Camino meldet Einreichung des technischen Berichts zur vorläufigen Machbarkeitsstudie und gibt Update zu zuvor gemeldetem Erwerb des Kupferprojekts Puquios

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 17. März 2025 / Camino Minerals Corporation (TSXV:COR)(OTC PINK:CAMZF) (Camino oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zu seinem zuvor gemeldeten1 Erwerb (die geplante Transaktion) aller ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Cuprum Resources Chile SpA (Cuprum) zu geben, einer Gesellschaft, die das baubereite Kupferprojekt Puquios in Chile besitzt (das Projekt Puquios). Das Unternehmen ist erfreut bekannt zu geben, dass es einen unabhängigen technischen Bericht (der technische Bericht zum Projekt Puquios) mit dem Titel Puquios Project – NI 43-101 Technical Report and Pre-feasibilityStudy, La Higuera, Coquimbo Region, Chile bezüglich des Projekts Puquios eingereicht hat. Nach Abschluss der geplanten Transaktion wird dieses voraussichtlich zu einer der wesentlichen Liegenschaften des Unternehmens im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze zählen.

Die Ergebnisse der PFS zum Projekt Puquios zeigen ein solides Projekt, mit geringen Vorproduktionskapital- und Kapitalintensitätsanforderungen sowie einem starken Produktionsprofil. Im Einzelnen unterlegt der technische Bericht zum Projekt Puquios einen geschätzten Kapitalwert (Net Present Value, NPV) des Projekts (8 % Diskontsatz) nach Steuern von 118 Millionen US$ mit einem internen Zinsfuß (Internal Rate of Return, IRR) nach Steuern von 23,4 % bei einem festgelegten Kupferpreis von 4,28 US$ pro Pfund. Die Aufrechterhaltungskosten (All-in Sustaining Costs) über die Lebensdauer der Mine werden auf 2,00 US$ pro Pfund hochgerechnet.

Der Abschluss der Transaktion für das Projekt Puquios mit Partnern Denham Capital und Nittetsu Mining aus Japan wird voraussichtlich in der ersten Aprilwoche 2025 stattfinden. Das Projekt Puquios hat die wichtigste Umweltgenehmigung, Resoluciones de Calificacion Ambiental (RCA), um eine Mine zu errichten und zu betreiben erhalten, so dass wir nach Abschluss der Transaktion bereit sind, jegliche ausstehende sektorbezogene Genehmigungen und technische Studien durchzuführen, und das Projekt in Richtung Kupferproduktion voranzutreiben, so Jay Chmelauskas, President und CEO des Unternehmens. Eine Kupferproduktion mit Haufenlaugung ist eine der kosteneffektivsten Methoden, eine Kupfermine zu betreiben, und diese Minen sind in Nordchile weitverbreitet. Die Ergebnisse unserer PFS zeigen, dass die Wirtschaftlichkeit auf dem aktuellen Kupfermarkt robust ist, was den Weg für Camino bereitet, ein neuer Kupferproduzent zu werden und unsere Wachstumsstrategie zu verwirklichen, welche das Voranbringen unserer Kupferprojekte in Peru beinhaltet, sagte Herr Chmelauskas.

Das Unternehmen gibt gesondert weiterhin bekannt, dass es eine Abänderung (die Abänderung) seines Management-Informationsrundschreibens vom 12. Februar 2025 (das Rundschreiben) vorgelegt hat, welches zuvor im Hinblick auf seine am Montag, den 31. März 2025 um 10:00 Uhr (Vancouver-Zeit) stattfindende Sonderversammlung (die Versammlung) der Aktionäre (die Camino-Aktionäre) erstellt wurde. Diese soll den Aktionären zusätzliche finanzielle Informationen in Bezug auf Cuprum liefern und bestimmte Finanzinformationen mit Bezug auf Cuprum revidieren, die ursprünglich in dem Rundschreiben enthalten waren.

