  • Rio Silver Inc. kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 3,0 Mio. Dollar mit Eric Sprott als Lead-Investor an

    Vancouver, British Columbia – 25. Februar 2026 / IRW-Press / Rio Silver Inc. (Rio Silver oder das Unternehmen) (TSX-V: RYO | OTC: RYOOF) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung anzukündigen, mit der ein Bruttoerlös in Höhe von bis zu 3.000.000 $ erzielt werden soll (die Platzierung).

    Im Rahmen der Platzierung, und vorbehaltlich der Genehmigung seitens der Regulierungsbehörden, hat das Unternehmen die Absicht, bis zu 8.571.429 Wertpapiereinheiten (die Einheiten) zum Preis von 0,35 $ pro Einheit auszugeben. Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie der Hälfte (1/2) eines Warrants, der zum Kauf einer Stammaktie berechtigt, zusammen (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens, wobei der Preis pro Aktie 0,50 $ beträgt. Das Verfallsdatum der Warrants kann auch vorverlegt werden, falls die Stammaktien an fünfzehn Handelstagen hintereinander zu einem Kurs von über 0,75 $ gehandelt werden.

    Der Nettoerlös aus der Platzierung soll in den weiteren Ausbau des unternehmenseigenen Projekts Maria Norte in Peru fließen, wie etwa in die Erschließung des Zugangs und in metallurgische Untersuchungen. Ein Teil wird auch für allgemeine Working-Capital-Zwecke verwendet.

    Abschluss und regulatorische Angelegenheiten

    Für den Abschluss der Platzierung sind alle erforderlichen Zulassungen, wie auch die Genehmigung seitens der TSX Venture Exchange, einzuholen. Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen sind alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltefrist von vier Monaten und einen Tag gebunden.

    Das Unternehmen kann nach den Statuten der TSX Venture Exchange in Verbindung mit der Platzierung eine Vermittlungsgebühr (Finder Fee) auszahlen.

    Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) noch nach anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung bzw. ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt in keinem Rechtssystem ein Verkaufsangebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots von Wertpapieren dar.

    Über Rio Silver Inc.

    Rio Silver Inc. (TSX-V: RYO | OTC: RYOOF) ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das in Peru, dem zweitgrößten Silberproduzenten der Welt, hochgradige silberdominante Projekte entwickelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf kurzfristige Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich bewährter Mineralgürtel und wird von einem erfahrenen technischen und operativen Team mit umfassender Erfahrung in der peruanischen Geologie, im Untertagebau und in der Exploration großflächiger Gebiete unterstützt. Mit einer klaren Entwicklungsstrategie und einem wachsenden Portfolio an sehr vielversprechenden Silberprojekten schafft sich Rio Silver die Grundlage, um zu einem der nächsten aufstrebenden Silberproduzenten Perus zu avancieren.

    Weitere Informationen finden Sie unter www.riosilverinc.com.

    Bleiben Sie mit Rio Silver in Verbindung

    Investoren und Stakeholder werden gebeten, Rio Silver über die offiziellen Social-Media-Kanäle des Unternehmens zu folgen, um die neuesten Unternehmensnachrichten, Projektmeilensteine und Ankündigungen von Veranstaltungen zu erhalten:

    – X (vormals Twitter)
    – LinkedIn
    – Instagram
    – YouTube
    – Facebook

    Durch das Abonnieren der offiziellen Kanäle von Rio Silver bleiben Investoren stets informiert, während das Unternehmen seine silberdominanten Projekte weiter vorantreibt und wichtige Entwicklungsmeilensteine umsetzt.

    IM NAMEN VON RIO SILVER INC.

    Chris Verrico
    Direktor, President und Chief Executive Officer

    Um mehr zu erfahren oder direkt mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten, wenden Sie sich bitte an:

    Christopher Verrico, President und CEO
    Tel: (604) 762-4448
    E-Mail: chris.verrico@riosilverinc.com
    Website: www.riosilverinc.com

    Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

    Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu erwarteten Erschließungsaktivitäten, zum Zeitpunkt des Zugangs zum Untertagebau, zum Fortschritt der Genehmigungsverfahren, zur Einbindung der Gemeinde, zu Verarbeitungsstrategien und zur Fähigkeit des Unternehmens, die potenzielle Produktion und den Cashflow voranzutreiben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Rio Silver übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

    Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Rio Silver Inc.
    Investor Relations
    534 San Remo
    V3H 4K4 Dr. Port Moody, BC
    Kanada

    email : info@riosilverinc.com

    Pressekontakt:

    Rio Silver Inc.
    Investor Relations
    534 San Remo
    V3H 4K4 Dr. Port Moody, BC

    email : info@riosilverinc.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Summa Silver Corp. kündigt Privatplatzierung in Höhe von 8.000.000 Dollar an, einschließlich einer Lead-Investition von Eric Sprott
      21. Juli 2020 – Summa Silver Corp. (Summa Silver oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/play/summa-silver-focus-on-new-discoveries-in-a-historic-district/) (CSE: SSVR) gibt eine nicht brokergeführte Finanzierung in Form einer Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens (die...

    2. Summa Silver Corp. schließt Privatplatzierung in Höhe von 8.000.000 Dollar, einschließlich einer Lead-Investition von Eric Sprott
      Vancouver, 5. August 2020 – Summa Silver Corp. (Summa Silver oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/summa-silver-corp/) (CSE: SSVR) (Frankfurt: 48X) gibt bekannt, dass das Unternehmen die nicht brokergeführte Finanzierung in Form...

    3. Summa Silver Corp. meldet Aufstockung der vermittelten Privatplatzierung auf 10.000.000 $ mit Lead-Investoren Eric Sprott und First Majestic Silver
      NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE Vancouver, Januar 21, 2022 – Summa Silver Corp. („Summa“ oder das „Unternehmen“) (TSXV:SSVR) (OTCQB: SSVRF)...

    4. Excellon meldet vermittelte Privatplatzierung von Einheiten mit einem Lead Order von Eric Sprott für einen Bruttoerlös von bis zu 5,0 Mio. C$
      Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt Toronto, Ontario – 15. April 2025 / IRW-Press / Excellon Resources Inc. (TSX: EXN) (FWB: E4X2) (Excellon oder...

    5. Summa Silver gibt Abschluss einer Privatplatzierung über 11,5 Millionen Dollar bekannt unter Führungsinvestments von Eric Sprott und First Majestic Silver
      NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. Vancouver, Kanada – 10. Februar 2022 – Summa Silver Corp. („Summa“ oder das „Unternehmen“) (TSXV:SSVR) (OTCQB: SSVRF) (Frankfurt:48X...

    6. Great Atlantic gibt Privatplatzierung in Höhe von 1,45 Mio. Dollar mit Zeichnung durch Herrn Eric Sprott bekannt
      NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT. Thunder Bay, Ontario – 15. Juli 2021 – Great Atlantic Resources Corp. (TSXV:GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) freut...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.