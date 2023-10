Recon Detektei & Consulting erweitert ihr Portfolio auf länderübergreifende Recherchen in der Türkei

Recon Detektei erweitert ihr Spektrum an Dienstleistungen – länderübergreifende Recherchen, Ermittlungen und Personensuche in der Türkei: Auf der Spur von Schuldnern und versteckten Vermögenswerten!

[Friedrichshafen, 31.10.2023] – Die Recon Detektei & Consulting, eine renommierte Detektei mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in nationalen und internationalen Ermittlungen, freut sich bekannt zu geben, dass sie ihr Angebot mit länderübergreifenden Recherchen in der Türkei erweitert hat. Durch ihre Mitgliedschaften in internationalen Berufsverbänden und ihrem Netzwerk professioneller Privatdetektive und Dienstleister ist Recon Detektei Bodensee nun in der Lage, höchst präzise Ermittlungen in der Türkei durchzuführen.

Die Spezialisierung der Recon Detektei liegt auf der Suche nach Personen, die sich, aus welchen Gründen auch immer, dem Zugriff der deutschen Justiz entzogen haben. Dies umfasst auch die Recherche nach „verschleierten“ oder versteckten Vermögenswerten des Schuldners, wie beispielsweise Immobilien oder Fahrzeugen.

Schuldner in der Türkei aufgespürt – Vermögenswerte aufdecken

Für viele Gläubiger und Anwälte gestaltet sich die Suche nach Schuldnern, die sich in die Türkei abgesetzt haben und ihren Aufenthaltsort geheim halten, äußerst schwierig. Oft besteht der Verdacht, dass der Schuldner Vermögenswerte in der Türkei verschwiegen hat, was die Zwangsvollstreckung in Deutschland erschwert. Wenn selbst erfahrene Anwälte zu keinem Erfolg gekommen sind, kann Recon Detektei & Consulting helfen.

Die Detektei führt in der Türkei eine breite Palette von Ermittlungen durch, darunter:

Adressermittlung: Recon Detektei & Consulting lokalisiert präzise den Aufenthaltsort von Personen in der Türkei, die sich dem Zugriff der deutschen Justiz entzogen haben.

Detaillierte Grundbuchrecherche: Unsere Detektive führen gründliche Untersuchungen im türkischen Grundbuch durch, um Vermögenswerte wie Immobilien und Grundstücke zu identifizieren, die dem Schuldner gehören könnten. ( berechtigtes Interesse des Auftraggebers ist Voraussetzung, wir beraten Sie! )

Ermittlung zur Übertragung von Vermögenswerten in die Türkei: Wir verfolgen und analysieren, ob Vermögenswerte des Schuldners in die Türkei übertragen wurden, um möglichen Schulden in Deutschland zu entgehen.

Abfrage von Vermögenswerten des Schuldners in der Türkei: Recon Detektei & Consulting stellt fest, welche Vermögenswerte der Schuldner in der Türkei besitzt, um Gläubigern bei der Durchsetzung von Forderungen zu helfen.

„Unsere hochqualifizierten Privatdetektive setzen ihr Fachwissen und ihre Erfahrung ein, um präzise und diskrete Ermittlungen in der Türkei durchzuführen“, sagte Privatdetektiv Jürgen Höfer, der über 10 Jahre Erfahrung im Polizei- und Kriminaldienst verfügt und seit mehr als 25 Jahren erfolgreich für Unternehmen und Privatpersonen tätig ist.

Kunden, die die Dienste von Recon Detektei & Consulting in Anspruch nehmen, können sich auf eine kostengünstige Ermittlung verlassen. Nach einer ausführlichen, unverbindlichen Fallbesprechung erhalten sie ein Festpreisangebot für das Leistungspaket.

Mehr über die Ermittlungen der Recon Detektei in der Türkei erfahren Sie unter https://recon-detektei.de/home/leistungen/ermittlungen-tuerkei/

Weiterführende Informationen

Die Detektei Recon mit Sitz in Friedrichshafen am Bodensee ist Mitglied in verschiedenen Detektivverbänden und kann auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen haben, stehen die Experten von Recon Detektei & Consulting gerne zur Verfügung. Kontaktinformationen finden Sie auf ihrer Website unter https://recon-detektei.de/kontakt/.

Sie können auch direkt per Telefon unter +49(0)75419789822 oder E-Mail an info@recon-detektei.de mit dem Unternehmen in Kontakt treten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Recon Detektei & Consulting

Herr Jürgen Höfer

Bahnhofplatz 3

88045 Friedrichshafen

Deutschland

fon ..: +49 7541 978 98 22

web ..: https://recon-detektei.de

email : info@recon-detektei.de

Über Recon Detektei & Consulting:

Recon Detektei & Consulting ist eine qualifizierte Detektei mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung in nationalen und internationalen Ermittlungen. Mit einem Netzwerk professioneller Privatdetektive und Dienstleister bietet Recon Detektei umfassende investigative Ermittlungen und Sicherheitsberatungen an. Die Detektei ist auf die Suche nach Personen und Vermögenswerten spezialisiert, die sich dem Zugriff der Justiz entzogen haben, auch in länderübergreifenden Fällen.

