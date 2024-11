Shincheonji Kirche Jesu feiert Rekord: 111.628 Absolventen inmitten gesellschaftlicher Veränderungen

Absolventen insgesamt: 111.628, womit der Rekord für die größte Abschlussfeier einer Konfession erneut gebrochen wird

Das Wachstum der Shincheonji Kirche Jesu, des Tempels des Zeltes des Zeugnisses in Korea, ist explosiv. Während der Rückgang der Zahl der Protestanten und Buddhisten ein gesellschaftliches Phänomen ist, hat sich der Anstieg der Zahl der Anhänger der Shincheonji Kirche Jesu zu einem gesellschaftlichen Trend entwickelt.

In einer Pressemitteilung der Shincheonji-Kirche Jesu vom 31. Oktober heißt es: „Das Zion Christian Mission Center der Shincheonji-Kirche Jesu (Vorsitzender Tan Young-jin) hielt am 30. Oktober in der Shincheonji-Kirche in Cheongju die gemeinsame Abschlussfeier der 115. Klasse. Die Gesamtzahl der Absolventen betrug 111.628“. Sie fügten hinzu: „Da die Gyeonggi Tourism Organization uns am Tag der Zeremonie über die Absage informierte, luden wir schließlich ausländische Absolventen, die aus dem Ausland eingereist waren, sowie in- und ausländische religiöse Persönlichkeiten zur Abschlussfeier ein.“

Es wurde bekannt gegeben, dass 111.628 Personen an der gemeinsamen Abschlussfeier der 115. Klasse des Zion Christian Mission Center teilgenommen haben, die an diesem Tag in der Shincheonji Cheongju Kirche stattfand.

In jüngster Zeit sieht sich die koreanische Religionsgemeinschaft aufgrund des Rückgangs der Zahl der Gläubigen mit einem Wachstumsmangel konfrontiert. Tempel und Kirchen werden versteigert. Doch nur die Shincheonji-Kirche Jesu zeigt einen klaren Wachstumstrend.

In seiner Predigt bei der Abschlussfeier des Christlichen Missionszentrums Zion betonte der Vorsitzende der Shincheonji-Kirche Jesu, Lee Man-hee: „Die Shincheonji Kirche Jesu kennt die gesamte Bibel, einschließlich des Buches der Offenbarung. Wie stolz und wunderbar das ist“, und fügte hinzu: „Lasst uns einander nicht verurteilen oder verfolgen, sondern zusammenarbeiten und einander helfen, damit unser Land wirklich glänzen kann.“ Er fuhr fort: „In der Bibel steht, dass der Baum des Lebens jeden Monat zwölf Arten von Früchten trägt. Sie sind die Verkörperung dessen“, sagte er und beglückwünschte sie mit den Worten: „Deshalb ist dieser Abschluss eine unbeschreiblich dankbare Sache.“ Er sagte auch: „Ich muss dankbar sein für die Kirche, in der ich aufgewachsen bin. Dank dieser Kirche konnte ich das Wort und die Gnade empfangen“, und er betonte: „Welche Kirche wählen die Gläubigen, um sie zu besuchen? Das Wichtigste ist, das Wort an diejenigen weiterzugeben, die es noch nicht kennen, damit wir voneinander lernen und gemeinsam wachsen können“.

Die Shincheonji Kirche Jesu betonte, dass die diesjährigen Absolventen die größte Zahl in der Geschichte einer einzelnen Glaubensgemeinschaft sind und dass sie nach 2019, 2022 und 2023 zum vierten Mal mehr als 100.000 Absolventen erreicht haben.

An diesem Tag kamen 10.000 Absolventen aus Übersee und 1.000 in- und ausländische religiöse Persönlichkeiten in die Shincheonji Cheongju Kirche. Außerdem schlossen an diesem Tag 3.377 Pastoren den Bibelkurs bei Shincheonji ab, und 6.203 Pastoren besuchen derzeit Kurse im Zion Christian Mission Center.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SCJ Berlin e.V. c/o

Herr Markus Roscher

Kottbusser Damm 75

10967 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 15730050850

web ..: https://www.shincheonji.de

email : media@shincheonji.de

Pressekontakt:

SCJ Berlin e.V. c/o

Herr Markus Roscher

Kottbusser Damm 75

10967 Berlin

fon ..: +49 15730050850

web ..: https://www.shincheonji.de/

email : media@shincheonji.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gold – so schlecht sind die Aussichten auf höhere Preise nicht Die Bedeutung moderner ERP-Systeme für Unternehmen