HIGHLIGHTS DER VORLÄUFIGEN MACHBARKEITSSTUDIE

Wirtschaftliche Aspekte des Projekts

Die folgende Tabelle stellt die wirtschaftlichen Highlights aus der PFS dar.

Allgemein Gesamtlebensdauer der Mine / Durchschnitt

Realisierungspreis von Kupfer (US$/Pfund) 4,28

Lebensdauer der Mine (Jahre) 14,2

Produktion Gesamtlebensdauer der Mine / Durchschnitt

Gesamtmenge Mühlenbeschickung (kt) 25.973

Cu vor Mühlen-Verarbeitung (Mill Head Grade) (%) 0,49 %

Mühlen-Gewinnungsrate (%) 78,80 %

Gesamtmenge gewonnenes Kupfer (Mio. Pfund) 223

Betriebskosten Gesamtlebensdauer der Mine / Durchschnitt

Abbaukosten (US$/abgebaute t) 2,27 $

Verarbeitungskosten (US$/gemahlene t) 8,94 $

Gemein- und Verwaltungskosten (US$/gemahlene t) 1,24 $

Gesamtbetriebskosten (US$/gemahlene t) 15,14 $

Cash-Kosten* (US$/Pfund Cu) 1,95 $

AISC** (US$/Pfund Cu) 2,00 $

Kapitalkosten Gesamtlebensdauer der Mine / Durchschnitt

Anfängliches Kapital (Mio. US$) 141,90 $

Unterhaltungskapital (Mio. US$) 20,70 $

Schließungskosten (Mio. US$) 7,90 $

Restwert (Mio. US$) 16,80 $

Finanzwerte – vor Steuern Gesamtlebensdauer der Mine / Durchschnitt

NPV (8 %) (Mio. US$) 161 $

IRR (%) 26,70 %

Amortisation (Jahre) 3,1

Finanzwerte – nach Steuern Gesamtlebensdauer der Mine / Durchschnitt

NPV (8 %) (Mio. US$) 118 $

IRR (%) 23,40 %

* Cash-Kosten bestehen aus Abbaukosten, Verarbeitungskosten, Gemein- und Verwaltungskosten auf Minenebene, Vertriebsgebühren und Royalties.

** All-in Sustaining Cost (AISC) beinhalten Cash-Kosten sowie Unterhaltungskapital, Schließungskosten und Restwert.

Mineralressourcen

Die folgende Tabelle stellt die Mineralressourcenschätzung für das Projekt Puquios dar.

Kategorisierung Tonnen (kt) Gehalt Enthaltenes Metall (kt)

CuT % CuS % CuCN %

Nachgewiesen 26.496 0,475 0,117 0,232 126

Angedeutet 5.664 0,399 0,111 0,167 23

Nachgewiesen + angedeutet 32.160 0,462 0,116 0,22 149

Vermutet 660 0,295 0,133 0,059 2

Anmerkungen:

1. Die Mineralressourcen werden den CIM Definition Standards 2014 nach kategorisiert.

2. Der qualifizierte Sachverständige für die Schätzungen ist Herr Cristian Quiñones, RM CMC, AsGeoMin SpA.

3. Die Mineralressourcen haben ein Gültigkeitsdatum vom 8. März 2021.

4. Die Mineralressourcen werden mit einem Cut-off-Gehalt von 0,15 % Gesamt-Kupfer angegeben (CuT).

5. Die Mineralressourcen werden von vorläufigen Grubenmodellen beschränkt, die von einem Lerchs-Grossmann-Algorithmus und den folgenden Annahmen abgeleitet sind: sechs geotechnische Domänen (52,3° bis 59,8°); Abbaukosten von 2,10 US$/abgebaute Tonnen, Verarbeitungskosten von 5,69 US$/verarbeitete Tonnen, einschließlich Gemein- und Verwaltungskosten (G&A Costs); variable von vier Regressionsmodellen abgeleitete Verarbeitungsgewinnungen; und ein Metallpreis von 3,45 US$/Pfund Cu.

