Humanoid Global gibt einen Ausblick auf seine Kapitaleinsatzstrategie für das Jahr 2026

Vancouver, BC – 25. Februar 2026 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. (Humanoid Global oder das Unternehmen) (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Bereich der humanoiden Robotik und verkörperten KI konzentriert, freut sich, einen Ausblick auf seine Kapitaleinsatzstrategie für das Jahr 2026 zu geben.

Humanoid Global beabsichtigt, eine strategische Übernahme oder ein Joint Venture als Schwerpunkt seiner kurzfristigen Wachstumsstrategie im Bereich der humanoiden Robotik und der verkörperten KI zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein Kerngeschäft innerhalb der Wertschöpfungskette der humanoiden Robotik aufzubauen und zu betreiben, das die Nutzbarmachung von Hardware, Software sowie integrierten Systemfunktionen zur Unterstützung, Einführung und Skalierung von Plattformen der verkörperten KI umfasst. Durch die Schaffung einer betrieblichen Präsenz in ausgewählten Segmenten dieser Wertschöpfungskette will sich Humanoid Global eine größere betriebliche Einflussnahme und direkte Beteiligung am internationalen Markt für humanoide Robotik sichern, der aktuell auf einen Marktwert von rund 2-3 Mrd. USD geschätzt wird und bis zum Jahr 2035 voraussichtlich ein Marktvolumen von rund 200 Mrd. USD erreicht home.barclays/news/press-releases/20260/01/barclays-research-finds-humanoid-robotics-on-track-to-become-a–/

. Für eine allfällige zukünftige Transaktion sind der Abschluss einer Due-Diligence-Prüfung, die Unterzeichnung finaler Vereinbarungen sowie der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen seitens der Regulierungsbehörden und der Börsenaufsicht Voraussetzung.

Durch den Erwerb von Beteiligungen ist Humanoid Global in der Lage, die Entwicklung und Vermarktung von Technologien entlang der Wertschöpfungskette der humanoiden Robotik mitzugestalten. Diese Strategie hat beim Aufbau eines Portfolios mit direkter Teilhabe am langfristigen Wachstum des Sektors oberste Priorität, so Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global.

Humanoid Global hat im Rahmen seiner übergeordneten Strategie auf globaler Ebene die Absicht, die Diversifizierung seines Portfolios auch in den chinesischen Markt für humanoide Robotik auszudehnen und damit der Rolle Chinas als führendem Zentrum für Produktion, Bereitstellung und kosteneffiziente Innovation Rechnung zu tragen. Im Jahr 2025 kam ein überwiegender Teil der rund 13.000 weltweit ausgelieferten humanoiden Roboter aus China. Dieser Skalierungsvorteil in einer noch frühen Phase dürfte sich mit der Zeit weiter verstärken; laut Prognosen ist bis zum Jahr 2050 mit einer Gesamtmenge von rund 648 Millionen Robotern im Land zu rechnen www.businesstimes.com.sg/international/global/chinese-firms-dominated-global-humanoid-robot-shipments-2025

. Die chinesischen Hersteller bieten humanoide Plattformen bereits zu wesentlich günstigeren Preisen an als die Mitbewerber im Westen. Einstiegsmodelle werden zu rund 6.000 USD angeboten und beschleunigen die Einführung in allen Anwendungsbereichen der Wirtschaftssektoren Industrie und Dienstleistungen www.businesstimes.com.sg/international/global/chinese-firms-dominated-global-humanoid-robot-shipments-2025

.

Im Rahmen seiner Strategie für den langfristigen Kapitaleinsatz hat Humanoid Global erkannt, dass Verteidigung und Sicherheit einen aufstrebenden Vertikalmarkt für humanoide Robotik darstellen, in dem Plattformen der verkörperten KI die Belegschaft aufstocken und die kritische Infrastruktur in anspruchsvollen Umgebungen und Gefahrenzonen unterstützen können. Humanoide Roboter werden schon bald zu einer Umgestaltung der Arbeitsmarktstrukturen in diesen Bereichen führen, indem sie risikoreiche Aufgaben übernehmen und so die Gefährdung für den Menschen entschärfen www.weforum.org/stories/2025/06/humanoid-robots-offer-disruption-and-promise/

. Durch die Ausrichtung auf Assets und Partner, die für solche Umgebungen geeignete Systeme in Produktionsqualität entwickeln, will sich Humanoid Global mit seinem Portfolio in diesem Spezialsegment positionieren, da auf Regierungsebene immer mehr in physische KI investiert wird, um besser gerüstet zu sein, resilienter zu werden und für mehr nationale Sicherheit zu sorgen.

China hat sich in der skalierbaren und kostengünstigen Herstellung von humanoiden Robotern als Weltmarktführer etabliert und nimmt Einfluss auf die Preisgestaltung und Akzeptanz dieser Systeme auf internationaler Ebene, weiß Shahab Samimi, CEO von Humanoid Global. Gleichzeitig entwickeln sich die Sektoren Verteidigung und Sicherheit zu wichtigen Anwendungsgebieten für die verkörperte KI. Ein Standbein in beiden Ökosystemen aufzubauen ist für uns daher integraler Bestandteil unserer internationalen Portfoliostrategie.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCQB:RBOHF) (Humanoid Global oder das Unternehmen) ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und der verkörperten KI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern.

