Komunicus – Dienstleistungen und Zukunftsexpertise für Kommunen

Entwicklung kommunaler Infrastruktur, Unternehmensgründung und -finanzierung, Ausschreibungen und Steuerrecht der Öffentlichen Hand

… Komunicus, die neue Allianz von Dienstleistungsexperten, hilft Kommunen und Landkreisen in den verschiedensten Themengebieten dabei, konkrete, praxisnahe und wirtschaftlich erfolgreiche Lösungen für eine nachhaltige Zukunft zu entwickeln sowie Verwaltung und Entscheider maßgeblich zu entlasten.

„Wie es unserem Land geht, entscheidet sich maßgeblich in den Kommunen und wird dort auch sichtbar“, weiß Josef Glasl, Geschäftsführer der itslive GmbH. „Kommunen verantworten die Entwicklung sozialer Infrastruktur von Bildung bis Wohnen. Sie müssen nachhaltige Energielösungen entwickeln, die immer komplexer werdenden Verwaltungsaufgaben meistern, die Digitalisierung vorantreiben und eine vielseitige Mobilität ermöglichen. Mit all diesen Herausforderungen werden kommunale Entscheider jedoch oft allein gelassen.“ An genau diesem Punkt setze die Dienstleistung von Komunicus an.

„Mit Komunicus entlasten wir kommunale Entscheider und stärken die kommunale Resilienz“, führt Glasl weiter aus. „Mit uns können Kommunen in jedem relevanten Bereich sofort nachhaltige und wirtschaftlich erfolgreiche Lösungen entwickeln.“ Die Erfahrung von Komunicus zeige, dass es vielerorts an personellen und finanziellen Ressourcen fehle, um die Vielzahl an Herausforderungen allein zu schultern. In der Folge kommen Kommunen nur langsam voran, die selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Das führe über kurz oder lang zum Zukunftsstau.

„Unser Beratungsansatz fokussiert darauf, Kommunen so aufzustellen, dass sie sich schnell mit den für sie relevanten Partnern im Markt verbinden und loslegen können.“ Zu den Themen, zu denen Komunicus berät, gehören die Fachbereiche Finanzierung, Kommunalentwicklung, Steuern, Recht, Unternehmensgründungen, Kommunikation und öffentliche Ausschreibungen. Egal, ob eine Kommune ein neues Feuerwehrhaus, Kindertagesstätten, Flüchtlingsunterkünfte oder bezahlbaren Wohnraum entwickeln muss: Komunicus hilft Gemeinden dabei, ganzheitliche Lösungen zu entwickeln, die finanzierbar und schnell umsetzbar sind. Diese Lösungen werden dabei stets im Bewusstsein der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Dynamiken entwickelt. „Zu unserem Geschäftsfeld gehört außerdem die Revitalisierung oder Gründung von kommunalen Unternehmen, die am Markt erfolgreich agieren können. So bringen wir Kommunen zurück in eine Position der Stärke, in der sie dank verlässlicher eigenverantworteter Einnahmequellen wieder handlungsfähig in allen politischen Feldern werden.“ Ziel von Komunicus sei es außerdem, Kommunen und Gemeinden zu befähigen, für sie relevante Zukunftsthemen proaktiv anzugehen. Hauptzielgruppe von Komunicus sind mittelgroße Gemeinden und Städte mit 5.000 bis 30.000 Einwohnern sowie Landkreise.

Der Strategie- und Kommunikationsexperte Glasl repräsentiert dabei eine von vier Säulen, auf denen das Beratungsnetzwerk von Komunicus aufbaut. Neben ihm bringen weitere Top-Berater und Mitgründer des Netzwerks wie Dr. Stefan Detig, Altbürgermeister und Rechtsanwalt bei der DETIG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Luitpold Grabmeyer, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Bavatria Consult und Dr. Rafael K. Hörmann, Fachanwalt für Steuerrecht und Geschäftsführer und Geschäftsführer der Kanzlei CHP, ihre Expertise und Erfahrung in die neu gegründete Allianz ein.

„Was unsere Beratung auszeichnet, ist eine Kommunikation auf Augenhöhe, unser Verständnis für kommunale Anliegen, unsere Fürsorge und Heimatverbundenheit und das Zusammenspiel von Analyse, Lösung und Umsetzung“, so Glasl. Mit seiner Arbeit trägt das Expertennetzwerk Komunicus entscheidend zu kommunalpolitischen Erfolgen der ersten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Landrätinnen und Landräten in den verschiedensten Themenbereichen bei.

Weitere Informationen unter: https://komunicus.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Komunicus Projektbüro c/o itslive GmbH

Frau Nelly Wilhelm

Balanstraße 73 / Gebäude 9

81541 München

Deutschland

fon ..: 089 20 20 66-34

web ..: https://komunicus.de/

email : info@komunicus.de

.

