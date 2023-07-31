Royalty-Unternehmen im Bereich Silber und Uran

Royalty-Unternehmen punkten mit gewissen Eigenschaften. Sie partizipieren an der Preisentwicklung des zugrundeliegenden Rohstoffes.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Royalty Corp. und Vizsla Royalties Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 25.02.2026, 14:30 Uhr Zürich/Berlin

Ein Royalty-Unternehmen ist nicht selbst für Exploration, Minenbau und -betrieb verantwortlich. Das operative Risiko liegt damit größtenteils bei den Minenbetreibern. Sie stellen Kapital bereit für Minengesellschaften, erwerben im Gegenzug Royalty-Rechte, einen Anteil an der Produktion oder am Umsatz der jeweiligen Projekte. Auch bieten Royalty-Strukturen für Anleger eine gewisse Absicherung gegen Währungsabwertung, weil Umsätze meist an Rohstoffpreise oder Hartwährungen gekoppelt sind. Da Royalty-Gesellschaften auf mehrere Projekte setzen, findet eine Diversifizierung statt. Dies minimiert Risiken.

Silber macht nur einen geringen Prozentsatz des globalen Metallmarkts aus. Aktuell konnte der Silberpreis wieder Boden gut machen. Der US-Präsident hat gerade mal wieder neue Zölle angedroht. Die Silber- und auch Goldpreise reagieren sogleich darauf. Die industrielle Silbernachfrage steigt. Übrigens ist in Elektro- und Hybridautos etwa zehnmal so viel Silber verbaut als in herkömmlichen Verbrennern. Die Primärproduktion von Silber ist seit zirka zehn Jahren rückläufig, während die Gesamtnachfrage um rund 17 Prozent gestiegen ist. Meist, nämlich zu rund 70 Prozent, wird Silber als Nebenprodukt in Minen gewonnen.

Royalty-Unternehmen konzentrieren sich meist auf Gold, Kupfer oder Silber oder andere Metalle. Ihre Funktionsweise ist ähnlich wie bei den Kollegen im Gold- oder Silberbereich. In Sachen Uran gibt es gerade mal ein Royalty-Unternehmen. Mit dem Ansteigen der Nachfrage nach nachhaltigen und emissionsarmen Energiequellen ist Uran wieder im Blickpunkt. Das Uran-Royalty-Unternehmen profitiert vom Ausbau der Kernenergie und von der globalen Energiewende.

Uranium Royalty – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-royalty-corp/ – ist etwas Besonderes für Anleger, die auf Diversifizierung setzen, denn es ist das einzige Royalty-Unternehmen in der Uranbranche. Kürzlich hat das Unternehmen eine Royalty auf zwei Uranprojekten in Saskatchewan zum Portfolio hinzugefügt.

Vizsla Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-royalties-corp/ – bietet als Royalty-Gesellschaft eine unternehmenseigene Diversifizierung und besitzt zwei NSR-Lizenzgebühren. Zum einen eine zweiprozentige Beteiligung an der Panuco-Liegenschaft in Mexiko. Dabei handelt es sich um eine primäre und hochgradige Silberressource. Zum anderen eine 3,5-prozentige Beteiligung an den Silverstone-Konzessionen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-royalties-corp/ -) und Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-11-update/.

Quellen:

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der Swiss Resource Capital AG (SRC) Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

