45 Weihnachtslied-Klassiker für Streichtrio – Traditionelle Melodien in kammermusikalischer Form
Zwei Violinen und Cello interpretieren 45 bekannte Weihnachtslieder ohne Gesang. Ruhig, konzentriert und vielseitig hörbar in der Weihnachtszeit.
Im Dezember prägen vor allem bekannte Pop-Weihnachtslieder von Mariah Carey, Wham oder Bryan Adams viele Playlisten. Wer in dieser Zeit eine andere Klangfarbe sucht, findet sie auf dem Album 45 Weihnachtslied-Klassiker von Sebastian Müller. Die Aufnahme ist auf Streamingdiensten wie Spotify, Apple Music, Amazon Music und Deezer verfügbar.
Das Album vereint traditionelle Weihnachtslieder wie Alle Jahre wieder, Stille Nacht oder Zu Bethlehem geboren in Arrangements für zwei Violinen und Cello. Sebastian Müller schrieb die Bearbeitungen für diese kammermusikalische Besetzung, eingespielt von Streichern aus Bielefeld und Umgebung. Die Musik kommt ohne Gesang aus und rückt die bekannten Melodien in den Mittelpunkt. Durch die reduzierte Instrumentierung entsteht eine ruhige Wohnraumatmosphäre, die sich gut zum Lesen, Kochen, Arbeiten oder für als stimmungsvolle Hintergrundmusik in der Advents- und Weihnachtszeit eignet.
Die Einspielungen sind bewusst zurückhaltend angelegt und fügen sich in unterschiedliche Hörsituationen ein, etwa als leise Hintergrundmusik am Abend oder als konzentrierte Begleitung in stilleren Momenten. Das Album eignet sich damit auch für Menschen, die Weihnachtsmusik hören möchten, ohne ständig mit Texten oder Refrains konfrontiert zu sein.
Für Geigerinnen und Geiger bietet das Projekt eine zusätzliche Perspektive. Die gleichnamige Notenausgabe beim Verlag Schott Music enthält alle Stimmen sowie einen Downloadcode für Play-Along-Aufnahmen. Spielende übernehmen dabei die erste Violinstimme und musizieren gemeinsam mit der zweiten Violine und dem Cello.
Durch die Verbindung aus Aufnahme und Notenausgabe bietet sich das Album auch als Geschenk an, etwa für Streicherinnen und Streicher, für musikinteressierte Familien oder für Menschen mit einer Vorliebe für instrumentale Weihnachtsmusik.
Über Sebastian Müller:
Sebastian Müller lebt und arbeitet als Produzent, Musiker, Arrangeur und Komponist in Detmold. Bei Schott Music veröffentlichte er zahlreiche Repertoirebücher für den Instrumentalunterricht und das gemeinsame Musizieren. Darüber hinaus initiierte er das Mitsing-Projekt Schwarmsingen in Detmold und Umgebung.
Über Schott Music:
Schott Music hat seinen Sitz in Mainz und zählt zu den international tätigen Musikverlagen. Das Programm umfasst Noten, Bücher, Zeitschriften und digitale Formate für unterschiedliche Genres und Besetzungen und richtet sich an Musizierende, Lehrende und Musikinteressierte.
