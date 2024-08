20 Jahre DOCUFY COSIMA: Attraktives Jubiläums-Angebot für Neu- und Wechselkunden

Anlässlich des zwanzigjährigen Jubiläums ihres Technischen Redaktionssystems COSIMA bringt DOCUFY ein exklusives, befristetes Angebotspaket auf den Markt.

Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die ihre Technische Kommunikation für die Zukunft wappnen wollen und bislang noch ohne Redaktionssystem oder mit einem anderen als dem KI-gestützten Technischen Redaktionssystem COSIMA arbeiten. Im Rahmen dieser von August bis Jahresende gültigen Jubiläumsaktion profitieren Unternehmen von standardisierten Migrationsprozessen, professioneller Beratung und einem attraktiven Servicepaket.

Die DOCUFY GmbH ist Hersteller professioneller Softwarelösungen für Technische Dokumentation, Konstruktion und Service. Diese Lösungen sind insbesondere in der Automobilindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau, der Medizintechnik sowie in der Softwarebranche bei bedeutenden Konzernen und im Mittelstand im Einsatz.

Im Jahr 2004 brachte das Unternehmen die Software COSIMA auf den Markt. In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich diese vom individuellen XML-System zum KI-gestützten CCMS-Standard entwickelt. Heute bietet COSIMA als Baukastensystem für alle Anforderungen eine Lösung: Variantenmanagement, Übersetzung, Publikationen online oder gedruckt, Metadatenmanagement und komplexe Reviewprozesse. Die Standardsoftware kann vielfältig konfiguriert und an bestehende Systeme und Prozesse angepasst werden. Für zusätzliche Effizienzsteigerung sorgt die Unterstützung durch KI.

DOCUFY nimmt das besondere Jubiläum seines Software-Flaggschiffs zum Anlass für ein besonderes Migrationsangebot. Nadine Prill, Geschäftsführerin der DOCUFY GmbH erläutert: „Wir öffnen unsere Tore so weit wie nie zuvor: Mit Bundle-Angeboten und der kostengünstigen Migration von Fremdsystemen in unser eigenes cloudbasiertes CCMS COSIMA machen wir Neueinsteigern und Systemwechslern die Entscheidung leicht. Wir kennen die Herausforderungen, die ein Systemwechsel mit sich bringt und unterstützen daher mit maßgeschneiderten Gesamtlösungen.“

Prill sagt: „Wir haben in den vergangenen zwanzig Jahren gezeigt, dass wir mit unseren professionellen und zuverlässigen Lösungen ein idealer Partner sowohl für große Konzerne als auch für Mittelständler sind. Durch die KI-Unterstützung ist unser COSIMA so gut wie nie zuvor – und gerüstet für alle Herausforderungen, die die Zukunft mit sich bringt. Wir sind ein starker Partner und bieten unseren Kunden Zuverlässigkeit und Zukunftsfähigkeit.“

Informationen zum Jubiläumsangebot gibt es unter www.docufy.de.