6. Den Leitlinien für die Berichtserstattung entsprechende Rundungen können auf scheinbare Summierungsunterschiede zwischen Tonnen, Gehalten und enthaltenem Metallinhalt hinauslaufen. Der Metallinhalt basiert auf CuT.

7. Die Spezifikationen zur Tonnage sind in metrischen Einheiten angegeben. Kupfer wird in Prozentsätzen angegeben.

Mineralreserven

Die folgende Tabelle stellt die Mineralreservenschätzung für das Projekt Puquios dar.

Reserven Erz (kT) CuT (%) NSR ($/t)

Nachgewiesen 21.805 0,506 24,64

Wahrscheinlich 4.168 0,43 20,19

Gesamt 25.973 0,494 23,92

Anmerkungen:

1. Die Mineralreservenschätzungen wurden von Jesse Aarsen, P.Eng. aufgestellt (der ebenfalls ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger ist), unter Anwendung der CIM Definition Standards 2014 berichtet, und haben ein Gültigkeitsdatum vom 21. September 2021.

2. Der Cut-off-Gehalt für die Erz/Abfall-Bestimmung ist NSR >= 5,59 US$/Tonne. Der Cut-off-Gehalt geht von 3,19 US$/Pfund Cu, Blockgewinnungen aus dem Blockmodell, 75 US$/t Kathodenprämie, 2 % Verkäufer-Royalty und 0,30 US$/Pfund SX/EW-Kosten aus.

3. Die durchschnittliche entsprechende metallurgische Gewinnung für Kupfer ist 79 %.

4. Mineralreserven werden von nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen durch den Prozess der Grubenoptimierung, den Grubenentwurf und Produktionsplan umgewandelt und werden von einem positiven Cash-Flow-Modell unterstützt.

5. Die angegebenen Mineralreserven sind die Tonnagen, die an den Brecher geliefert werden, vor Lieferung an die Haufenlaugungsplatte.

6. Mineralreserven sind eine Untergruppe der Mineralressourcen.

7. Den Leitlinien für die Berichtserstattung entsprechende Rundungen können auf Summierungsunterschiede hinauslaufen.

8. Faktoren, die die Mineralreservenschätzung betreffen könnten, umfassen Metallpreise, Änderungen bei der Auslegung der Mineralisierung, Geometrie und Kontinuität der Mineralisierungszonen, geotechnische und hydrogeologische Annahmen, Vermögen des Bergbaubetriebs, die jährliche Produktionsrate zu erzielen, Prozessanlagen- und Abbaugewinnungen, das Vermögen, Zulassungen und Umweltgenehmigungen zu erfüllen und aufrechtzuerhalten, sowie das Vermögen, die soziale Bewilligung für den Betrieb (Social License to Operate) beizubehalten.

Der technische Bericht zum Projekt Puquios wurde gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und hat ein Gültigkeitsdatum vom 24. Januar 2024. Der technische Bericht zum Projekt Puquios ist auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens verfügbar. Das Unternehmen empfiehlt den Lesern, den technischen Bericht zum Projekt Puquios in seiner Gesamtheit zu lesen, einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Einschränkungen und Ausschlüsse.

DIE HAUPTVERSAMMLUNG

Zweck des Treffens

Zweck der Hauptversammlung ist es, die in der Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 12. Februar 2025 (die Einberufung) aufgeführten Punkte zu erörtern, d.h. die darin näher beschriebenen Punkte zu genehmigen: (i) die vorgeschlagene Transaktion und bestimmte damit zusammenhängende Angelegenheiten; und (ii) die Gründung von Santiago Metals Investment Holdings II SLU und Santiago Metals Investment Holdings II-A LLC (die Verkäufer, die ihre Anteile an Cuprum im Rahmen der vorgeschlagenen Transaktion an das Unternehmen veräußern) als neue Kontrollpersonen (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Regeln und Richtlinien der TSX Venture Exchange) des Unternehmens in Verbindung mit der vorgeschlagenen Transaktion.

