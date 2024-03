24h-Pflege in der Stadt Amberg

Pflegerin aus Polen kümmert sich daheim um Pflege und Haushaltsführung

Vor Ort in Amberg sind pflegebedürftige Senioren mit Heimplätzen bzw. Pflegeplätzen gut versorgt: Sind es nun die allseits bekannten Pflegeheime wie das Bürgerspital in der Schlachthausstraße, das Heilig-Geist-Stift in der Infanteriestraße oder die Altenheime der Caritas und des BRK. Auch die ambulante Pflege ist durch die zahlreichen ambulanten Pflegedienste von privaten Betreibern oder auch der Diakonie in Amberg gut aufgestellt.

Ergänzend hierzu bietet die „Werner Sperber, Personalvermittlung“ als einziger Anbieter im Landkreis Amberg-Sulzbach eine 24-Betreuung durch osteuropäische Pflegekräfte in den eigenen vier Wänden an. Vor Ort kümmern sich die Betreuungskräfte aus dem Ausland um die Grundpflege und auch die Haushaltsführung der pflegebedürftigen Personen. Als direkter Ansprechpartner vor Ort stellt die „Werner Sperber, Personalvermittlung“ den Kontakt zwischen den Familien vor Ort und den Pflegekräften aus dem Ausland her und kümmert sich im weiteren Verlauf um die gesamte Organisation.

Sollte dringender Bedarf bestehen, z. B. nach einem Krankenhausaufenthalt im Klinikum St. Marien in Amberg, im Krankenhaus St. Anna in Sulzbach – Rosenberg oder in der St. Johannes Klinik Auerbach, so kann einen qualifizierte Betreuungskraft mit guten Deutschkenntnissen jederzeit schnell organisiert werden.

Die Vermittlungsagentur Sperber für 24-Pflegekräfte in Amberg ist jederzeit – auch an Wochenenden – unter folgender Rufnummer zu erreichen: 09621 7788217

Im Internet ist die Agentur für Pflegekräfte auch zu finden: www.betreuerin-aus-osteuropa.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Werner Sperber, Personalvermitlung

Herr Werner Sperber

Sebastianstr. 20

92224 Amberg

Deutschland

fon ..: 09621 / 77 88 217

web ..: http://www.betreuerin-aus-osteuropa.de

email : info@betreuerin-aus-osteuropa.de

Pressekontakt:

Werner Sperber, Personalvermitlung

Herr Werner Sperber

Sebastianstr. 20

92224 Amberg

fon ..: 09621 / 77 88 217

web ..: http://www.betreuerin-aus-osteuropa.de

email : info@betreuerin-aus-osteuropa.de

