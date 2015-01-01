Vom „Gladiator“ zum „Super-Handwerker“: Ralf Moeller für „Motivation Handwerk“ mit Exoskelett auf dem Dach

Gemeinsam mit Hans Schäfer Workwear und ,SUITX by Ottobock‘ demonstrierte der Hollywood-Schauspieler Ralf Moeller, wie innovative Exoskelette das Handwerk fit für die Zukunft machen.

Für seine Initiative „Motivation Handwerk“ besuchte Ralf Moeller gemeinsam mit Co-Initiator Andreas Grewe (Hans Schäfer Workwear) am 7. Juli die Esslinger Baustelle des Reutlinger Betriebs Schühle Abdichtungen. Das Unternehmen hatte sich erfolgreich für diesen VIP-Besuch bei der Initiative beworben. Handwerker, wie zum Beispiel Dachdecker, erbringen täglich körperliche Höchstleistungen unter anspruchsvollen Bedingungen. Unterstützungssysteme können helfen, Belastungen zu reduzieren und die Gesundheit langfristig zu erhalten. Was im Spitzensport längst etabliert ist, wird auch auf Baustellen immer wichtiger: Der gezielte Einsatz moderner Technologien, um Leistung zu erhalten und Verletzungen vorzubeugen.

Vor Ort zeigte Moeller, wie moderne Exoskelette Arme, Rücken, Schultern und Gelenke bei verschiedenen Tätigkeiten entlasten können. Die Lösungen von ,SUITX by Ottobock‘ wurden entwickelt, um Arbeitsplätze ergonomischer zu gestalten und Muskel-Skelett-Erkrankungen vorzubeugen. Ziel ist es, die körperlichen Anforderungen im Arbeitsalltag besser abzufedern und die Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten.

Schühle Abdichtungen setzt bereits auf solche Unterstützungssysteme und positioniert sich damit als Vorreiter im Handwerk. Der gezielte Einsatz ergonomischer Lösungen trägt dazu bei, die körperliche Belastung im Arbeitsalltag zu reduzieren und die Gesundheit der Mitarbeitenden langfristig zu sichern. Ulrike und Hansjörg Schühle verfolgen dabei ein klares Ziel: Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ihren Beruf auch in vielen Jahren noch fit ausüben können. Gleichzeitig geht es darum, das Handwerk für unterschiedliche Zielgruppen attraktiver zu machen, für Frauen und Männer gleichermaßen.

„Wenn ich mit jungen Menschen spreche, dann höre ich immer wieder dieselben Vorurteile über das Handwerk“, sagte Ralf Moeller. „Viele denken nur an harte körperliche Arbeit und wenig Perspektiven. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Das Handwerk bietet tolle Karrierechancen, kreative Berufe und dank Innovationen wie den Exoskeletten von ,SUITX by Ottobock‘ wird der Arbeitsalltag leichter. Gesundheitsschutz ist eine Investition in die Handwerker, unsere Leistungssportler des Alltags! Genau solche Geschichten wollen wir mit ,Motivation Handwerk‘ sichtbar machen.“

Dass sich Moeller für die Branche engagiert, kommt nicht von ungefähr. Der Sohn eines Schlossers ist mit dem Handwerk aufgewachsen. Sein Vater schweißte ihm einst seine ersten Hanteln und legte damit den Grundstein für eine außergewöhnliche Laufbahn: vom Deutschen Meister im Bodybuilding über den Titel „Mr. Universum“ bis nach Hollywood.

Mit der Initiative „Motivation Handwerk“ setzen sich Ralf Moeller und Hans Schäfer Workwear dafür ein, mehr Aufmerksamkeit für die Chancen und Perspektiven im Handwerk zu schaffen. Gemeinsam mit Handwerksorganisationen, Fachmedien, Influencern und politischen Unterstützern werden Betriebe besucht, um junge Menschen für handwerkliche Berufe zu begeistern.