DEN AKTIONÄREN VON CAMINO WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE HAUPTVERSAMMLUNGSUNTERLAGEN (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT), EINSCHLIEßLICH DER EINBERUFUNG, DES RUNDSCHREIBENS UND DES NACHTRAGS, DIE EINE DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER IN DER HAUPTVERSAMMLUNG ZU ERÖRTERNDEN PUNKTE UND DER VORGESCHLAGENEN TRANSAKTION SOWIE WEITERE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN, SORGFÄLTIG ZU LESEN.

Wichtigste Vorteile und Empfehlung des Board of Directors

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es das Projekt Puquios zu einem Preis erwirbt, der unter den Kosten liegt, die andernfalls erforderlich wären, um ein ähnliches Projekt auf dieselbe Entwicklungsstufe zu bringen, und dass es auf diese Weise den Zeitrahmen für die Projektentwicklung eines vergleichbaren Kupferprojekts um Jahre verkürzt. Das Projekt Puquios hat eine Größenordnung, von der das Unternehmen glaubt, dass es (gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern Denham Capital Management LP und Nittetsu Mining Co., Ltd.) die erforderlichen Mittel auf den Kapitalmärkten aufbringen könnte. Es wird erwartet, dass der Bau und der operative Betrieb des Puquios-Projekts Synergien mit den anderen fortgeschrittenen Explorationsprojekten des Unternehmens in Peru (insbesondere mit dem Projekt Los Chapitos) schaffen wird.

Die unabhängigen Mitglieder des Board of Directors des Unternehmens (das Board) (mit Ausnahme von Justin Machin, der sich aufgrund des im Rundschreiben beschriebenen Interessenkonflikts der Stimme enthielt) unterstützen die vorgeschlagene Transaktion einstimmig, da sie fair ist und im besten Interesse des Unternehmens liegt, da sie unter anderem das Konzessionsgebiet des Unternehmens um ein baureifes Kupferprojekt erweitern wird.

DER BOARD EMPFIEHLT EINSTIMMIG (HERR JUSTIN MACHIN ENTHIELT SICH AUFGRUND DES IM RUNDSCHREIBEN BESCHRIEBENEN INTERESSENKONFLIKTS DER STIMME) EMPFIEHLT DEN AKTIONÄREN VON CAMINO, FÜR JEDEN DER IM RUNDSCHREIBEN AUFGEFÜHRTEN ANGELEGENHEITEN ZU STIMMEN, DIE DEN AKTIONÄREN AUF DER VERSAMMLUNG ZUR GENEHMIGUNG VORGELEGT WERDEN.

ÄNDERUNGEN AM MANAGEMENT-INFORMATIONSRUNDSCHREIBEN

Nach dem Versand und der öffentlichen Einreichung des Rundschreibens wurden die Zwischenabschlüsse von Cuprum für die neun Monate bis zum 30. September 2024 (die Cuprum-Zwischenabschlüsse) und die geprüften Jahresabschlüsse von Cuprum für die Geschäftsjahre bis zum 31. Dezember 2023 und 2022 (die Cuprum-Jahresabschlüsse), die ursprünglich in Anhang E des Rundschreibens enthalten waren, geändert und neu veröffentlicht, um den unverwässerten Nettoverlust pro Aktie für die entsprechenden Zeiträume in den genannten Abschlüssen zu berücksichtigen. Darüber hinaus wurde der Cuprum-Jahresabschluss geändert und neu veröffentlicht, um (i) Anmerkung 10 des Cuprum-Jahresabschlusses zu überarbeiten, um den beizulegenden Zeitwert der von Cuprum erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte und übernommenen Verbindlichkeiten in Verbindung mit bestimmten von Cuprum abgeschlossenen Fusionen durch Aufnahme (das Proyecto Merger) zu aktualisieren, und (ii) die im Cuprum-Jahresabschluss enthaltene Cashflow-Rechnung zu überarbeiten, um die Auswirkungen des Proyecto Merger in der Unterrubrik Finanzierungstätigkeiten zu berücksichtigen.

