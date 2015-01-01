Ralf Moeller Stargast bei der HEROCON: dem Handwerker Event des Jahres!

Stargast Ralf Moeller auf der HEROCON

Für „Motivation Handwerk“ besucht der Hollywoodstar am 13. Juni 2026 die HEROCON:

Es lockt ein buntes Festivalprogramm rund ums Handwerk mit Star Meet & Greet, Fitness-Wettbewerb mit super Gewinnen, Talks & Infos rund ums Handwerk, Networken und mehr.

Das Handwerk hatte für Ralf Moeller schon immer eine Faszination, denn sein Vater war Schlosser und schweißte ihm seine 1. Hantel. Jetzt mutierte er vom „Gladiator zum Handwerksbotschafter“: Denn um dem Fachkräftemangel im Handwerk entgegenzuwirken und junge Menschen für das Handwerk zu begeistern, startete Ralf Moeller mit Andreas Grewe, Mitinhaber des bayerischen Traditions-Textilunternehmens Hans Schäfer Workwear, die Initiative „Motivation Handwerk“. Klar, dass er da bei der HEROCON, dem Handwerker Event des Jahres, am Samstag, 13. Juni 2026, nicht fehlen darf.

Ab 13:30 Uhr talkt Ralf Moeller, moderiert von Nobert Dickel, Stadionsprecher des BVB auf der HEROCON-Stage zum Thema „Handwerk, das begeistert. Wie wir Nachwuchs gewinnen“, anschließend gibt es ein Meet & Greet mit dem Hollywoodstar am Hans Schäfer Workwear Stand. Zum Abschluss besucht Ralf Moeller die Erlebniswelt Ausbildung für einen Impulsvortrag „Handwerk statt Hörsaal“ und kürt die Gewinner der Fitness Challenge.

Die HEROCON bietet am 12. & 13. Juni 2026 eine perfekte Plattform, bei der sich Handwerksbetriebe und Branchenexperten austauschen, vernetzen und voneinander lernen können. Das Event richtet sich an alle, die das Handwerk voranbringen wollen, und bietet praxisnahe Inhalte zu den Themen Automationen & KI, Zukunftskräfte und Wachstum. Mit spannenden Vorträgen, Workshops, Networking-Möglichkeiten und bunter Festivalatmosphäre setzt die HEROCON neue Maßstäbe für Events im Handwerksbereich.

Erstmals gibt es bei der HEROCON die „Erlebniswelt Ausbildung“ – eine großflächige Ausstellerzone für Ausbildungsberufe. Schülerinnen und Schüler können kostenfrei zahlreiche Handwerksberufe kennenlernen oder ihren zukünftigen Ausbildungsplatz finden. Die Erlebniswelt Ausbildung ist ein Format der Handwerkskammer Dortmund, IHK Dortmund, Arbeitsagentur Dortmund und erstmalig der Kreishandwerkerschaft Dortmund.

HEROCON

Wo: Signal Iduna Park, Strobelallee 50, 44139 Dortmund

Wann: Samstag: 13. Juni 2026 ab 13:30 Uhr

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