2035 – Der Mensch schafft die Menschlichkeit ab – Eine berechtigte Warnung

Der Mensch muss sich von seinem 5000 Jahre alten absolutistischen Weltbild von „gottgewollten“ Herren- und Dienermenschen verabschieden, bevor er sich durch die Folgen dieses Weltbildes zerstört.

Das Buch „2035 – Der Mensch schafft die Menschlichkeit ab“ analysiert die gegenwärtige globale Kultursituation in einer ungeschminkten Weise und führt die immer mehr aus dem Ruder laufenden Kulturentwicklungen auf ihre jeweiligen Ursachen zurück. Dadurch kommt das Buch zu dem Schluss, dass die vor 5000 Jahren durch die Erfindung der Sklaverei entstandene Standeskultur beendet werden muss, da sie die zwischenmenschlichen Beziehungen auf eine grundsätzliche Weise vergiftet. Diese Vergiftung hat sich seit der Industrialisierung derart potenziert, dass der Mensch heute im Begriff ist, seine biologische Zurechnungsfähigkeit zu verlieren. Es ist daher an der Zeit für den Menschen, über eine neue Kulturkonstitution nachzudenken, welche die soziale Natur des Menschen und das Leben auf der Erde in einer gebührenden Weise respektiert.

Sie finden auf der Internetseite www.2035-der-mensch-schafft-die-menschlichkeit-ab.de mehrere frei zugängliche Abhandlungen des Buches.

Das Buch „2035 – Der Mensch schafft die Menschlichkeit ab“ ist der 2. Teil einer besonderen Buch-Trilogie, die durch die folgenden Bücher ergänzt wird:

1.Teil: Das Buch „Die Geschichte der kulturellen Fehlentwicklung – oder die Erfindung der Sklaverei und ihre Folgen“ beleuchtet die Vergangenheit der menschlichen Evolutionsgeschichte. Das Buch thematisiert den fundamentalen Widerspruch zwischen den natürlichen Anlagen des Menschen für eine freiheitliche und soziale Gemeinschaftsorganisation und der Tatsache, dass der „Herrenmensch“ den „einfachen“ Menschen seit der Erfindung der Sklaverei und der Standeskultur vor ca. 5000 Jahren in einer regelrechten Weise entrechtet und ausbeutet.

Zudem erörtert das Buch die Entwicklung der Standeskultur von der frühen Antike bis in die Gegenwart und konzentriert sich ab dem frühen Mittelalter auf die deutsche Kulturgeschichte. Auf diese Weise erschließt sich dem Leser nach und nach ein Verständnis dafür, wie und warum es zu den kulturellen Schwierigkeiten gekommen ist, mit denen der Mensch heute zu kämpfen hat.

Einige Auszüge des Buches finden Sie auf der Internetseite: www.die-geschichte-der-kulturellen-fehlentwicklung.de

3. Teil: Das Buch „Die Befreiung von der Standeskultur – durch den natürlichen dritten Weg“ setzt sich mit den wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinander, die der Mensch für die Umsetzung einer nachhaltigen natürlichen Gesellschaftsorganisation benötigt. Die Natur der Erde organisiert sich sowohl auf eine relative als auch auf eine heterarchische Weise, so dass der Mensch, der seit der Erfindung der Sklaverei eine absolutistische Hierarchie innerhalb seiner Gesellschaft verfestigt hat, im Grunde eine widernatürliche Selbstorganisation betreibt. Das Buch stellt daher die Konstitution der traditionellen Standeskultur zur Diskussion und erörtert den ideologischen und praktischen Weg, den der heutige Mensch gehen kann, um sich in Zukunft auf eine biologische Weise zu organisieren.

Teilauszüge des Buches finden Sie auf der Internetseite: www.die-befreiung-von-der-standeskultur.de

Buchdaten

Die Geschichte der kulturellen Fehlentwicklung

Taschenbuch: 232 Seiten

ISBN: 978-3-75570-948-0

Preis: 18,00 EUR

E-Book

ISBN 978-3-98646-016-7

Preis: 9,99 EUR

2035 – Der Mensch schafft die Menschlichkeit ab

Taschenbuch: 112 Seiten

ISBN: 978-3-75437-989-9

Preis: 14,00 EUR

E-Book

ISBN: 978-3-98646-699-2

Preis: 9,99 EUR

Die Befreiung von der Standeskultur

Taschenbuch: 234 Seiten

ISBN: 978-3-75438-557-9

Preis: 18,00 EUR

E-Book

ISBN 978-3-98646-015-0

Preis: 9,99 EUR

Anfragen und Mitteilungen richten Sie bitte an:

Wolfgang Hauke

Sägmühleweg 10

75339 Höfen an der Enz

E-Mail: trilogie@mailbox.org

Tel. 01573/1107697

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wolfgang Hauke

Herr Wolfgang Hauke

Sägmühleweg 10/1

75339 Höfen an der Enz

Deutschland

fon ..: 01573/1107697

web ..: http://www.die-befreiung-von-der-standeskultur.de/

email : trilogie@mailbox.org

Pressekontakt:

Wolfgang Hauke

Herr Wolfgang Hauke

Sägmühleweg 10/1

75339 Höfen an der Enz

fon ..: 01573/1107697

web ..: http://www.die-befreiung-von-der-standeskultur.de/

email : trilogie@mailbox.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ganzheitliche Vernetzungslösungen von Schneider Electric