Nach dem Versand und der öffentlichen Einreichung des Rundschreibens wurde der Bericht der Geschäftsführung von Cuprum für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024 ebenfalls geändert, um (i) die Tabelle unter der Überschrift Ausgewählte Finanzinformationen anzupassen und (ii) den Betrag des Betriebskapitals von Cuprum zum 30. September 2024 zu korrigieren.

Mit der Änderung wird das Rundschreiben geändert, um die vorangegangenen Änderungen in Kraft zu setzen. Sofern in der Änderung nicht ausdrücklich anders angegeben, ergänzt die Änderungen das ursprüngliche Rundschreiben (das in der zuvor an die Camino-Aktionäre versendeten und auf SEDAR+ hinterlegten Form unverändert bleibt) und ersetzt es nicht. Es gibt keine Änderungen an der zuvor verteilten Ankündigung der Versammlung und den dazugehörigen Versammlungsunterlagen.

Die Einberufung der Hauptversammlung, das Rundschreiben, die Änderung und bestimmte damit zusammenhängende Unterlagen für die Hauptversammlung (zusammen die Hauptversammlungsunterlagen) sowie der technische Bericht zum Projekt Puquios sind auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens verfügbar. Die Sitzungsunterlagen sind auch auf der Website des Unternehmens unter caminocorp.com/investors/#2025specialmeeting verfügbar.

Über Camino

Nach dem Versand und der öffentlichen Einreichung des Rundschreibens wurde der Bericht der Geschäftsführung von Cuprum für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2024 ebenfalls geändert, um (i) die Tabelle unter der Überschrift Ausgewählte Finanzinformationen anzupassen und (ii) den Betrag des Betriebskapitals von Cuprum zum 30. September 2024 zu korrigieren. Camino ist ein Kupfer-Explorationsunternehmen in der Explorations- und Entwicklungsphase. Am 7. Oktober 2024 unterzeichnete Camino eine endgültige Aktienkaufvertrag zum Kauf der baubereiten Kupfermine Puquios in Chile. Camino konzentriert sich auf die Entwicklung von kupferproduzierenden Anlagen wie Puquios und auf die Weiterentwicklung seines IOCG-Kupferprojekts Los Chapitos in Peru bis hin zur Ressourcenabgrenzung und -erschließung sowie darauf, neue Entdeckungen hinzuzufügen. Camino verfügt auch über die Explorationsgenehmigung für ein Entdeckungsbohrprogramm auf dem Kupfer-Porphyr-Projekt Maria Cecilia, um seine NI 43-101-Ressourcen zu erweitern. Darüber hinaus hat Camino seine Landposition bei seinem Kupfer- und Silberprojekt Plata Dorada erweitert. Camino ist bestrebt, ein Portfolio an fortschrittlichen Kupferanlagen zu erwerben, die das Potenzial haben, Kupfer in eine elektrisierende kupferintensive Weltwirtschaft zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Camino unter www.caminocorp.com.

IM NAMEN DES BOARDS

/S/ Jay Chmelauskas

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Camino Investor Relations

info@caminocorp.com

Tel: (604) 493-2058

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Technische Informationen

Scott C. Elfen, P.E., Ausenco Engineering Canada ULC, James Millard, P.Geo., Ausenco Sustainability ULC, Tommaso Roberto Raponi, P.Eng., Ausenco Engineering Canada ULC, Jesse Aarsen, P.Eng., Moose Mountain Technical Services, und Cristian A. Quiñones, RM CMC, AsGeoMin SpA, sind die Autoren des technischen Berichts des Puquios-Projekts, sind unabhängig von den Parteien der geplanten Transaktion und sind qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101. Herr Elfen, Herr Millard, Herr Raponi, Herr Aarsen und Herr Quiñones haben die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen, die aus dem/den Abschnitt(en) des technischen Berichts des Projekts Puquios stammen, für den/die sie, wie darin angegeben, individuell verantwortlich sind, erstellt bzw. die Erstellung überwacht.

