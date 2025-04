20 Jahre Detektei Vérité: Informationsbeschaffung im Dienst der Wahrheitsfindung

20 Jahre professionelle Privatermittlungen: Auf der Suche nach der Wahrheit klärt die Detektei Vérité im Speziellen kalte Fälle auf, wenn andere Möglichkeiten nicht mehr zielführend verlaufen.

Spezialisten für ungelöste Fälle und diskrete Ermittlungen

[Leverkusen], 6. April 2025 – Die Detektei Vérité feiert ihr 20-jähriges Jubiläum und blickt auf zwei Jahrzehnte voller Engagement, Erfolg und Menschlichkeit zurück. Unter der Leitung von Stefan H. Bosselmann, einem ZAD-zertifizierten Detektiv und Mitglied im Bundesverband des Detektiv- und Ermittlungsgewerbes (BuDEG) sowie der Deutschen Gesellschaft für Kriminalistik (DGfK), hat sich die Detektei als verlässlicher Partner für private und geschäftliche Anliegen etabliert – im In- und Ausland, präventiv sowie repressiv: https://www.privatermittler.eu/

Umfassendes Leistungsspektrum für vielfältige Bedürfnisse

Die Detektei Vérité bietet maßgeschneiderte Lösungen für Privatpersonen, Unternehmen und Hilfsorganisationen. Dabei reicht das Spektrum von der Aufklärung von Wirtschaftskriminalität bis hin zur Suche nach langzeitvermissten Personen. „Unser Ziel ist es, unseren Klienten Klarheit zu verschaffen – immer im Rahmen berechtigter Interessen“, erklärt Stefan H. Bosselmann. „Unsere Spezialisierung liegt seit Beginn an auf Ermittlungen, zur Aufspürung unauffindbarer Personen. Das Hauptaugenmerk sind hierbei ungeklärte Fälle Langzetvermisster. Hierfür setzen wir auf ein breites Spektrum kriminalistischer Fertigkeiten. Für den Bereich kalte Vermisstenfälle (Cold Cases) hat unsere ebenfalls zum Team gehörende Knochenspürhündin eine spezielle Ausbildung durchlaufen, um schließlich auch Licht in diese dunklen Verbrechen zu bringen (https://www.privatermittler.eu/de/BLOG-Cold-Case-Vermisstenfaelle/) .“

Ein bewegender Fall: Die zwei vermissten Brüder

Ein besonders emotionaler Fall war die Suche nach zwei Brüdern, die vor über zehn Jahren spurlos verschwanden. Nach Jahren der Ungewissheit wandten sich die Eltern an die Detektei Vérité. Durch akribische Ermittlungen, den Einsatz modernster Technologien und internationale Netzwerke konnte der jüngere Bruder lebend in Südostasien aufgefunden werden, wohin er sich freiwillig abgesetzt hatte und unter falscher Identität lebte. Der ältere Bruder hingegen wurde final tot aufgefunden. Die Hintergründe hierzu waren zuletzt Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen, da der Verdacht auf ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden konnte.

„Dieser Fall zeigt, wie wichtig es ist, den Angehörigen Antworten zu geben – selbst wenn diese schmerzhaft sind“, so Bosselmann. „Es geht darum, den Menschen Gewissheit zu verschaffen. In vielen Fällen werden wir tätig, wenn behördliche Maßnahmen (noch) nicht (mehr) stattfinden und andere Stellen ebenfalls nicht zuständig sind. Wenn Vermisste durch sämtliche Raster privater und behördlicher Untersuchungen gefallen sind, werden wir aktiv, um in den scheinbar aussichtslosen Fällen doch noch Erkenntnisse zu erlangen, die auf herkömmliche Weise oftmals nicht erzielt werden konnten. Hierfür setzen wir neben der kriminalistischen Ermittlungsarbeit auch auf die innovative Methode Remote Crime Viewing, eine originär vom Militär entwickelte Form der Informationsbeschaffung.“

Globale Personenfahndung in Fällen von Wirtschaftskriminalität

Auch in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität hat die Detektei Vérité Maßstäbe gesetzt. So gelingt es den erfahrenen Privatermittlern, Betrüger zu identifizieren und länderübergreifend aufzuspüren. Dank globaler Netzwerke und präziser Ermittlungsarbeit können die gesuchten Täter lokalisiert und den Behörden übergeben werden. Gerade im Rahmen der repressiven Verbrechensaufklärung, arbeiten die privaten Profis einfach schneller und effektiver als die zuständigen Behörden, was viele Auftraggeber natürlich zu schätzen wissen. Sicherheit durch Information steht im Vordergrund sämtlicher Aktivitäten für Wirtschaftsunternehmen, die von den Erfahrungen und der damit verbundenen individuellen Beratung der Privatermittler profitieren.

