30 Jahre Quarree Dental – 30 Jahre Zahnarzt Hamburg – Moderne Zahnmedizin mit Herz und Vision

30 Jahre Zahnarzt Hamburg – Quarree Dental prägt seit 30 Jahren mit Vertrauen, Innovation und Qualität. Von Prophylaxe bis Implantologie: moderne Zahnmedizin für Hamburgs Lächeln.

Hamburgs Zentrum für strahlende Lächeln feiert 30-jähriges Jubiläum

Hamburg, Seit drei Jahrzehnten steht Quarree Dental für mehr als nur Zahnmedizin: Die Praxis hat sich zur führenden Adresse für moderne Zahnbehandlungen in Hamburg entwickelt. Mit Leidenschaft, Innovation und einem unermüdlichen Engagement für die Zahngesundheit ihrer Patienten prägt das Team von Quarree Dental seit 1992 das Lächeln der Hansestadt.

Eine Geschichte von Visionen und Wachstum

Was 1992 mit einer kleinen Zahnarztpraxis begann, ist heute ein Zentrum moderner Zahnmedizin auf vier Etagen. Dr. Baumgarten, Gründer von Quarree Dental, hatte von Anfang an eine klare Vision: Er wollte einen Ort schaffen, an dem Patienten nicht nur behandelt, sondern auch menschlich abgeholt werden. „Zähne sind unsere Leidenschaft, aber der Mensch steht immer im Mittelpunkt“, betont Dr. Baumgarten.

Diese Philosophie zog sich durch die Geschichte der Praxis, die stetig wuchs – von der ersten Erweiterung im Jahr 2001 bis zur Einrichtung eines spezialisierten Prophylaxe-Zentrums 2006. Selbst in der herausfordernden Corona-Zeit wurde Quarree Dental durch den Ausbau der vierten Etage noch moderner und einladender gestaltet.

Das Geheimnis hinter dem Erfolg: Philosophie und Teamgeist

Hinter dem Erfolg von Quarree Dental stehen klare Werte: Qualität, Transparenz, Vertrauen und Kundenzufriedenheit. „Wir sind mehr als eine Praxis – wir sind ein Ort, an dem Patienten sich sicher, verstanden und gut aufgehoben fühlen“, erklärt das Team.

Das Zusammenspiel aus erfahrenen Zahnärzten, spezialisierten Assistentinnen und innovativer Technologie macht Quarree Dental einzigartig. Regelmäßige Fortbildungen und interdisziplinäre Zusammenarbeit garantieren, dass die Patienten stets die bestmögliche Behandlung erhalten.

Ein umfassendes Leistungsspektrum – Alles unter einem Dach

Quarree Dental bietet seinen Patienten Zahnmedizin auf höchstem Niveau, alles an einem Ort:

Allgemeine Zahnmedizin: Für eine stabile Basis der Zahngesundheit.

Ästhetische Zahnmedizin: Strahlendes Lächeln durch unsichtbare Aligner, Bleaching oder Veneers.

Implantologie und Zahnersatz: Lebensqualität durch Präzision und Komfort.

Prophylaxe-Zentrum: Vorsorge mit Leidenschaft – für Kinder und Erwachsene gleichermaßen.

Mit innovativen Technologien wie 3D-Röntgen und modernsten Zahnersatzverfahren wird jede Behandlung individuell auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt.

Anschrift Zahnarztpraxis:

Quarree Dental – Zahnarzt Hamburg

Quarree 4

22041 Hamburg

Deutschland

Telefon:

040 68913400

Mail:

praxis@quarree-dental.de

Web:

quarree-dental.de/zahnarzt-hamburg/

Öffnungszeiten:

Montag 08:00-19:00

Dienstag 07:00-21:00

Mittwoch 07:00-21:00

Donnerstag 07:00-21:00

Freitag 07:00-16:00

Samstag Nach Vereinbarung

Sonntag Geschlossen

Zahnärzte Hamburg:

Zahnarzt Jürgen Heiermann

Zahnarzt Dr. med. dent Tobias Kreher

Zahnarzt Christian Kemper

Zahnärztin Julia Prigann

Dr. med. dent Ferdinand Baumgärtel

Hamburgs Lächeln ist unser Antrieb

„Ein gesundes Lächeln ist mehr als ein schöner Anblick – es ist Lebensqualität, Selbstbewusstsein und Freude“, sagt Zahnarzt Dr. med. dent Tobias Kreher. Diese Philosophie spiegelt sich in jedem Aspekt der Praxis wider, von der ersten Beratung über die Behandlung bis hin zur Nachsorge.

Mit einem besonderen Fokus auf Prävention und Nachhaltigkeit blickt Quarree Dental optimistisch in die Zukunft. Geplant sind unter anderem noch stärkere digitale Vernetzungen und nachhaltige Behandlungsansätze, die sowohl der Umwelt als auch den Patienten zugutekommen.

Ein herzliches Dankeschön

Zum 30-jährigen Jubiläum dankt Quarree Dental seinen treuen Patienten und dem gesamten Team, ohne die dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre. „Hamburg hat uns geprägt, und wir freuen uns darauf, dieser wunderbaren Stadt auch in den nächsten Jahrzehnten etwas zurückzugeben – ein Lächeln nach dem anderen“, so das Team.

Entdecken Sie 30 Jahre Erfahrung, Leidenschaft und Innovation bei Quarree Dental in Hamburg. Ihr Zentrum für moderne Zahnmedizin – Prophylaxe, Implantologie und ästhetische Zahnmedizin. Vertrauen Sie auf unsere Expertise für ein strahlendes Lächeln. Web: quarree-dental.de/zahnarzt-hamburg/

