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Kommunen gesucht, die das Gehen fördern
Bewerbungsphase für den 3. Fußverkehrspreis Deutschland beginnt
Welche Städte und Gemeinden gehen voran – mit innovativen und mutigen Lösungen für den Fußverkehr? Das möchte der Fußverkehrspreis Deutschland herausfinden, der bereits zum dritten Mal ausgeschrieben wird. Mit dem Preis zeichnet der Interessenverband FUSS e.V. Kommunen aus, die sich für sicheres, barrierefreies und angenehmes Gehen einsetzen. Zufußgehen ist Basismobilität, denn alle Menschen gehen zu Fuß. Es ist gesundheitsfördernd, klimaneutral und verdient Vorrang in der Stadt- und Verkehrsplanung.
Gesucht werden kommunale Projekte und Maßnahmen, die bereits realisiert oder gerade in Realisierung sind. Sie sollen vorbildliche und übertragbare Lösungen für eine inklusive und ansprechende Gestaltung von Straßen und öffentlichen Räumen aufzeigen, den Fußverkehr vor Ort dauerhaft verbessern können und über punktuelle Verbesserungen hinausgehen.
Neben dem Hauptpreis wird auch ein Sonderpreis unter dem Motto „Das Klima geht zu Fuß“ vergeben. Er zeichnet Projekte aus, die Gehwege und Plätze klimaresilient und klimaangepasst gestalten und zugleich den Fußverkehr stärken. Für beide Preise können sowohl bauliche als auch kommunikative Maßnahmen und Projekte eingereicht werden.
Die interdisziplinäre Jury ist hochrangig besetzt mit Expert:innen aus den Bereichen Verkehrs-sicherheit, Stadtentwicklung, Kinderschutz, Barrierefreiheit, Umwelt- und Klimaschutz, aus Kommunalverbänden sowie der Verwaltungs- und Planungspraxis.
Im Jahr 2023 zeichnete der FUSS e.V. erstmals Kommunen für ihre herausragenden Lösungen aus: Kiel, Pleidelsheim und Berlin wurden damals als Vorreiter mit dem ersten Fußverkehrspreis ausgezeichnet. Im Frühjahr 2025 folgten drei weitere Auszeichnungen: Leipzig und Leinfelden-Echterdingen (bei Stuttgart) konnten die Jury überzeugen. Der Sonderpreis unter dem Motto „Kinder sicher und gerne zu Fuß“ ging an die kommunale Arbeitsgemeinschaft „wegebund“ in Sachsen.
Bewerbungen für den 3. Fußverkehrspreis Deutschland können vom 18. Mai bis zum 12. Oktober 2026 eingereicht werden. Der Preis wird am 3. April 2027 im Rahmen des Bundesweiten Umwelt- und Verkehrskongress BUVKO in Wiesbaden verliehen.
Alle Infos zur Ausschreibung: www.fuss-ev.de/fussverkehrspreis
Infos und Bildmaterial für Presse und Medien: www.fuss-ev.de/staedte/fussverkehrspreis/presse-und-medien-fussverkehrspreis-deutschland
Diese Pressemitteillung online: www.fuss-ev.de/blog/aktuelles/kommunen-gesucht-die-das-gehen-foerdern
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Fachverband Fußverkehr FUSS e.V.
Frau Antje Heinrich
Exerzierstr. 20
13357 Berlin
Deutschland
fon ..: 030 492 74 73
web ..: https://www.fuss-ev.de/
email : pr@fuss-ev.de
FUSS e.V. ist die Stimme für besseren Fußverkehr in Deutschland. Seit 1985 setzen wir uns dafür ein, dass das Gehen sicherer, leichter und angenehmer wird. Wir sind Fachverband für Fußverkehrsplanung, Dachverband für 60 Ortsgruppen und Lobby in Politik und Medien. Wir bieten Wissen, Rat und Tat zum Fußverkehr. Jetzt Mitglied werden, vor Ort mitmachen oder spenden! Für die lebendige und gesunde Stadt von morgen.
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