Weitere Einzelheiten zum Projekt Puquios finden Sie im technischen Bericht zum Projekt Puquios, der auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens veröffentlicht wurde.

Warnhinweise

Der Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Zustimmung der TSX Venture Exchange und die Genehmigung durch die Aktionäre. Die vorgeschlagene Transaktion kann nicht abgeschlossen werden, bevor die erforderliche Genehmigung der Aktionäre vorliegt. Es kann nicht garantiert werden, dass die vorgeschlagene Transaktion wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass alle Informationen, die im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion veröffentlicht oder erhalten wurden, möglicherweise nicht korrekt oder vollständig sind und dass man sich nicht auf sie verlassen sollte, es sei denn, sie werden im Rundschreiben offengelegt. Der Handel mit den Wertpapieren von Camino sollte als höchst spekulativ angesehen werden.

Die TSX Venture Exchange hat sich in keiner Weise zu den Vorteilen der vorgeschlagenen Transaktion geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Angaben in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen des Unternehmens und den dem Unternehmen derzeit vorliegenden Informationen basieren. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Hauptversammlung (einschließlich des Zeitplans und der dort zu behandelnden Geschäfte), die geplante Transaktion und den Erwerb des Projekts Puquios, die Bedeutung des Projekts Puquios für das Unternehmen nach Abschluss der geplanten Transaktion, die Fähigkeit des Unternehmens, das Projekt Puquios zu bauen, einschließlich des Abschlusses der technischen Studien, und die erwarteten Synergien aus dem Bau und dem operativen Betrieb des Projekts Puquios. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen auf der Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen, und die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass künftige Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren und Unwägbarkeiten gehören unter anderem das Risiko, dass die geplante Transaktion nicht wie erwartet oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; das Risiko, dass das Unternehmen von der TSX Venture Exchange keinen Freistellung von der Sponsoring-Anforderung in Bezug auf die geplante Transaktion erhält; das Risiko, dass das Unternehmen die erforderlichen behördlichen Genehmigungen (einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange) und/oder Aktionärsgenehmigungen nicht erhält oder die üblichen Bedingungen in Bezug auf die vorgeschlagene Transaktion nicht wie erwartet oder überhaupt nicht erfüllt; das Risiko, dass die erwarteten Synergien und Vorteile, die von der vorgeschlagenen Transaktion erwartet werden, nicht wie geplant oder überhaupt nicht realisiert werden; das Risiko, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten des Unternehmens von den Erwartungen der Geschäftsführung abweichen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten, oder dass es zu Verzögerungen bei der Erlangung dieser Genehmigungen und Zulassungen kommt; Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft erforderlichen Finanzierung; Risiken und Ungewissheiten in Verbindung mit Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen, der Wertpapiermärkte, der Kassa- und Terminpreise von Kupfer und anderen Basismetallen und/oder bestimmten anderen Rohstoffen und/oder der Währungsmärkte; Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, der Erschließung und des Bergbaus verbunden sind; und andere allgemeine Geschäftsrisiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die mit dem Zustand der Aktien- und Rohstoffmärkte verbunden sind. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

1 Siehe die Pressemitteilungen des Unternehmens vom 27. Juni 2024 und 7. Oktober 2024

Quelle: Camino Minerals Corp

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Camino Minerals Corp.

Jay Chmelauskas

1780 – 555 W Hastings Street

V6B 4N4 Vancouver

Kanada

email : info@caminocorp.com

Pressekontakt:

Camino Minerals Corp.

Jay Chmelauskas

1780 – 555 W Hastings Street

V6B 4N4 Vancouver

email : info@caminocorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sensationelle 80% Goldgewinnung. Gold Hot Stock Starcore kann Gold-Produktion in San Martin-Mine starten Komunicus – Dienstleistungen und Zukunftsexpertise für Kommunen