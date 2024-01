Power Nickel meldet Einreichung des geänderten technischen Berichts

TORONTO, ON /23. Januar 2024 / IRW-Press / Power Nickel Inc. (TSXV: PNPN) (OTCQB: PNPNF) (Frankfurt: IVV) (Power Nickel oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 29. November 2023 einen technischen Bericht in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects in Bezug auf seine Mineralressourcenschätzung für das Nickel-Sulfidprojekt NISK in Quebec eingereicht hat (der geänderte technische Bericht). An der in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. November 2023 gemeldeten Ressourcenschätzung wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.

Die hier in Tabelle 1 dargestellte Mineralressourcenschätzung wird entweder durch den Umriss der Tagebaugrube begrenzt, der aus einer Grubenoptimierungsanalyse entwickelt wurde, oder als Untertage-Mineralressourcen dargestellt, wobei ein entsprechender Cutoff-Gehalt und angemessene potenzielle Abbauformen verwendet werden, die Must Take-Material beinhalten.

Tabelle 1 – Mineralressourcenschätzung für das Projekt Nisk im Jahr 2023 bei einem Cutoff-Gehalt von 0,20 % NiÄq für den Tagebauanteil und 0,55 % NiÄq für den Untertageanteil.

Potenzielle Abbaumethode In-situ-Erzgehalt berechnet

Klasse Tonnage Ni Co Cu Pd NiÄq

t % % % g/t %

angedeutet Tagebau 519.000 0,63 0,04 0,30 0,56 0,84

Untertagebau 4.910.000 0,78 0,05 0,42 0,78 1,07

vermutet Untertagebau 1.787.000 0,98 0,06 0,45 1,11 1,35

Potenzielle Abbaumethode In-situ-Materialgehalt berechnet

Klasse Tonnage Ni Co Cu Pd NiÄq

t t t t t t

angedeutet Tagebau 519.000 3.300 200 1.600 9.400 4.400

Untertagebau 4.910.000 38.300 2.400 20.500 123.100 52.300

vermutet Untertagebau 1.787.000 17.500 1.100 8.100 64.000 24.100

Anmerkungen zu Tabelle 1:

1. Die unabhängigen qualifizierten Sachverständigen für die MRE 2023, wie in den Richtlinien der Vorschrift National Instrument (NI) 43-101 definiert, sind: Pierre-Luc Richard, P.Geo., Mitarbeiter von PLR Resources; Jeffrey Cassoff, P.Eng., Mitarbeiter von BBA, ist der unabhängige qualifizierte Sachverständige für die Analyse des Grubenumrisses und die Berechnung des Cutoff-Gehalts. Gordon Marrs, P.Eng., Mitareiter von XPS, ist der unabhängige qualifizierte Sachverständige für Metallurgie und Hüttenkosten. Der Stichtag für die MRE 2023 ist der 26. November 2023.

2. Diese Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da sie keine Wirtschaftlichkeit gezeigt haben. Die Menge und der Gehalt der in dieser MRE gemeldeten vermuteten Mineralressourcen sind ungewiss und es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese vermuteten Mineralressourcen als angedeutete oder nachgewiesene Mineralressourcen zu definieren; es ist jedoch davon auszugehen, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen durch weitere Explorationsarbeiten zu Mineralressourcen in der Kategorie angedeutet hochgestuft werden könnte.

3. Die Mineralressourcen werden als unverwässert und in-situ für ein Tagebau- und Untertagebau-Szenario dargestellt und es wird davon ausgegangen, dass sie angemessene Aussichten auf einen wirtschaftlichen Abbau haben. Angemessene potenzielle Abbauformen wurden modelliert, und es wurde Must Take-Material einbezogen. Das Grubenmodell wurde mit einer Gesamtneigung der Grubenwände von 45 Grad im Grundgebirge und 25 Grad im Deckgebirge entwickelt. Die Mineralressourcen weisen eine ausreichende Kontinuität auf und isolierte Blöcke wurden verworfen.

4. Die MRE wurde mit Leapfrog Edge Version 2023.2.0 erstellt und basiert auf 117 Bohrungen über Tage und 3.835 Proben. Davon durchteuften 96 Bohrungen die Zone Nisk Main. Der Stichtag für die Bohrdatenbank war der 26. November 2023, wobei Bohrung PN-23-036 als letzte Bohrung einbezogen wurde.

