Immobilien privat verkaufen? Diese 7 Fehler kosten Eigentümer in München richtig Geld

Viele Eigentümer in München möchten ihre Immobilie zunächst privat verkaufen. Doch genau dabei passieren häufig Fehler, die am Ende mehrere zehntausend Euro kosten können.

Unrealistische Angebotspreise, fehlende Unterlagen oder eine falsche Vermarktungsstrategie führen aktuell oft dazu, dass Wohnungen und Häuser monatelang online bleiben und später mit deutlichen Preisabschlägen verkauft werden müssen.

Wie Eigentümer diese Fehler vermeiden und trotz anspruchsvollem Marktumfeld weiterhin sehr gute Verkaufspreise erzielen können, erklärt Immobilienexperte Matthias Wandl bei einer kostenlosen Informationsveranstaltung am Dienstag, den 9. Juni 2026, im Haderner Bräu in München-Großhadern.

Kostenloser Vortrag in München-Großhadern

Die Veranstaltung richtet sich an Eigentümer von Wohnungen, Häusern und Grundstücken in München und Umgebung, die über einen Verkauf nachdenken oder aktuell bereits verkaufen möchten.

Termin: Dienstag, 09.06.2026, 18:00 Uhr

Ort: Haderner Bräu

Großhaderner Straße 56a, 81375 München

Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze jedoch begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter:

E-Mail: willkommen@wandl.immobilien

Telefon: +49 89 374 123 33

Diese Fehler passieren privaten Verkäufern besonders häufig

Gerade im aktuellen Münchner Immobilienmarkt zeigt sich, dass viele Privatverkäufer noch immer mit Preisvorstellungen aus den Boomjahren arbeiten. Die Folge: Immobilien werden zu teuer angeboten, erzielen kaum Anfragen und verlieren mit zunehmender Online-Dauer deutlich an Attraktivität.

Im Vortrag geht Matthias Wandl unter anderem auf folgende Punkte ein:

unrealistische Wunschpreise statt realistischer Marktpreise

schlechte oder unvollständige Exposés

fehlende Bonitätsprüfung von Interessenten

Probleme bei Energieausweis und Pflichtunterlagen

zu lange Onlinezeiten auf Immobilienportalen

falsche Verkaufsstrategien im aktuellen Marktumfeld

Unsicherheiten bei Finanzierung und Kaufpreisfindung

Außerdem erklärt der Münchner Immobilienexperte, warum viele Immobilien derzeit deutlich länger online sind als noch vor wenigen Jahren und wie Verkäufer trotzdem sehr gute Ergebnisse erzielen können.

Immobilienverkauf in München deutlich anspruchsvoller geworden

Der Immobilienmarkt in München hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Käufer vergleichen heute deutlich genauer, Banken prüfen Finanzierungen strenger und energetische Themen spielen eine wesentlich größere Rolle als früher.

Besonders in Stadtteilen wie Großhadern, Sendling, Laim, Solln, Pasing, Aubing, Forstenried oder im Würmtal beobachten Immobilienexperten derzeit erhebliche Unterschiede zwischen Angebotspreisen und tatsächlich erzielten Verkaufspreisen.

Viele Eigentümer unterschätzen zudem die Bedeutung professioneller Vermarktung, realistischer Preisstrategien und vollständiger Unterlagen.

Wandl.Immobilien mit Standorten in München,Dachau, Eichenau, Würmtal und Umgebung

Wandl.Immobilien ist spezialisiert auf den Verkauf von Wohnimmobilien in München und dem Münchner Umland.

Das Unternehmen betreut Eigentümer unter anderem in Großhadern, Gräfelfing, München-Lehel, Sendling, Dachau, Eichenau, Puchheim, Gröbenzell, Olching sowie im gesamten Münchner Südwesten.

Mit über 30 Jahren Erfahrung und zahlreichen erfolgreichen Verkäufen zählt Matthias Wandl zu den bekannten Immobilienmaklern im Münchner Westen. Der Fokus liegt auf professioneller Vermarktung, realistischer Marktpreiseinschätzung und modernen Verkaufsstrategien für Häuser, Wohnungen und Grundstücke.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wandl.Immobilien

Herr Matthias Wandl

Bussardstr. 4b

82166 Gräfelfing

Deutschland

fon ..: 01755778561

web ..: https://www.wandl.immobilien

email : matthias@wandl.immobilien

Wandl.Immobilien ist ein inhabergeführtes Immobilienunternehmen mit Sitz in Gräfelfing und mehreren regionalen Standorten im Großraum München. Das Unternehmen ist auf den Verkauf von Wohnimmobilien spezialisiert – darunter Eigentumswohnungen, Häuser und Grundstücke – und begleitet Eigentümer sowie Käufer mit fundierter Marktkenntnis, transparenter Beratung und klaren Verkaufsstrategien.

Mit Standorten in Gräfelfing (Hauptsitz), München-Großhadern, München-Lehel / Altstadt, München-Thalkirchen / Obersendling, Eichenau sowie Dachau ist Wandl.Immobilien regional stark verankert. Das Unternehmen deckt damit insbesondere München-Süd, München-West, Obersendling, Thalkirchen, das Würmtal, den Münchner Westen sowie das westliche und nordwestliche Umland professionell ab.

Im Fokus stehen realistische Marktwertermittlungen, nachvollziehbare Preisstrategien und eine strukturierte Vermarktung, die den aktuellen Anforderungen des Münchner Immobilienmarktes gerecht wird. Wandl.Immobilien arbeitet ausschließlich im Auftrag der Verkäufer und steht für Erfahrung, Unabhängigkeit und ausgeprägte regionale Expertise.

Weitere Informationen unter: www.wandl.immobilien

Pressekontakt:

Wandl.Immobilien

Herr Matthias Wandl

Bussardstr. 4b

82166 Gräfelfing

fon ..: 089 37412333

email : info@wandl.immobilien

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