View“ (deutsch: „Standpunkt“) bezieht. Das Figürliche bleibt als subtile Spur erhalten, geht aber in biomorphe und geologische Formen über. Die fließenden Formen sind zugleich Portraitfragmente und Untersuchungen von Perspektive, Form und Wahrnehmung. Somit ist die Skulptur auch ein Spiel mit diversen Perspektiven: Je nach Blickwinkel verändern sich Proportionen, Konturen und Zwischenräume, sodass das Umgehen der Skulptur immer wieder neue Sichtweisen, neue „Points of Views“ eröffnet.

Zum Abschluss der Tegernsee Art Masters zeigt das Gulbransson Museum ab dem 18. September Zeichnungen auf Papier und weitere Skulpturen des Künstlers. Des Weiteren finden im Rahmen der 2. Tegernsee Art Masters Events, Talks und Kunstaktionen statt. Informationen unter: www.tegernsee-art-masters.com

Über Tony Cragg

Tony Cragg, 1949 in Liverpool geboren, zählt zu den bedeutendsten Bildhauern unserer Zeit. Der britisch-deutsche Künstler schloss 1977 sein Studium am Royal College of Art ab und nahm mehrfach an der Biennale von Venedig sowie an der documenta in Kassel teil. Für sein Werk wurde er vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Turner Prize der Tate Gallery London (1988), dem Premium Imperiale für Skulptur in Tokio und dem Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland; 2007 wurde er in England in den Adelsstand erhoben. Cragg lehrte an der Universität der Künste Berlin und an der Kunstakademie Düsseldorf, deren Rektor er von 2009 bis 2013 war. Er lebt und arbeitet in Wuppertal, und seine Arbeiten sind in bedeutenden Museen und Sammlungen weltweit vertreten.

Die Initiatoren

Träger der Ausstellung ist der Tegernsee Art Masters e.V. unter dem Vorsitz von Thomas Tomaschek und Initiator Heino Stamm. Die Kuratorin Dr. Ellen Andrea Seehusen bringt ihre langjährige Expertise in Kunstmanagement, strategischer Kunstberatung und der Realisierung internationale Kulturprojekte ein. Die Ausstellung „Seemeile Nr. 1 – Elemente“, ist eine Symbiose einer SEEMEILE und einer KUNSTMEILE. Als kuratierte Kunstlandschaft präsentiert die Ausstellung ein Areal von künstlerischer Qualität, kultureller Lebendigkeit und Entdeckungsfreude in das Tegernseer Tal.

Die diesjährige Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit der Buchmann Galerie Berlin und dem Studio Tony Cragg, mit Unterstützung von Partnern, Firmen und Mäzenen.

Tony Cragg Zeichnungen & Skulpturen

Ab 18. September bis Ende Februar 2027

Olaf Gulbransson Museum

Dienstag bis Sonntag: 10:00-17:00 Uhr

Olaf-Gulbransson-Straße 2-6

83684 Tegernsee

Weitere Informationen:

– zu den Tegernsee Art Masters: www.tegernsee-art-masters.com

– Instagram: @Tegernsee_Art_Masters

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Tegernsee Art Masters 2026 Tony Cragg

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