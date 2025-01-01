2MEDIA GmbH und Mediendruck Ltd.: Wir wehren fragwürdige Rechnungen ab!

Rechnung der 2MEDIA GmbH erhalten? Wir helfen Betroffenen bei der rechtlichen Prüfung und Abwehr fragwürdiger Forderungen im Zusammenhang mit Mediendruck Ltd.

Immer mehr Gewerbetreibende, Selbstständige und Unternehmen wenden sich an uns, weil sie Rechnungen der 2MEDIA GmbH erhalten haben, obwohl sie überzeugt sind, nie bewusst einen kostenpflichtigen Vertrag abgeschlossen zu haben. Nach unserer Erfahrung steht dahinter ein Vorgehen, bei dem zuvor eine Mediendruck Ltd. telefonisch Kontakt aufnimmt, Unterlagen übersendet und auf diese Weise einen vermeintlichen Anzeigenauftrag vorbereitet, aus dem später Zahlungsforderungen abgeleitet werden. Genau vor dieser Konstellation warnen wir in unserem aktuellen Beitrag.

Aus unserer anwaltlichen Sicht ist dieses Modell besonders problematisch, weil Betroffene häufig zunächst davon ausgehen, es gehe lediglich um die Korrektur oder Aktualisierung bereits vorhandener Firmendaten. Der Eindruck eines schon bestehenden Geschäftsverhältnisses kann dazu führen, dass Formulare vorschnell unterschrieben und zurückgesandt werden. Kurz danach folgt dann die Rechnung – nicht selten verbunden mit erheblicher Verunsicherung und der Sorge, rechtlich bereits gebunden zu sein.

Unsere Beobachtung: arbeitsteiliges Vorgehen mit hohem Verunsicherungseffekt

In dem von uns ausgewerteten Fall wird beschrieben, dass Rechnungen von der 2MEDIA GmbH versendet werden, während die vorangehende Akquise über die Mediendruck Ltd. erfolgt. Nach unserer Einschätzung ist dieses arbeitsteilige Vorgehen besonders geeignet, den Überblick über die tatsächlichen Vertragspartner zu erschweren. Gerade kleinere Unternehmen, Handwerksbetriebe, Praxen, Kanzleien oder lokale Dienstleister stehen im Alltag unter erheblichem Zeitdruck. Wird ihnen in einem Telefonat der Eindruck vermittelt, ein bestehender Eintrag oder eine laufende Anzeige müsse lediglich bestätigt werden, wird die Tragweite der Unterlagen oft erst später erkannt.

Unser Eindruck aus der Beratungspraxis ist, dass genau diese Mischung aus telefonischem Druck, vertraut wirkenden Angaben und nachträglicher Rechnungsstellung viele Empfänger zu vorschnellen Zahlungen verleitet. Dabei sollte gerade in solchen Fällen nicht überhastet gehandelt werden. Denn die entscheidende Frage ist nicht, wie offiziell eine Rechnung aussieht, sondern ob überhaupt ein wirksamer und belastbarer Vertrag zustande gekommen ist.

Worum es nach unserer Einschätzung geht

Nach den in unserem Beitrag geschilderten Abläufen beginnt das Ganze typischerweise mit einem unerlaubten Werbeanruf. In diesem Gespräch wird suggeriert, dass bereits ein Vertragsverhältnis bestehe oder eine frühere Anzeige lediglich fortgeführt werde. Anschließend wird ein Formular übersandt, das auf den ersten Blick wie eine reine Bestätigung oder Korrektur erscheint. Tatsächlich soll mit der Unterschrift aber ein kostenpflichtiger Anzeigenvertrag mit einer Laufzeit und mehreren abrechenbaren Ausgaben zustande kommen. Im Kleingedruckten finden sich zudem Hinweise auf eine Übertragung oder Weitergabe von Vertragsdaten, auf deren Grundlage später die Rechnung der 2MEDIA GmbH gestellt wird.

Gerade diese Konstruktion ist aus unserer Sicht rechtlich und tatsächlich brisant. Denn viele Betroffene unterschreiben nicht in dem Bewusstsein, einen neuen Vertrag im Wert von mehreren tausend Euro abzuschließen. Vielmehr gehen sie davon aus, vorhandene Daten zu bestätigen oder eine bereits laufende Anzeige zu korrigieren. Genau an diesem Punkt setzt regelmäßig die rechtliche Prüfung an.

Rechnung erhalten – und nun?

Wer eine Rechnung der 2MEDIA GmbH oder Unterlagen der Mediendruck Ltd. erhält, sollte die Situation nicht allein danach bewerten, ob auf dem Papier eine Unterschrift vorhanden ist. Maßgeblich ist vielmehr, wie es zu dieser Unterschrift gekommen ist, welcher Eindruck im Vorfeld vermittelt wurde und welchen Inhalt die Unterlagen tatsächlich hatten. Die bloße Existenz eines unterschriebenen Formulars bedeutet noch nicht automatisch, dass eine Forderung in jeder Hinsicht durchsetzbar ist.

Wir erleben in der Praxis immer wieder, dass Empfänger der Rechnung zunächst aus Angst zahlen, um „Ruhe zu haben“. Genau das ist oft der falsche erste Schritt. Denn nach den Schilderungen in unserem Beitrag bleibt es vielfach nicht bei einer einzigen Forderung. Vielmehr können weitere Rechnungen folgen; zudem können vertragliche Verlängerungsmechanismen behauptet werden.