5. Die MRE umfasst eine mineralisierte Zone, die durch einen einschränkenden Festkörper mit einer tatsächlichen Mächtigkeit von mindestens 2,0 m definiert ist.

6. Die zusammengesetzten Analysedaten wurden mit einer hochgradigen Deckelung versehen. Die Obergrenzen sind wie folgt: 2 % für Nickel, 1,5 % für Kupfer, 0,15 % für Kobalt, 1,2 g/t für Platin und 3 g/t für Palladium.

7. Die Dichtewerte wurden für die Zone Nisk Main anhand der Dichte des Wirtsgesteins berechnet und um die Nickelmenge bereinigt, die durch Metalluntersuchungen bestimmt wurde. Es wurde eine Formel berechnet und anhand einer Datenbank mit gemessenen Dichten validiert. Die Dichte des Nebengesteins schwankt zwischen 2,70 g/cm3 und 2,85 g/cm3. Die Dichte der Zone Nisk Main schwankt zwischen 2,63 g/cm3 und 3,96 g/cm3.

8. Das Gehaltsmodells für die Schätzung der Mineralressourcen wurde anhand der Bohrdaten unter Verwendung einer gewöhnlichen Kriging-Interpolationsmethode in einem Teilblockmodell mit Blöcken von 5 m x 5 m x 5 m Größe berechnet.

9. Der Nickeläquivalentgehalt wurde anhand von Metallpreisen (siehe unten), metallurgischen Gewinnungsraten, Verhüttungszahlungen und -gebühren berechnet. Die metallurgische Gewinnung beträgt 70 % für Nickel, 44 % für Kupfer, 79 % für Kobalt und 67 % für Palladium. Die Gewinnungsraten betragen 73 % für Nickel, 69 % für Kupfer, 27 % für Kobalt und 78 % für Palladium. NiÄq = Ni-Gehalt + (0,2359 x Cu-Gehalt) + (0,9388 x Co-Gehalt) + (0,1810 x Pd-Gehalt).

10. Die Schätzung wird unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,20 % NiÄq für Tagebau-Mineralressourcen und 0,55 % für Untertagebau-Mineralressourcen angegeben. Der Cutoff-Gehalt wurde unter Verwendung der folgenden Parameter (unter anderem) berechnet: Nickelpreis: 10,00 USD/Pfund; Kupferpreis: 4,00 USD/Pfund; Kobaltpreis: 22,50 USD/Pfund; Palladiumpreis: 1.215,00 USD/Unze; CAD:USD-Wechselkurs = 1,30. Der Cutoff-Gehalt wird unter Berücksichtigung der zukünftigen Marktbedingungen und Kosten neu bewertet werden. Bei der Optimierung des Grubenumrisses wurden dieselben Parameter verwendet.

11. Der Grubenumriss umfasst 3,6 Mio. Tonnen Abraum und taubes Gestein, was zu einem Abraumverhältnis von 7:1 führt.

12. Die hier vorgestellte MRE umfasst Mineralressourcen in den Kategorien vermutet und angedeutet. Die Mineralressourcenkategorie vermutet ist auf Gebiete beschränkt, in denen der Bohrabstand weniger als 150 Meter beträgt, und die Mineralressourcenkategorie angedeutet ist auf Gebiete beschränkt, in denen der Bohrabstand weniger als 80 Meter beträgt. In beiden Fällen war eine angemessene geologische und gehaltliche Kontinuität ebenfalls ein Kriterium bei der Klassifizierung.

13. Die Berechnungen erfolgten in metrischen Einheiten (Meter, Tonne). Die Metallgehalte werden in Prozent, Tonnen oder Unzen angegeben. Die metrischen Tonnagen wurden gerundet; etwaige Abweichungen bei den Gesamtbeträgen sind auf Rundungsfehler zurückzuführen.

14. Die CIM-Definitionen und Richtlinien für Mineralressourcenschätzungen wurden befolgt.

15. Dem qualifizierten Sachverständigen sind keine Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, gesellschaftspolitische oder Vermarktungsprobleme oder andere relevante Probleme bekannt, die sich wesentlich auf diese MRE auswirken könnten.

Tabelle 2 unten zeigt die Sensitivität des Blockmodells gegenüber dem Cutoff-Gehalt. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die Zahlen in den folgenden Tabellen nicht mit einer Mineralressourcenerklärung verwechselt werden dürfen.

