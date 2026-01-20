[20.01.2026] 2te. Stellungnahme von Shincheonji-Kirche Jesu(DE)

[Stellungnahme] Es sollte eine gemeinsame Untersuchung durchgeführt werden, um die Mitgliederlisten der Parteien zu vergleichen!

[Stellungnahme]

_Politische Kreise und einige Medien müssen aufhören, die Shincheonji-Kirche Jesu als politische Sekte zu diffamieren, und die Gemeinsame Ermittlungszentrale muss eine unparteiische Untersuchung durchführen._

Die Shincheonji-Kirche Jesu äußert tiefe Besorgnis über die Verbreitung spekulativer Berichte, die ausschließlich auf einseitigen Aussagen ausgeschlossener Mitglieder basieren. Diese Berichte beziehen sich auf die jüngsten Anschuldigungen politischer Kreise und einiger Medien bezüglich „Verdachts der Mitgliedschaft in der Partei der Volksmacht“, „Vorwürfen der Einmischung in die Präsidentschaftswahlen“ und „Vorwürfen der Einmischung in die Parlamentswahlen“.

Zunächst möchten wir Folgendes klarstellen: Die Shincheonji-Kirche Jesu hat niemals eine politische Partei, einschließlich der Partei der Volksmacht und der Demokratischen Partei Koreas, angewiesen, einer Partei beizutreten oder sich politisch zu engagieren. Systematische Wahlbeeinflussung kann weder strukturell noch faktisch stattfinden.

Die Shincheonji-Kirche Jesu kennt weder die politischen Entscheidungen einzelner Mitglieder, noch kontrolliert sie diese. Individuelle politische Betätigung ist ein durch die Verfassung garantiertes Grundrecht. Dementsprechend ermitteln wir weder die Mitgliederzahl einer bestimmten politischen Partei noch führen wir eine Mitgliederliste.

Trotzdem behaupten Politiker und einige Medien, die Shincheonji-Kirche Jesu stehe in Verbindung mit einer bestimmten politischen Partei und habe systematisch in die Wahl eingegriffen. Dies verstärkt und reproduziert lediglich unbestätigte Spekulationen und legt somit die Richtung der Untersuchung vorweg.

Die Shincheonji-Kirche Jesu wünscht sich eine wahrheitsbasierte Untersuchung, keine Spekulationen. Daher fordern wir formell die folgende unparteiische Überprüfung durch die Gemeinsame Untersuchungsstelle:

Erstens: Die Gemeinsame Untersuchungsstelle muss gleichzeitig eine gemeinsame Untersuchung der Mitgliederliste der Shincheonji-Kirche Jesu und der Mitgliederlisten aller politischen Parteien, einschließlich der Demokratischen Partei Koreas und der Partei der Volksmacht, durchführen. Die Shincheonji-Kirche Jesu erklärt sich ausdrücklich bereit, die Mitgliederliste mit Zustimmung ihrer Mitglieder zur Verfügung zu stellen. Anstatt eine bestimmte politische Partei ins Visier zu nehmen, muss die Untersuchung, wie vom Präsidenten angeordnet, unvoreingenommen durchgeführt werden.

Zweitens: Sollte sich der Beitritt eines Parteimitglieds bestätigen, sind die Umstände des Beitritts und mögliche systematische Einflussnahme umgehend zu untersuchen. Darüber hinaus ist die Teilnahme an wichtigen Parteiwahlen, wie der Präsidentschafts- und der Parteivorwahl, objektiv zu überprüfen.

Drittens: Sollte man weiterhin behaupten, dass die Shincheonji-Kirche Jesu durch politische Einflussnahme bevorzugt behandelt worden sei, sind die konkreten Details und Beweise offenzulegen. Falls tatsächlich politische Einflussnahme vorlag, ist die aktuelle Situation, in der selbst rechtmäßig erworbene Kirchengebäude nicht als religiöse Einrichtungen genutzt werden dürfen, unerklärlich.

Die Shincheonji-Kirche Jesu fordert nachdrücklich, dass dieser Sachverhalt durch eine faire, gemeinsame Untersuchung, die über die Regierungs- und Oppositionsparteien hinausgeht, eindeutig aufgeklärt wird, anstatt Verdächtigungen aufgrund einer bestimmten Partei zu schüren.

Viertens: Nicht nur die Shincheonji-Kirche Jesu, sondern auch alle religiösen Organisationen – christliche, buddhistische, katholische und andere – auf eine Verflechtung von Religion und Politik untersucht werden, und zwar mit der gleichen Methode, die von der Shincheonji-Kirche Jesu angewendet wird.

20.01.2026

Alle Mitglieder der Shincheonji-Kirche Jesu.

