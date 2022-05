5 Jahre Servitex: Rolf Slickers setzt den Fokus von Beginn an auf nachhaltige Textilpflege in der Hotellerie

Der Hotelier startete gemeinsam mit den Wäschereimitgliedern des Textilverbunds zahlreiche Engagements, wie die Gründung eines wissenschaftlichen Beirats oder die Einführung von Bio-Bettwäsche.

Rolf Slickers startete seine Karriere in der Hotellerie und sammelte Erfahrungen in verschiedenen Ländern und Funktionen, bevor er schließlich im Jahr 2017 die Aufgabe der Geschäftsführung bei dem Verbund textiler Dienstleister Servitex mit Hauptsitz in Berlin übernommen hat.

„Das war absolut eine Herausforderung, die ich aber sehr gerne angenommen habe. Ich habe somit die Seiten gewechselt und durfte nun aus einer anderen Perspektive heraus als Dienstleister für die Hotellerie tätig sein. Das Thema Nachhaltigkeit war jedoch seit Jahren meine persönliche Leidenschaft, die ich bereits als Hoteldirektor fest in mein berufliches Umfeld integriert habe. Beispielsweise haben mein Imkervater und ich als passionierte Hobbyimker im Jahr 2011 acht Bienenvölker auf dem Dach des Pullman Cologne erfolgreich angesiedelt und reichlich Honig produziert. Das sorgte für ein überraschendes Aufsehen in den Medien und wir machten aus dem Schleudern des Honigs ein jährliches Event. Mit unserer Arbeit wollten mein Team und ich aber vor allem einen konkreten Beitrag zum Erhalt dieser bedrohten Tierart leisten. Bei Servitex hatte ich nun die Möglichkeit, ebenfalls einige Neuerungen mit den Wäschereibesitzern einzuführen, die nicht nur spürbare Vorteile in Bezug auf Nachhaltigkeit haben, sondern auch wirtschaftlich mehr als attraktiv sind“, so Rolf Slickers, Geschäftsführer der Servitex GmbH.

Jürgen Diener, Inhaber der Wäscherei Diener, Servitex-Gesellschafter und Gründungsmitglied von Servitex, fügt hinzu: „Wir freuen uns, dass Rolf Slickers bereits fünf Jahre bei uns an Bord ist und wir mit ihm und den Kolleginnen und Kolleginnen viel bewegen konnten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir wollen für die Hoteliers nicht nur ein Dienstleister sein; vielmehr liegt uns eine aktive Partnerschaft am Herzen, bei der wir uns auch gegenseitig unterstützen können.“

Zu den weiteren Engagements von Rolf Slickers zählen unter anderem eine Reise zur Baumwollernte nach Indien im Jahr 2019, um vor Ort als Erntehelfer zu arbeiten und sich dabei ein Bild von der Fairtrade Produktion machen zu können. In Bezug auf den Fachkräftemangel unterstützt Rolf Slickers unter anderem die von renommierten Hotels gegründete Initiative Fair Job Hotels. Insgesamt setzte er früh auf ganzheitliche Nachhaltigkeit und arrangierte vor zwei Jahren die vollständige Umstellung auf ökologisch und sozial unbedenklich hergestellte Baumwolltextilien. Hinzu kam der Ausbau von länderübergreifenden Kooperationen in der D A CH-Region, um Hotelgesellschaften, die auch in dieser Region über Standorte verfügen, einen guten und persönlichen Service über die Landesgrenzen heraus anbieten zu können. Es folgten mehrere Auszeichnungen für Servitex sowie ein Special Award des Global Best Practices Award, verliehen durch das internationale Komitee für Textilpflege. Anschließend wurde Rolf Slickers in das CINET Board aufgenommen. Das Servitex-Team und die inhabergeführten Wäschereibetriebe durften sich darüber hinaus über ein Rekordwachstum im Servitex-Jubiläumsjahr 2022 freuen: rund 60 neue Hotels im ersten Halbjahr, doppelt so viele wie in den letzten drei Jahren zuvor – pro Jahr.

Um die Thematik des Umweltbewusstseins im Rahmen der Tätigkeit der inhabergeführten Wäschereibetriebe auf eine noch anspruchsvollere sowie zukunftsorientierte Ebene zu heben, gründete die Servitex GmbH Ende 2019 – initiiert durch Rolf Slickers – schließlich einen wissenschaftlichen Beirat unter der Leitung von Prof. Dr. h.c. Stephan Gerhard, dem vier ausgewiesene Branchenexperten angehören. Im Fokus stehen die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung sowie das Ziel, Qualität und Produktivität zu verbessern. Neben den Hauptthemen geht es aber auch um die Kultivierung der Stärken eines inhabergeführten Betriebes.

Am ersten Mai vor fünf Jahren startete der erfahrene Hotelier bei der Servitex GmbH seine neue Aufgabe. Rolf Slickers verfügt über eine einschlägige Karriere in der internationalen Hotellerie. Nach einer Ausbildung zum Restaurantfachmann und Koch, war der Betriebswirt unter anderem als Vice President Operations für 16 Dorint Resorts-Hotels in Deutschland, Belgien und der Schweiz verantwortlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Servitex GmbH

Herr Rolf Slickers

Weserstraße 118

12059 Berlin

Deutschland

fon ..: 0049 030 – 26 93 07 00

web ..: http://www.servitex.de

email : info@servitex.de

Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister, der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus sieben inhabergeführten Wäschereien mit insgesamt 14 Standorten.

Unter Beachtung ökologischer sowie hygienischer Standards und konsequentem Umweltschutz übernimmt Servitex für den Kunden das gesamte Textilmanagement – vom Einkauf und Pflege bis hin zur Logistik. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Frotteewäsche, Bettwäsche, Tischwäsche und Berufsbekleidung in unterschiedlicher Ausführung. Geschäftsführer ist Rolf Slickers.

www.servitex.de



Pressekontakt:

Wolf. Communication & PR

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41 76 4985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Breulmann IT-Management GmbH und VivoInform verbinden Praxissoftware und IT-Management