Tabelle 2 – Mineralressourcenschätzung für das Projekt Nisk im Jahr 2023 – Sensitivität des Blockmodells bei verschiedenen Cutoff-Gehalten.

Potenzielle Cutoff-Gehalt In-situ-Gehalt berechnet

Abbau-methode

Klasse NiÄq Tonnage Ni Co Cu Pd NiÄq

% t % % % g/t %

angedeutet Tagebau 0,10 522.000 0,63 0,04 0,30 0,56 0,84

0,15 521.000 0,63 0,04 0,30 0,56 0,84

0,20 519.000 0,63 0,04 0,30 0,56 0,84

0,25 514.000 0,63 0,04 0,30 0,57 0,84

0,30 509.000 0,64 0,04 0,30 0,57 0,85

angedeutet Untertagebau 0,35 5.211.000 0,76 0,05 0,40 0,75 1,03

0,45 5.076.000 0,77 0,05 0,41 0,77 1,05

0,55 4.910.000 0,78 0,05 0,42 0,78 1,07

0,65 4.667.000 0,80 0,05 0,43 0,80 1,09

0,75 4.327.000 0,83 0,05 0,44 0,83 1,13

vermutet Untertagebau 0,35 1.842.000 0,96 0,06 0,44 1,09 1,32

0,45 1.808.000 0,97 0,06 0,45 1,11 1,34

0,55 1.787.000 0,98 0,06 0,45 1,11 1,35

0,65 1.744.000 0,99 0,06 0,46 1,13 1,37

0,75 1.667.000 1,01 0,07 0,47 1,16 1,40

Unser aktualisierter NI 43-101-konformer technischer Bericht ist ein ausgezeichneter Anfang und ein wichtiger erster Schritt, um das bedeutende kommerzielle Potenzial von Nisk aufzuzeigen. Wir sind der Ansicht, dass diese Mineralressourcenschätzung uns als eine der besten Nickel-Investitionsmöglichkeiten der Welt etabliert. Wir führen gegenwärtig bei Nisk Bohrungen durch, um Nisk Main weiterzuentwickeln, wo sich diese Ressource befindet, als auch die vier großen, durch die tomographische Messung von Umgebungsgeräuschen (Ambient Noise Tomography) festgestellten Ziele zu prüfen, die wir im Rahmen unserer Arbeit mit Fleet Space Technologies identifiziert haben. Wir sind davon überzeugt, dass das Jahr 2024 für Power Nickel sehr spannend wird, erklärte Terry Lynch, CEO von Power Nickel.

Der geänderte technische Bericht hat den Stichtag 19. Januar 2024 und das Ausstellungsdatum 19. Januar 2024 und trägt den Titel Amended and Updated NI 43-101 Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate for the Nisk Project, Eeyou Istchee James Bay Territory, Québec. Der geänderte technische Bericht wurde von Duncan Studd, P.Geo., M.Sc., Mitarbeiter von GeoVector Management Inc., Pierre Luc Richard, P.Geo, M.Sc., Mitarbeiter von PLR Resources Inc., Gordon Marrs, P.Eng., Mitarbeiter von XPS | Expert Process Solutions, und Jeffrey Cassoff, P.Eng., Mitarbeiter BBA Inc., für das Unternehmen erstellt.

Mit dem geänderten technischen Bericht wird der technische Bericht des Unternehmens mit dem Titel NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Nisk Project, Eeyou Istchee James Bay territory, Quebec mit Stichtag 17. Mai 2022 und Ausstellungsdatum 29. August 2022 (der technische Bericht 2022) aktualisiert; es wurde auf Kommentare eingegangen, die Mitarbeiter der British Columbia Securities Commission (die BCSC) im Zusammenhang mit der Prüfung des technischen Berichts 2022 durch die BCSC abgaben, und darauf, dass die Offenlegung des technischen Berichts 2022 nicht verlässlich sei (wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Oktober 2022 angegeben), solange sie nicht von einem aktualisierten technischen Bericht gestützt würden, der eine konforme Offenlegung enthalte. Insbesondere umfasst der geänderte technische Bericht Aktualisierungen, um der Erfordernis einer metallurgischen Analyse zu entsprechen, und einen neuen Standortbesuch auf dem Projekt Nisk durch einen Verfasser des geänderten technischen Berichts, sowie die Ergebnisse aus den Bohrprogrammen des Unternehmens in den Jahren 2022 und 2023, die nach dem Stichtag des Berichts von 2022 durchgeführt wurden. Der geänderte technische Bericht ersetzt den technischen Bericht 2022 in seiner Gesamtheit.

