Shincheonji Kirche Jesu Stellungnahme

Stellungnahme zur Versammlung in Gwacheon: Shincheonji Kirche Jesu weist falsche Behauptungen zurück und ruft zu Wahrheit, Dialog und religiösem Respekt auf.

1. Sachverhaltsdarstellung zur Teilnehmerzahl bei der Versammlung

Am 12. Juli nahmen in Gwacheon Central Park etwa 800 Mitglieder bestimmter etablierter Kirchen aus Gwacheon City, die Shincheonji ablehnen, an der Versammlung teil. Diese Versammlung spiegelt nicht den Willen der rund 80.000 Bürger von Gwacheon City wider.

2. Widerspruch gegen falsche Behauptungen

A. Aussage von Abgeordneten Lee OO (Demokratische Partei Koreas)

Die Behauptung, „Shincheonji habe während der COVID-19-Zeit durch antisoziale Verstöße gegen Quarantäneregeln das nationale Gesundheitssystem untergraben“, wurde durch ein endgültiges Freispruchsurteil des Obersten Gerichtshofs als unwahr erwiesen. Auch die Vorwürfe wegen unlauterer Arbeitspraktiken und Sexualverbrechen wurden von den Ermittlungsbehörden mit dem Ergebnis keine Anklage erhoben eingestellt. Trotz der Pflicht eines Abgeordneten, die Rechte der Bürger zu schützen und zu vertreten, ist es äußerst unangemessen, die Gesellschaft auf der Grundlage falscher Informationen zu spalten.

B. Aussage des Vorsitzenden Choi OO (KPRP Bezirkskomitee)

Die Behauptung, „Shincheonji trenne Eltern und Kinder und zerstöre Familien“, ist eine offenkundige Verzerrung der Fakten. Die Shincheonji Kirche Jesu lehrt, dass Eltern und Kinder sich in Gottes Wort respektieren und in Liebe in Eintracht leben sollen.

C. Aussage des Vorsitzenden Ha OO (Stadtrat von Gwacheon)

Er äußerte, dass „die Zweckänderung für Shincheonji nicht genehmigt werden dürfe, das Urteil zugunsten Shincheonjis sei unangemessen, es handle sich um eine verschlossene, familienzersetzende Organisation, das Gebäude habe Sicherheitsmängel und Infektionskrankheiten stammten von Shincheonji“. Als Vorsitzender des Stadtrats, der die rechtmäßige Verwaltung überwachen soll, missbraucht er seine Stellung, indem er die Stadt Gwacheon unter Druck setzt und gegen die Flächennutzung für Shincheonji Stellung bezieht.

D. Aussage von Herrn Shin OO

Die Aussage, „Shincheonji erteile einheitlich die Anweisung, selbst Eltern zu verklagen“, ist nicht wahr. Herr Shin OO hat seine Tochter einst gewaltsam entführt und festgehalten, und sie hat freiwillig rechtliche Schritte eingeleitet, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Dies war eine private Angelegenheit zwischen Einzelpersonen, die in keinem Zusammenhang mit der Shincheonji Kirche Jesu steht.

Auch die Behauptung, Shincheonji „verkündige ein nahes Weltende, entreiße Gläubigen Geld und fördere unethisches Verhalten“, ist nicht zutreffend. Die Shincheonji Kirche Jesu glaubt gemäß der Bibel, wird ausschließlich durch freiwillige Spenden der Gläubigen finanziert, verbietet unanständige Liebesbeziehungen und betreibt keine Evangelisation von Kindern oder Minderjährigen.

3. Unsere Forderung

Die Versammlung am 12. Juli war ein verfassungswidriger und rechtswidriger Akt, initiiert von Mitgliedern etablierter Kirchen und Politikern, um Shincheonji Kirche Jesu zu verleumden und die rechtmäßige Ausübung ihrer Eigentumsrechte zu behindern.

Die Shincheonji Kirche Jesu glaubt an Gott, Jesus und die Bibel, folgt dem Wort und hat stets den Bürgern von Gwacheon gedient und zur lokalen Entwicklung beigetragen. Wir erklären klar, dass die Proteste einiger gegnerischer Kräfte eine Diffamierung unterstützt durch etablierte Kirchen darstellen.

Die Shincheonji Kirche Jesu glaubt und betet gemäß dem Vaterunser:

„Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.“

Wir hoffen aufrichtig, dass auch die etablierten Kirchen gemäß der Lehre des Vaterunsers vergeben, lieben und im Glauben miteinander leben. Das ist der Wille Gottes und Jesu.

Die Shincheonji Kirche Jesu hat in zahlreichen Predigtversammlungen öffentlich erklärt: „Wenn es einen Fehler im Wort gibt, weisen Sie darauf hin.“ Doch bis heute gab es keine biblische Erwiderung.

Nach der Bibel bezeichnet „Irrlehre“ diejenigen, die das Wort nicht kennen und Falsches lehren. Daher darf der Status einer Gruppe als Irrlehre nicht auf persönlichen Gefühlen oder religiösem Wettbewerb beruhen, sondern ausschließlich nach dem biblischen Maßstab beurteilt werden. Anstatt die Shincheonji Kirche Jesu weiterhin eine Irrlehre zu nennen, sollten wir Bürger einladen und eine öffentliche Bibelprüfung durchführen, um wahre Orthodoxie von Irrlehre zu unterscheiden.

Wir bitten die Pastoren in Gwacheon City inständig, keine Konflikte zu schüren, sondern die Gläubigen gemäß der Schrift zum rechten Glauben zu führen.

Bitte unterlassen Sie weitere falsche, verzerrte und verleumderische Aussagen. Die Shincheonji Kirche Jesu wünscht Frieden.

16. Juli 2025

Die Mitglieder der Shincheonji Kirche Jesu

