Monacum Partners übernimmt das Reaktoren- und Apparatebaugeschäft DWE am Standort Deggendorf von Everllence

Münchner Private-Equity-Gesellschaft will traditionsreichen Industriestandort stärken und die Entwicklung in Reaktorenbau, Power-to-X und industriellen Spezialanwendungen vorantreiben

München, 18. Mai 2026 – Die Münchner Private-Equity-Gesellschaft Monacum Partners GmbH hat den Erwerb des Reaktoren- und Apparatebaugeschäfts DWE am Standort Deggendorf von der Everllence SE, vormals MAN Energy Solutions SE, abgeschlossen. Die Transaktion knüpft an den von Everllence im September 2025 gestarteten Investorenprozess für den Standort Deggendorf an, mit dem die zukünftige und nachhaltige Weiterentwicklung des Standorts gewährleistet werden soll.

Der Vollzug der Transaktion ist am 15. Mai 2026 erfolgt, nachdem die üblichen Vollzugsbedingungen erfüllt wurden. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Mit der Übernahme erhält DWE eine neue Eigentümerstruktur, unter der das Unternehmen seine technologische Kompetenz im Reaktoren- und Apparatebau weiterentwickeln und zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten erschließen soll. Nach einer Phase struktureller Anpassungen soll DWE unter der Eigentümerschaft von Monacum Partners seine industrielle Substanz, internationale Kundenbasis und spezifischen Marktpotenziale in einem fokussierten mittelständischen Umfeld weiter ausbauen.

DWE verfügt am Standort Deggendorf über ein in Deutschland und Europa besonderes Kompetenzprofil im Bau großtechnischer Reaktoren, Apparate und hochspezialisierter Komponenten. Das Unternehmen entwickelt und fertigt unter anderem Reaktorsysteme für die chemische und petrochemische Industrie, Komponenten für Raffinerieanwendungen sowie Apparate für wissenschaftliche Großprojekte und industrielle Spezialanwendungen. Gerade bei technisch anspruchsvollen, langfristig geplanten Industrieprojekten ist DWE für seine Kunden ein Partner, der Engineering-Kompetenz, Fertigungstiefe, Materialverständnis und Projekterfahrung miteinander verbindet.

Im klassischen Kerngeschäft ist DWE insbesondere im Bereich salzbadgekühlter Röhrenreaktoren für chemische und petrochemische Prozesse etabliert. Diese Technologie kommt bei der Herstellung wichtiger chemischer Grundstoffe zum Einsatz, darunter Phthalsäureanhydrid, Maleinsäureanhydrid, Methylmethacrylat, Acrylsäure und Acrolein. Darüber hinaus ist DWE im Raffineriegeschäft mit FCC- und RFCC-Reaktoren sowie mit Komponenten für Turnaround-Projekte international aktiv.

Auch in wissenschaftlichen Großprojekten hat DWE seine Engineering- und Fertigungskompetenz unter Beweis gestellt. Zu den Referenzprojekten zählen unter anderem Komponenten für CERN, das Plasmagefäß für Wendelstein 7-X sowie das KATRIN-Hauptspektrometer. Diese Projekte stehen beispielhaft für die Fähigkeit des Standorts, außergewöhnlich komplexe technische Anforderungen in enger Abstimmung mit Kunden und Projektpartnern zuverlässig umzusetzen.

Monacum Partners verfolgt mit der geplanten Übernahme das Ziel, das Kerngeschäft von DWE im Reaktoren- und Apparatebau zu stärken und bestehende Wachstumsfelder Power-to-X und Defence gezielt weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt stehen der Ausbau internationaler Vertriebsstrukturen, die weitere Verbesserung der Fertigungseffizienz sowie die Stärkung serviceorientierter Angebote für Kunden aus der Chemie-, Petrochemie- und Raffinerieindustrie.

