3. Pre-Wiesn von Wandl.Immobilien am 10. September 2026 – Münchner Netzwerkabend geht in die nächste Runde

Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen lädt Wandl.Immobilien am 10. September 2026 zur 3. Pre-Wiesn nach München ein – ein Netzwerkabend für Kunden, Freunde und Immobilieninteressierte.

München, Juli 2026 – Nach zwei ausgebuchten Veranstaltungen ist es wieder so weit:

Wandl.Immobilien lädt am Donnerstag, 10. September 2026, zur 3. Pre-Wiesn ein.

Kunden, Geschäftspartner, Freunde des Unternehmens sowie Immobilieninteressierte erwartet ein geselliger Abend in typisch bayerischer Atmosphäre – mit guten Gesprächen, neuen Kontakten und der passenden Einstimmung auf das Münchner Oktoberfest.

Was ursprünglich als kleine Idee begann, hat sich inzwischen zu einer festen Tradition entwickelt.

Die Pre-Wiesn steht für persönliche Begegnungen, regionales Networking und den offenen Austausch zwischen Menschen, die München und die Region verbinden.

„Die Pre-Wiesn ist für uns weit mehr als eine Veranstaltung. Sie ist unser Dankeschön an unsere Kunden, Geschäftspartner und Freunde.

Wir möchten Menschen zusammenbringen und in entspannter Atmosphäre Zeit für persönliche Gespräche schaffen – ganz ohne Verkaufsdruck“, erklärt Matthias Wandl, Inhaber von Wandl.Immobilien.

Bereits die vergangenen Veranstaltungen waren hervorragend besucht und überzeugten durch ihre lockere Atmosphäre. Auch 2026 dürfen sich die Gäste wieder auf bayerische Schmankerl, kühle Getränke und viele interessante Begegnungen freuen. Neben langjährigen Kunden werden erneut zahlreiche Eigentümer, Kaufinteressenten, Unternehmer und regionale Netzwerkpartner erwartet.

Als inhabergeführtes Immobilienunternehmen ist Wandl.Immobilien seit über 30 Jahren in München und dem westlichen Umland tätig.

Mit Standorten in Dachau, Gräfelfing, Großhadern und München-Lehel betreut das Unternehmen Eigentümer und Käufer unter anderem in Aubing, Eichenau, Gröbenzell, Olching, Pasing, Planegg, Puchheim und dem Würmtal. Die Pre-Wiesn unterstreicht dabei den Anspruch, Immobilienvermittlung mit persönlicher Nähe und einem starken regionalen Netzwerk zu verbinden.

„Gerade in einer zunehmend digitalen Welt sind persönliche Begegnungen wichtiger denn je.

Deshalb freuen wir uns darauf, viele bekannte und neue Gesichter bei unserer dritten Pre-Wiesn begrüßen zu dürfen“, so Matthias Wandl.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wandl.Immobilien

Herr Matthias Wandl

Bussardstr. 4b

82166 Gräfelfing

Deutschland

fon ..: 01755778561

web ..: https://www.wandl.immobilien

email : matthias@wandl.immobilien

Wandl.Immobilien ist ein inhabergeführtes Immobilienunternehmen mit Sitz in Gräfelfing und mehreren regionalen Standorten im Großraum München. Das Unternehmen ist auf den Verkauf von Wohnimmobilien spezialisiert – darunter Eigentumswohnungen, Häuser und Grundstücke – und begleitet Eigentümer sowie Käufer mit fundierter Marktkenntnis, transparenter Beratung und klaren Verkaufsstrategien.

Mit Standorten in Gräfelfing (Hauptsitz), München-Großhadern, München-Lehel / Altstadt, München-Thalkirchen / Obersendling, Eichenau sowie Dachau ist Wandl.Immobilien regional stark verankert. Das Unternehmen deckt damit insbesondere München-Süd, München-West, Obersendling, Thalkirchen, das Würmtal, den Münchner Westen sowie das westliche und nordwestliche Umland professionell ab.

Im Fokus stehen realistische Marktwertermittlungen, nachvollziehbare Preisstrategien und eine strukturierte Vermarktung, die den aktuellen Anforderungen des Münchner Immobilienmarktes gerecht wird. Wandl.Immobilien arbeitet ausschließlich im Auftrag der Verkäufer und steht für Erfahrung, Unabhängigkeit und ausgeprägte regionale Expertise.

Weitere Informationen unter: www.wandl.immobilien

Pressekontakt:

Wandl.Immobilien

Herr Matthias Wandl

Bussardstr. 4b

82166 Gräfelfing

fon ..: 089 37412333

email : info@wandl.immobilien

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