Handwerker können sich weiterhin bewerben bei „Motivation Handwerk“ für einen der begehrten Besuche, damit noch mehr Betriebe vorgestellt werden können!

Mehr zu den Bewerbungen unter: https://www.hans-schaefer.com/motivation-handwerk/

Über die SUITX by Ottobock Exoskelette von Ottobock:

SUITX by Ottobock, entwickelt im Robotics and Human Engineering Laboratory der University of California, Berkeley, und das deutsche Traditionsunternehmen Ottobock, das forscht, um mit innovativen Lösungen Arbeitsplätze ergonomischer zu gestalten, körperliche Belastungen zu minimieren und gesündere Arbeitsbedingungen zu schaffen, schlossen sich zusammen, um Exoskelette speziell für die Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen am Arbeitsplatz zu entwickeln.

Über Motivation Handwerk

Mit „Motivation Handwerk“ haben Ralf Moeller und Hans Schäfer Workwear eine große Herausforderung angenommen, aber auch schon viele Verbündete wie den deutschen Handwerkspräsidenten Jörg Dittrich gefunden. So hat Ralf Moeller im Rahmen der Initiative mit der Deutschen Handwerkszeitung den Podcast „Motivation Handwerk verstehen“ gestartet, bei dem er sich mit Entscheidern, Experten und Handwerks-Influencern austauscht. Gemeinsam mit einem starken Netzwerk aus Kammern und Fachmedien möchte die Initiative „Motivation Handwerk“ auf die Chancen junger Menschen in der Branche aufmerksam machen und Lösungsansätze für den Nachwuchsmangel aufzeigen. Für diesen branchenübergreifenden Ansatz wurden Hans Schäfer Workwear und Ralf Moeller von der Deutschen Wirtschaft bereits für den „Innovator des Jahres“-Award nominiert.

Über Hans Schäfer Workwear – robust. clever. zuverlässig.

Dort, wo kraftvoll angepackt wird, kommt es nicht nur auf professionelles Geschick an. Auch die Arbeitskleidung muss besonderen Anforderungen genügen. Hans Schäfer Workwear richtet sich mit seiner vielseitigen Kollektion an echte Macher des Mittelstandes. Der renommierte – in 4. Generation familiengeführte – Traditionsbetrieb aus der Weltkulturerbe-Stadt Bamberg entwickelt, produziert und verkauft mit seiner mehr als hundertjährigen Erfahrung in der Textilbranche Arbeitskleidung der Extraklasse. Jacken, Hosen, Hemden, Shirts und vieles mehr – jedes Kleidungsstück wird mit größter Sorgfalt designt und hergestellt, um den Anforderungen verschiedener Berufe gerecht zu werden. Wenn es um Qualität und Funktionalität geht, kennt Hans Schäfer Workwear keine Kompromisse.

Über Ralf Moeller

Der heutige Hollywoodstar begann seine Bodybuilding-Karriere bereits mit 17 und holte zahlreiche Titel: 1984 Deutscher Meister und 1986 Mr. Universum. Hartes Training, hohe Ziele gepaart mit einem gesunden Lebensstil waren die Schlüsselfaktoren für seinen Erfolg. Heute mit 64 fühlt sich Ralf Moeller stark und mega fit auch dank veganer Ernährung.

Seine Filmkarriere startete 1989 mit „Cyborg“, es folgten Filme und Blockbuster wie Ridley Scotts „Gladiator“ und „The Tourist“ mit Angelina Jolie und Johnny Depp. Für den Superbowl 2022 drehte er mit Arnold Schwarzenegger und Selma Hayek einen coolen BMW Spot, als nächstes steht er für „Kung Fury 2“ mit Michael Fassbender und Arnold Schwarzenegger vor der Kamera. In drehfreien Zeiten widmet der erfolgreiche Bodybuilder, Schauspieler, Regisseur und Geschäftsmann seine Ressourcen für verschiedene gesellschaftspolitische und soziale Projekte, wie für die Regierungsinitiative „Starke Typen“ zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in sozialen Brennpunkten oder für PETA.

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