Ein besonderes Entwicklungspotenzial sieht Monacum Partners im Bereich Power-to-X und e-Fuels. DWE verfügt in diesem Feld bereits über Erfahrung mit Schlüsselkomponenten für Anlagen zur Herstellung synthetischer Energieträger, darunter grünes Methanol, synthetisches Methan und nachhaltige Kraftstoffe aus Wasserstoff und Kohlendioxid. Für Kunden entstehen daraus zusätzliche Möglichkeiten, auf bestehende Engineering- und Fertigungskompetenz von DWE aufzubauen und Projekte im Bereich der industriellen Dekarbonisierung mit einem erfahrenen Partner weiterzuentwickeln.

Darüber hinaus sieht Monacum Partners zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten in industriellen Spezialanwendungen mit besonders hohen Anforderungen an Materialkompetenz, Großkomponentenfertigung, Präzisionsschweißtechnik und Qualitätssicherung. Dazu zählen auch ausgewählte Anwendungen im Defence-Bereich, in dem DWE bereits über Erfahrung und Kundenbeziehungen verfügt.

Daniel Reeg, Managing Partner bei Monacum Partners, erklärt:

„DWE ist ein Unternehmen mit außergewöhnlicher technologischer Substanz, einer starken industriellen Tradition und einer hochqualifizierten Belegschaft. Wir gehen diesen Schritt mit großem Respekt vor der Geschichte und den Leistungen des Standorts Deggendorf. Zugleich sind wir überzeugt, dass DWE in einem fokussierten, mittelständisch geprägten Umfeld den nächsten Entwicklungszyklus erfolgreich gestalten kann. Unsere Strategie verbindet die Stärkung des bewährten Kerngeschäfts mit dem gezielten Ausbau bestehender Wachstumsfelder wie Power-to-X und ausgewählten industriellen Spezialanwendungen.“

Der Standort Deggendorf mit mehreren hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll auch künftig das industrielle und technologische Zentrum von DWE bilden. Für Kunden, Partner und Mitarbeitende steht ein geordneter Übergang im Mittelpunkt.

Über DWE

DWE mit Sitz in Deggendorf ist ein international etablierter Anbieter von Reaktorsystemen, Großapparaten und spezialisierten Komponenten für die chemische und petrochemische Industrie, Raffinerieanwendungen, wissenschaftliche Großprojekte sowie weitere anspruchsvolle industrielle Einsatzfelder. Das Unternehmen geht auf die 1924 gegründete Deggendorfer Werft und Eisenbau GmbH zurück und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Reaktoren- und Apparatebau. Am Standort Deggendorf sind rund 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Über Monacum Partners

Monacum Partners ist eine in München ansässige Private-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf europäische mittelständische Industrieunternehmen in besonderen Situationen. Monacum Partners erwirbt Unternehmen mit operativem und strategischem Entwicklungspotenzial und unterstützt seine Portfoliounternehmen bei der Neuausrichtung, operativen Verbesserung und nachhaltigen Weiterentwicklung. Im Mittelpunkt steht die enge Zusammenarbeit mit Management, Mitarbeitenden, Kunden und Partnern, um industrielle Substanz zu sichern und tragfähige Wachstumsperspektiven zu entwickeln.

Weitere Informationen unter www.monacumpartners.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DWE GmbH

Herr Martin Fraunhoffer

Werftstr. 17

94469 Deggendorf

Deutschland

fon ..: +49 (0) 991 3810

web ..: https://dwe-eu.com

email : info@dwe-eu.com

Über Monacum Partners

Monacum Partners ist eine in München ansässige Private-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf europäische mittelständische Industrieunternehmen in besonderen Situationen. Monacum Partners erwirbt Unternehmen mit operativem und strategischem Entwicklungspotenzial und unterstützt seine Portfoliounternehmen bei der Neuausrichtung, operativen Verbesserung und nachhaltigen Weiterentwicklung. Im Mittelpunkt steht die enge Zusammenarbeit mit Management, Mitarbeitenden, Kunden und Partnern, um industrielle Substanz zu sichern und tragfähige Wachstumsperspektiven zu entwickeln.

Weitere Informationen unter www.monacumpartners.com.



Pressekontakt:

Monacum Partners GmbH

Herr Daniel Reeg

Ohmstraße 22

80802 München

fon ..: +49 (0) 89 24416975

email : info@monacumpartners.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Natürliche Kraft gegen Erschöpfung: Adaptogene rücken in den Fokus moderner Stressmedizin