+++ 2022 +++ Ein Jahr mit schönen Vorzeichen bei der PODCAST.EINS GmbH +++

+++2022 Neuigkeiten+++

Ein österreichischer Investor steigt bei PODCAST.EINS ein und ermöglicht so Wachstum und neue Investitionen in Mitarbeiter, Development und Infrastruktur. Damit verbunden öffnen zwei neue PODCAST.EINS Studios, eins in Wien und eins in Graz, um den österreichischen Markt zu erobern.

Das eine P1 Studio ist nun direkt am Wiener Prater, in der Sigmund Freud Privat Universität eingebunden und das Grazer P1 Studio direkt neben dem Flughafen Graz.

PODCAST.EINS die 360 ° Audio-Agentur mit seinen Studios und seinem Hauptsitz in Berlin, kann somit den deutschsprachigen Markt und die Dach Region besser abdecken und den Kunden smarte Formate bieten.

Neue Kunden starten mit PODCAST.EINS in das neue Jahr. Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika in Berlin will die transatlantische Freundschaft wieder beflügeln: UnterFreunden! Der neue Talk aus der U.S.- Botschaft. Geplanter Start ist Januar 2022. Spannende Themen, die Deutsche wie auch Amerikaner gleichermaßen interessieren, werden alle 14 Tage besprochen. Elizabeth Horst, Botschaftsrätin für öffentliche Angelegenheiten und Jesse George, Referent für öffentliche Angelegenheiten begrüßen in einem unterhaltsamen Talk deutsche und amerikanische Expert:innen, Freund:innen und Wegbegleiter:innen und sprechen mit Ihnen über Themen wie: Klima, die transatlantische Freundschaft, Verteidung/ Sicherheit oder auch die bilateralen-Beziehungen zwischen Deutschland und den USA.

Alle 14 Tage wird im neuen Studio im Amerika Haus der US-Botschaft am Brandenburger Tor eine neue Folge aufgenommen und in alle gängigen Podcast-Portale gestreamt. Also am besten gleich auf abonnieren klicken und keine aktuelle Folge verpassen!

Die Handwerkskammer Berlin startet den ersten offiziellen Podcast.

Der Podcast heißt „ausbildung4u“ – genau wie das Online-Beratungsportal ausbildung4u bei Facebook und Instagram. Die Handwerkskammer Berlin will Handwerksbetriebe rund um das Thema Ausbildung informieren und sie mit Tipps und Beispielen aus der Praxis unterstützen. In Regelmäßigkeit erscheinen neue Podcast-Folgen mit interessanten Gästen. Am besten gleich auf abonnieren klicken und keine aktuelle Folge verpassen. Weitere Informationen gibt es hier: https://www.hwk-berlin.de [https://www.hwk-berlin.de/], www.azubiakademie.berlin [http://www.azubiakademie.berlin/] und inklusion4u auf Facebook

Der Hamburger Verlag Mittelweg 36, startet im Februar seine erste Folge, in dem die wissenschaftlichen Themen des Instituts für Sozialforschung mit Autoren und Gästen diskutiert werden. Moderiert von Hannah Schmidt Ott und Dr. Jens Bisky.

Haben sie Fragen zu den Produktionen von PODCAST.EINS, oder planen Sie einen Podcast? Dann freuen wir uns über den ersten Kontakt mit ihnen über: kontakt@podcast-eins.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PODCAST.EINS GmbH

Herr Fabian Maier

Columbiadamm 10

12101 Berlin

Deutschland

fon ..: 01702861749

web ..: https://podcast-eins.de

email : fabian.maier@podcast-eins.de

Die PODCAST.EINS GmbH aus Berlin, wurde 2018 geplant und im Januar 2019 gegründet und beim Amtsgericht Charlottenburg ins Handelsregister eingetragen. PODCAST.EINS ist ein Berliner Medienunternehmen und Technologieentwickler.

PODCAST.EINS ist eine 360 Grad Audio Agentur, die vom Konzept über Produktion bis zur Distribution alles aus einer Hand an den Kunden liefert und die Digitalisierung der Unternehmensprozesse vorantreibt.

Schon seit 2019 konnte PODCAST.EINS viele Kunden gewinnen, die aufwändige Podcast Produktionen, über eine und mehrere Staffeln, in Auftrag gegeben haben. Kontaktieren sie uns für IHRE Audio-Solutions & Corporate Podcast. www.podcast-eins.de

Pressekontakt:

PODCAST.EINS GmbH

Herr Fabian Maier

Columbiadamm 10

12101 Berlin

fon ..: 030

email : fabian.maier@podcast-eins.de

