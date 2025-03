Philomaxcap AG führt Sach- und Barkapitalerhöhung erfolgreich durch – Grundkapital steigt auf über 110 Mio. Euro

München (IRW-Press/17.03.2025)

München, 17. März 2025 – Die Philomaxcap AG (ISIN: DE000A1A6WB2 / WKN: A1A6WB) hat die von der ordentlichen Hauptversammlung vom 14. November 2024 beschlossene Kapitalerhöhung gegen Sach- und Bareinlagen in Höhe von bis zu EUR 96.889.693,00 erfolgreich durchgeführt. Insgesamt wurden 93.326.847 neue Aktien zum Ausgabetrag von EUR 1,00 je Aktie gezeichnet und übernommen.

Davon wurden 93.036.431 neue Aktien gegen Übertragung sämtlicher Anteile an der GenH2 Corp. („GenH2“) in Höhe von insgesamt EUR 93.036.431,00 auf die Gesellschaft im Wege der Einbringung durch Sacheinlage gezeichnet. Durch die Einbringung von 100 Prozent der Geschäftsanteile an der GenH2 verfügt die Gesellschaft nunmehr über eine vielversprechende Beteiligung, die im Bereich der kommerziellen Anwendung von Wasserstoff tätig ist. GenH2 entwickelt und produziert technische Lösungen zur dezentralen Verflüssigung, Lagerung und Übertragung von Flüssigwasserstoff. Mit den kryotechnischen Lösungen werden die bei herkömmlichen Verfahren auftretenden Verluste von 20 bis 40 Prozent bei Lagerung und Transport von Wasserstoff auf annähernd Null reduziert. Gleichzeitig wird durch die Verflüssigung das Volumen erheblich verringert und die Gefahren gegenüber komprimiertem Wasserstoff reduziert. Das erfahrene Team der GenH2 besteht aus ehemaligen NASA-Forschern und -Ingenieuren, die ihr langjähriges Know-how in der Entwicklung von Wasserstofflösungen für die Energiespeicherung und den Transport eingebracht haben. Zudem verfügt GenH2 über ein Produktportfolio von standardisierten kryogenen Systemen für spezifische Anwendungsfälle auf Basis einer Reihe von Patenten.

Mit der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, die bis Ende März 2025 erwartet wird, erhöht sich das Grundkapital der Philomaxcap AG von EUR 17.007.234,00 um EUR 93.326.847,00 auf EUR 110.334.081,00, eingeteilt in 110.334.081 Aktien.

Durch den Zugang neuer Aktionäre aus dem bisherigen Aktionärskreis der GenH2 sowie aus der parallel durchgeführten Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Altaktionäre und dem anschließenden Private Placement, an dem auch Mitglieder des Aufsichtsrates und der Vorstand teilgenommen haben, erhöht sich der Freefloat, definiert als Aktionäre mit einem Anteil am gesamten Grundkapital von jeweils weniger als 3 Prozent, von aktuell 1,88 Prozent auf 9,69 Prozent.

Die Lieferung der neuen Aktien erfolgt nach der Eintragung der Durchführung sowohl der Sach- als auch der Barkapitalerhöhung in das Handelsregister. Die neuen Aktien werden in Globalurkunden unter der Zwischen-ISIN DE000A40UTL6 / WKN A40UTL verbrieft. Nach Billigung des noch einzureichenden Wertpapierzulassungsprospektes sollen die neuen Aktien in die laufende Notierung der alten Aktien mit der Stamm-ISIN DE000A1A6WB2 / WKN A1A6WB im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse, voraussichtlich im Juni 2025, einbezogen werden.

Über die Philomaxcap AG

Die 1999 gegründete Philomaxcap AG mit Sitz in München ist eine geschäftsführende Holdinggesellschaft, die Dienstleistungen für bestehende und noch zu erwerbende Beteiligungen erbringt. Im Jahr 2024 erwarb das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung an der AmeriMark Group AG, einer Schweizer Holdinggesellschaft. 2025 erfolgt mit der Kapitalerhöhung durch Einbringung die vollständige Übernahme der GenH2, einem US-amerikanischen Unternehmen, das auf die Verflüssigung sowie den verlustfreien Transport und die Speicherung von Wasserstoff entlang der Wertschöpfungskette spezialisiert ist (www.genh2hydrogen.com).