Kunst als Ausdruck der 20-jährigen Detektivermittlungen

Zum Jubiläum hat die Detektei eine Auftragskünstlerin engagiert, um die vergangenen zwei Jahrzehnte in einem Gemälde festzuhalten. Das Bild zeigt einen Leuchtturm, der symbolisch für die Arbeit der Detektei steht: ein Lichtblick inmitten von Dunkelheit und Unsicherheit. „Dieses Kunstwerk spiegelt unsere Mission wider – Orientierung geben und Hoffnung schenken“, erklärt Bosselmann stolz. Zudem zeigt es unser Motto auf: Finden, wenn keiner mehr sucht. Denn wir wissen aus einschlägiger jahrzehntelanger Erfahrung, dass jeder Mensch Spuren hinterlässt!“ Das Kunstwerk ist nicht nur eine Hommage an die vergangenen 20 Jahre, sondern auch ein Sinnbild für die Werte der Detektei: Beständigkeit, Zuverlässigkeit und das Streben nach Wahrheit – unabhängig von den Widrigkeiten. „Wir sind verlässliche Wegweiser für unsere Klienten.“

Kriminalprävention und repressive Aufklärung im Fokus

Die Detektei Vérité arbeitet sowohl für Privatpersonen, Unternehmen und Hilfsorganisationen. Ob im In- oder Ausland: Diskretion, Professionalität und Empathie stehen dabei an oberster Stelle, um Menschen in Ausnahmesituationen zu ihrem guten Recht und Gewissheit zu verhelfen. Gerade dann, wenn andere Möglichkeiten bereits vergeblich ausgeschöpft wurden, ist die Expertise der engagierten Detektive gefragt, um doch noch zur Aufklärung beizutragen. Für Unternehmen bedeutet das Risiko, Opfer von Wirtschaftskriminalität zu werden, im Zweifelsfall nicht nur erhebliche Millionenschäden, sondern auch einen möglichen Verlust von Vertrauen, Reputation und langfristiger Stabilität. Hier gilt es, durch Kriminalprävention, im Vorfeld tätig zu werden und beispielsweise betriebliche Schwachstellen rechtzeitig aufzudecken.

20 Jahre Vertrauen, Wahrheit und Innovation

Das Jubiläum markiert nicht nur einen Meilenstein in der Geschichte der Detektei Vérité, sondern auch den Beginn eines neuen Kapitels voller Innovationen und Herausforderungen. „Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen“, so Bosselmann abschließend. „Ihr Vertrauen ist unser Antrieb – gestern, heute und morgen.“ Unermüdlich finden wir neue Wege und Methoden, um gerade in kalten Fällen und trotz aller bestehenden Widrigkeiten zu einem guten Ergebnis zu gelangen. Aktuell wird der Bereich Remote Crime Viewing verstärkt ausgebaut, um gerade kalte Fälle eingehender untersuchen und damit aufklären zu können.

Die Detektei Vérité wurde vor 20 Jahren von Stefan H. Bosselmann in Leverkusen gegründet und hat sich seitdem als eine der führenden Adressen für private Ermittlungen, speziell im Bereich ungeklärter Vermisstenfälle, etabliert. Mit einem klaren Fokus auf Kriminalprävention und repressive Verbrechensaufklärung bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Privatpersonen, Unternehmen und Hilfsorganisationen – sowohl im In- als auch im Ausland.

Stefan H. Bosselmann, Jahrgang 1978 ist ZAD-zertifizierter Privatermittler und speziell ausgebildeter Remote Crime Viewer. Zusammen mit seinem Team an global wirkenden Kräften der Informationsbeschaffung, trägt er zur Aufdeckung kalter Fälle Langzeitvermisster bei und spürt, im Rahmen berechtigter Interessen, weltweit unauffindbare Personen auf. Durch den Einsatz seiner eigens ausgebildeten Knochenspürhündin werden auch sogenannte Cold Cases bearbeitet, um das Schicksal der vermissten Menschen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Stefan H. Bosselmann ist Mitglied im Bundesverband des Detektiv- und Ermittlungsgewerbes (BuDEG) und der Deutschen Gesellschaft für Kriminalistik (DGfK). Seine langjährige Erfahrung, kombiniert mit einem globalen Netzwerk, macht ihn zu einem Experten für komplexe Fälle und innovative Lösungen.

Pressekontakt:

Detektei Vérité Stefan H. Bosselmann

Herr Stefan H. Bosselmann

Birkenbergstraße 14

51379 Leverkusen

fon ..: 02171-341767

email : mail@privatermittler.eu

