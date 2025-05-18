Das 911er-Treffen im SPA Hotel Jagdhof

Vom 6. bis 13. September 2026 verwandelt sich das Relais & Châteaux SPA HOTEL Jagdhof in das ultimative Zentrum für Automobil-Enthusiasten.

Die Gastgeberfamilie Pfurtscheller zelebriert eine Woche voller automobiler Leidenschaft und Tiroler Herzlichkeit und Faszination des 911ers.

Spritzige Ausfahrten und ein Programm, das die Drehzahl hebt

Im Zentrum des Programms stehen vier herrliche Panoramafahrt mit knapp 1.000 km, die Fahrer und Fahrzeuge ordentlich auf Touren bringen. Der luxuriöse Jagdhof vor der Kulisse des „Elfers“ und des Stubaier Gletschers ist der perfekte Ausgangs- und Endpunkt der Ausfahrten. Die erste Traumtour führt über das Penserjoch nach Südtirol mit Einkehr im Geheimtipp auf dem traumhaften Ritten über Bozen, dem Hotelrestaurant „Ansitz Kematen“ und über die alte Brenner-Passstraße zurück nach Neustift. Weitere Touren führen durch den Pinzgau über den Gerlospass und Kitzbühel, über das Ötztal zum legendären Timmelsjoch und den Jaufenpass und durch als Grande Finale durch das Kühtai. Als ortskundige Reiseleitung ist die Familie Pfurtscheller dabei, die ihren Gästen ihre Tirol-Geheimtipps verrät und die Lieblingsorte ihrer Heimat zeigt.

Das Rahmenprogramm: von rustikal bis glamourös

Ein BBQ auf der Sonnenterasse, Asphaltstockschießen, eine Wanderung zur Isse-Alm, die Autoweihe mit Dekan Michael, der Bingo-Abend, Livemusik und ein Brunch warten darauf besucht, erlebt und probiert zu werden.

Regeneration und viel Genuss

Damit nicht nur die Boxermotoren perfekt laufen, bietet das Jagdhof seinen Gästen eine ordentliche Portion Entspannung. Nach den Ausfahrten laden das 3.000 m² große JSPA, das JFIT-Center sowie der weitläufige Naturgarten zur Regeneration ein. Kulinarisch wird die Woche durch ein opulentes Frühstücksbuffet sowie kulinarische Köstlichkeiten der Gourmet-Halbpension abgerundet.

Das exklusive Porsche-Arrangement vom 6. bis 13. September 2026 inklusive aller Event-Leistungen des 911er-Treffen ist ab 1.904,00 EUR pro Person im Doppelzimmer buchbar und beinhaltet:

o Übernachtung inklusive der Gourmet-Halbpension.

o Vier geführte Ausfahrten inkl. Mittagessen

o Event-Programm mit Champagnerempfang, Livemusik & mehr.

o Jagdhof-Inklusivleistungen: Nutzung des JSPA, der Pools und des Naturgartens,

Weitere Informationen https://www.hotel-jagdhof.at/porsche-treffen

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911er-Treffen und SPA-HOTEL Jagdhof

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5-Sterne SPA-HOTEL Jagdhof*****

Das 5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital in Österreich bietet 70 Zimmer und Suiten (bis zu 115 m²) in traditionellem Tiroler Stil. Zu den Besonderheiten, des an die Vereinigung „Relais & Châteaux“ angeschlossenen Hotels, gehören der exquisite Weinkeller mit Raritäten aus der neuen und alten Welt, die Fondue-Gondel – das wohl kleinste Gourmet-Restaurant Tirols – sowie die sterne- und haubengekrönte „Hubertusstube“, in der die Gäste internationale Küche mit den besten regionalen Produkten erwartet. Mit 3.000 m² bietet das jSPA eine einmalige Bade-, Relax- und Saunawelt mit einem vielfältigen Anwendungsangebot an Wirkstoff- und Naturkosmetik sowie mit neuem, exklusivem SPA-CHALET, das ultimativen Luxus gepaart mit authentischem Design, absoluter Privatsphäre und atemberaubendem Gletscherblick bietet. Das Ski- und Wandergebiet Stubaier Gletscher und der 5.000 m² große Naturgarten des Hotels laden zu unterschiedlichsten Sportaktivitäten in sagenhafter Naturkulisse ein. www.hotel-jagdhof.at

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SPA-HOTEL Jagdhof

Herr Armin Pfurtscheller

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