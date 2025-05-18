  • 25 Jahre Jagdhof Biker-Tage: Kulttreffen für Genießer auf zwei Rädern

    Vom Insidertipp zum Fixtermin – das 5-Sterne-Spa Hotel Jagdhof feiert sein legendäres Biker-Event mit neuen Touren und kulinarischen Highlights.

    BildSeit 25 Jahren treffen sich Motorrad-Enthusiasten im Stubaital zu den Biker-Tagen im 5-Sterne-Spa Hotel Jagdhof. Was einst aus einer Leidenschaft für gemeinsame Touren entstand, hat sich zu einem festen Termin für anspruchsvolle Biker aus ganz Europa entwickelt. Vom 21. bis 28. Juni 2026 lädt die Gastgeberfamilie Pfurtscheller rund um Armin & Tina sowie Alban & Anna zum Jubiläumsevent ein.
    Im Mittelpunkt stehen fünf geführte Touren durch einige der eindrucksvollsten Passlandschaften Tirols – darunter das Penserjoch und Timmelsjoch, das Kühtai sowie Routen durch das Zillertal und den Ahornboden. Unterwegs erwarten die Teilnehmer sorgfältig ausgewählte kulinarische und kulturelle Stopps, persönlich kuratiert von der Gastgeberfamilie.
    Auch abseits der Strecke bietet das Programm vielfältige Erlebnisse: Nach den Ausfahrten lädt das mehrfach ausgezeichnete jSPA auf über 3.000 Quadratmetern zur Entspannung ein. Zur Wochenmitte steht bewusst ein Ruhetag im Zeichen von Regeneration und Wohlbefinden. Denn im jSPA wird dank des Mylife Changer Programms auch der härteste Biker wieder zum Easy Rider früherer Tage.
    Das Arrangement umfasst neben den geführten Touren mit Armin, Christina und Alban Pfurtscheller sowie eigenen Jagdhof-Roadblockern einen Begrüßungsaperitif, Genuss-Halbpension, Verpflegung während der Ausfahrten sowie einen Abschiedsbrunch. Ergänzt wird das Package durch die Nutzung des jSPA und das Jagdhof Biker-T-Shirt.
    Das Angebot ist für Aufenthalte von drei, vier oder sieben Nächten buchbar und startet ab 942 Euro pro Person.

    Mehr Angebote und Informationen unter: hotel-jagdhof.at/events

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Spa Hotel Jagdhof
    Herr Armin Pfurtscheller
    Scheibe 44
    6167 Neustift im Stubaital
    Österreich

    fon ..: +43 5226 2666 527
    fax ..: +43 5226 2666 529
    web ..: http://www.hotel-jagdhof.at
    email : sales@hotel-jagdhof.at

    Pressekontakt:

    ziererCOMMUNICATIONS GmbH
    Frau Annette Zierer
    Effnerstr. 44-46
    81925 München

    fon ..: 08935612486
    web ..: http://www.zierercom.com
    email : annette.zierer@zierercom.com


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