2024 Erhai Forum (Europa) in Genf, um eine globale ökologische Zivilisation aufzubauen

Am Dienstag fand in Genf das Forum Erhai 2024 (Europa) zum Aufbau einer globalen ökologischen Zivilisation statt.

Gastgeber des Forums sind die China Foreign Languages Publishing Administration (CICG), die Ständige Vertretung der Volksrepublik China beim Büro der Vereinten Nationen in Genf und andere internationale Organisationen in der Schweiz sowie das Informationsbüro der Volksregierung der Provinz Yunnan. Mitveranstalter sind das CICG-Zentrum für die Entwicklung internationaler Kommunikation und die Volksregierung der autonomen Präfektur Dali Bai.

Das Forum stand unter dem Motto „Stärkung des maritimen Managements und gemeinsamer Aufbau einer schönen Welt“ und fand zum ersten Mal im Ausland statt, wie aus einer Pressemitteilung des CICG Center of the International Communication Development hervorgeht.

Im Mittelpunkt des Forums standen Themen wie der Erfahrungsaustausch über die Wasseraufbereitung am Erhai-See und am Genfer See mit dem Ziel, den Austausch und die Weitergabe von Erfahrungen zwischen China und Europa im Bereich des ökologischen Umweltmanagements, insbesondere des Seenmanagements, zu fördern, den Austausch und das gegenseitige Lernen im Bereich der ökologischen Zivilisation zwischen China und Europa zu fördern, eine professionelle und regionale Plattform zur Förderung des Aufbaus einer globalen ökologischen Zivilisation zu schaffen und die grüne Partnerschaft zwischen China und Europa zu vertiefen, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Veranstalter organisierte auch eine thematische Dali-Ausstellung mit dem Titel „Es gibt eine Art Leben namens Yunnan“, die am Rande des Forums stattfand.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

International Communication Development (Beijing) Co, Ltd.

Herr Simon Shi

Chegongzhuang West Road, Haidian District A19

100048 Beijing

China

fon ..: +8610 6841 6955

web ..: http://www.ccicd.org.cn

email : simon_sg@163.com