Qualifizierter Sachverständiger

Kenneth Williamson, Geo, M.Sc., VP Exploration bei Power Nickel, ist der qualifizierte Sachverständige, der die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt hat.

Über Power Nickel Inc.

Power Nickel ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf Prospektionsgebiete mit hochgradigen Kupfer-, Gold- und Batteriemetallvorkommen in Kanada und Chile konzentriert.

Am 1. Februar 2021 schloss Power Nickel (damals unter dem Namen Chilean Metals) eine Optionsvereinbarung zum Erwerb von bis zu 80 % des Projekts Nisk von der Critical Elements Lithium Corp. (CRE:TSXV) ab.

Das Konzessionsgebiet NISK umfasst eine große Landfläche (20 Kilometer Streichlänge) mit zahlreichen hochgradigen Abschnitten. Power Nickel, ehemals Chilean Metals, konzentriert sich auf die Bestätigung und Erweiterung seiner aktuellen hochgradigen Nickel-Kupfer-PGE-Mineralisierung innerhalb der historischen Ressource durch die Erstellung einer neuen NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung, die Identifizierung zusätzlicher hochgradiger Mineralisierungen und die Entwicklung eines Verfahrens zur potenziellen verantwortungsvollen Produktion von Nickelsulfaten für Batterien, die in der Elektrofahrzeugindustrie verwendet werden.

Power Nickel (damals noch Chilean Metals) hat am 8. Juni 2021 bekannt gegeben, dass eine Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Rechte am Projekt Golden Ivan im Zentrum des Golden Triangle abgeschlossen wurde. Laut Berichten beherbergt das Golden Triangle Mineralressourcen (ehemalige Produktionsmengen und aktuelle Ressourcen) im Umfang von insgesamt 67 Millionen Unzen Gold, 569 Millionen Unzen Silber und 27 Milliarden Pfund Kupfer. Dieses Konzessionsgebiet beherbergt zwei bekannte Mineralvorkommen (Golderz und Magee) sowie einen Teil des ehemaligen Förderbetriebs Silverado, wo Berichten zufolge zwischen 1921 und 1939 ein Abbau erfolgte. Diese Mineralvorkommen werden als polymetallische Erzgänge beschrieben, die die entsprechenden Mengen an Silber, Blei, Zink, plus/minus Gold und plus/minus Kupfer beinhalten.

Power Nickel ist außerdem 100%iger Eigentümer von fünf Konzessionen mit mehr als 50.000 Acres Fläche, die sich in strategisch günstiger Lage im ertragreichen Eisenoxid-Kupfer-Gold-Gürtel im Norden Chiles befinden. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine NSR-Gebührenbeteiligung von 3 % auf die zukünftigen Fördermengen aus der Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Copaquire, die vor Kurzem an eine Tochtergesellschaft von Teck Resources Inc. verkauft wurde. Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags ist Teck berechtigt, jederzeit ein Drittel der NSR-Gebühr von 3 % für 3 Mio. Dollar zurückzukaufen. Das Konzessionsgebiet Copaquire grenzt an den von Teck betriebenen Kupferproduktionsbetrieb Quebrada Blanca in Chiles erster Region.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell, deutet darauf hin, Gelegenheit, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem der Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen die Privatplatzierung oder die zweite Nisk-Option abschließt, oder das Risiko, dass diese Transaktionen überhaupt nicht zustande kommen; die Fähigkeit, ausreichend Kapital aufzubringen, um seine Verpflichtungen im Rahmen seiner Grundstücksverträge zu erfüllen; die Fähigkeit, seine Grundstücke und Konzessionen in gutem Zustand zu erhalten; seine Projekte zu erkunden und zu entwickeln; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die inhärenten Gefahren, die mit der Mineralexploration und dem Bergbaubetrieb verbunden sind; zukünftige Preise für Nickel und andere Metalle; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Genauigkeit von Mineralressourcen- und Reservenschätzungen; das Potenzial für neue Entdeckungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung der Projekte erforderlich sind, und, falls diese akzeptiert werden, diese Lizenzen und Genehmigungen rechtzeitig im Hinblick auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für das jeweilige Projekt zu erhalten; die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen zu vermarkten; und Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf den Betrieb des Unternehmens, die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbaubranche auswirken könnten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

