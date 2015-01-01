Immobilienbewertung München: Wie Eigentümer den Marktwert richtig ermitteln

Eine fehlerhafte Immobilienbewertung kostet Eigentümer in München schnell fünfstellige Summen. Rogers Immobilien erklärt, wie Profis den Marktwert wirklich ermitteln.

Wer seine Immobilie in München verkauft, steht vor einer entscheidenden Frage: Was ist das Objekt wirklich wert? Rogers Immobilien erklärt, welche Methoden professionelle Gutachter einsetzen und warum eine fundierte Bewertung gerade im Münchner Markt über den Verkaufserfolg entscheidet.

Der Münchner Immobilienmarkt gehört zu den kostspieligsten in Deutschland. Eigentumswohnungen unter 5.000 Euro pro Quadratmeter sind in München praktisch nicht mehr zu finden: Laut IVD-Institut Bayern (Februar 2026) unterschreitet lediglich 3 Prozent aller Angebote diese Marke “ ein Preisniveau, das in Bayern einmalig ist. In einem Markt dieser Preisstärke kann eine fehlerhafte Bewertung den Unterschied zwischen einem erfolgreichen Verkauf und einem erheblichen finanziellen Verlust bedeuten.

Wer den Wert seiner Immobilie zu niedrig ansetzt, verschenkt bares Geld. Wer zu hoch ansetzt, schreckt potenzielle Käufer ab und riskiert einen langen Leerstand “ mit der Folge, dass das Objekt am Ende deutlich unter dem erzielbaren Preis wechselt. Eine professionelle Immobilienbewertung schützt Eigentümer vor beiden Szenarien. Gutachter und erfahrene Makler greifen dabei auf drei anerkannte Verfahren zurück: das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren. Welches zum Einsatz kommt, hängt von der Art der Immobilie und dem Verwendungszweck ab.

Aus der Beratungspraxis von Rogers Immobilien zeigt sich, dass viele Eigentümer den Wert ihrer Immobilie zunächst aus dem Bauchgefühl heraus schätzen “ oft beeinflusst durch persönliche Erinnerungen oder Nachbarschaftsgespräche. Professionelle Bewertungen berücksichtigen dagegen systematisch Lage, Baujahr, Ausstattung, Modernisierungsstand und die aktuelle Marktdynamik im jeweiligen Stadtteil. Gerade in München, wo einzelne Straßenzüge erhebliche Preisunterschiede aufweisen können, ist diese lokale Expertise entscheidend.

Rogers Immobilien bietet Eigentümern in München und Umgebung eine kostenlose Ersteinschätzung ihres Objekts an. Wer eine verbindliche Grundlage für Verkauf, Erbschaft oder Scheidung benötigt, kann zudem ein detailliertes Wertgutachten beauftragen. Weiterführende Informationen sowie die Möglichkeit zur unverbindlichen Anfrage finden Eigentümer auf der Übersichtsseite zur professionellen Immobilienbewertung in München.

„Eine Immobilienbewertung ist keine Formalität “ sie ist die Grundlage jeder guten Verkaufsentscheidung. Wir erleben regelmäßig, dass Eigentümer durch eine unabhängige, marktnahe Einschätzung ihren Verkaufspreis deutlich realistischer ansetzen und am Ende mehr erzielen, als sie anfangs erwartet hatten“, sagt Katerina Rogers, Inhaberin von Rogers Immobilien.

Rogers Immobilien steht seit 2004 für professionelle Immobilienvermittlung in München. Inhaberin Katerina Rogers und ihr Team beraten Käufer, Verkäufer und Investoren in München und Umgebung. Seit 2014 jährlich ausgezeichnet als BELLEVUE Best Property Agent.