Cold Calls sind rechtswidrig – aber nicht jeder daraus hervorgehende Vertrag automatisch nichtig

Besonders wichtig ist aus unserer Sicht eine nüchterne rechtliche Einordnung: Ein rechtswidriger Werbeanruf führt nicht automatisch dazu, dass jeder später behauptete Vertrag von selbst unwirksam ist. Genau darauf weisen wir in unserem Beitrag ausdrücklich hin. Ein rechtswidriger Akquiseweg kann zwar ein starkes Indiz für ein unseriöses Vorgehen sein, ersetzt aber nicht die genaue Prüfung der konkreten Umstände des Einzelfalls.

Deshalb prüfen wir in solchen Mandaten regelmäßig eine ganze Reihe rechtlicher Ansatzpunkte. Entscheidend ist unter anderem, ob der Betroffene über den tatsächlichen Inhalt des Formulars getäuscht wurde, ob die Vertragsunterlagen transparent genug waren, ob eine wirksame Einbeziehung von Klauseln stattgefunden hat und ob sich aus dem Gesamtverhalten Anhaltspunkte für eine anfechtbare Irreführung ergeben. Hinzu kommen Fragen der Aktivlegitimation, wenn Akquise und Rechnungsstellung über unterschiedliche Gesellschaften abgewickelt werden.

Warum solche Fälle für Unternehmen wirtschaftlich gefährlich sind

Der wirtschaftliche Schaden liegt nicht nur im Rechnungsbetrag selbst. Viele Unternehmen investieren zusätzlich Zeit, interne Ressourcen und Nerven in die Aufarbeitung des Sachverhalts. Mitarbeitende müssen Telefonate rekonstruieren, Unterlagen zusammensuchen, E-Mails prüfen und Fristen im Blick behalten. Zugleich entsteht Unsicherheit, ob Mahnungen, Inkasso-Schreiben oder weitere Forderungen folgen werden.

Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist das belastend. Wer im Tagesgeschäft kaum Kapazitäten hat, zahlt nicht selten allein deshalb, um die Angelegenheit schnell zu beenden. Genau auf diesen psychologischen Druck scheinen entsprechende Modelle aus unserer Sicht häufig zu setzen.

Unsere Empfehlung für Betroffene

Wer ein Formular der Mediendruck Ltd. unterschrieben hat oder mit einer Rechnung der 2MEDIA GmbH konfrontiert ist, sollte den Vorgang frühzeitig anwaltlich prüfen lassen. Wichtig ist insbesondere:

* keine vorschnelle Zahlung allein aus Unsicherheit,

* keine unüberlegte telefonische Kommunikation mit dem Forderungssteller,

* Sicherung sämtlicher Unterlagen, E-Mails und Rechnungen,

* Rekonstruktion des Erstkontakts und des genauen Gesprächsverlaufs,

* rechtliche Prüfung möglicher Einwendungen und Verteidigungsstrategien.

Nach unserem Beitrag haben wir bereits zahlreiche Betroffene in vergleichbaren Konstellationen begleitet und Forderungen erfolgreich abgewehrt oder einer tragfähigen rechtlichen Bewertung zugeführt. Der konkrete Handlungsweg hängt dabei immer vom jeweiligen Einzelfall ab – insbesondere vom Inhalt des Formulars, vom Ablauf des Telefonats und vom Verhalten der Beteiligten nach Rechnungsstellung.

Wir unterstützen bundesweit bei der Abwehr fragwürdiger Forderungen

Als auf Wettbewerbsrecht, IT-Recht und gewerblichen Rechtsschutz spezialisierte Kanzlei befassen wir uns seit Jahren mit Fallgestaltungen rund um Vertragsfallen, irreführende Akquise und fragwürdige Forderungsmodelle. Unser Ziel ist es, Betroffenen schnell eine belastbare rechtliche Ersteinschätzung zu geben und sie vor unnötigen Zahlungen zu bewahren.

Gerade in Fällen wie demjenigen rund um die 2MEDIA GmbH und die Mediendruck Ltd. ist eine klare, strukturierte und zügige Reaktion entscheidend. Denn je früher Unterlagen gesichert und rechtlich eingeordnet werden, desto besser lassen sich Fehler vermeiden und Verteidigungsmöglichkeiten ausschöpfen.

Fazit

Die von uns geschilderte Konstellation rund um 2MEDIA GmbH und Mediendruck Ltd. zeigt, wie schnell Unternehmen durch scheinbar routinemäßige Telefonate und Formulare in kostenintensive Forderungssituationen geraten können. Nach unserer Einschätzung sollten Betroffene Rechnungen in solchen Fällen nicht ungeprüft akzeptieren. Entscheidend ist stets die genaue rechtliche Analyse des Zustandekommens und Inhalts des behaupteten Vertrags. Die im Beitrag beschriebene Kombination aus telefonischer Akquise, übersandtem Formular und späterer Rechnungsstellung ist jedenfalls ein deutlicher Anlass, sehr genau hinzusehen.

Wer betroffen ist, sollte die Angelegenheit nicht auf sich beruhen lassen, sondern frühzeitig anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen. Wir unterstützen Mandanten bundesweit bei der Prüfung und Abwehr entsprechender Forderungen:

2MEDIA GmbH Rechnung und Mediendruck Ltd. abwehren!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte

Herr Daniel Loschelder

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