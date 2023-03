5 Sterne für die Hanseatische Projektentwicklung und Unternehmensberatung

Ausgezeichnet als Top Dienstleister 2023

Die Hanseatische Projektentwicklung und Unternehmensberatung ist stolz darauf, 2023 sowohl als Top-Dienstleister als auch mit Top-Empfehlungen Ihrer Kunden ausgezeichnet worden zu sein. Die Auszeichnung unterstreicht das Engagement der Hanseatischen Projektentwicklung und ist ein Beleg für deren exzellente Arbeit und hervorragende Kundenzufriedenheit.

Die Auszeichnung wurde von ProvenExpert verliehen, eine der führenden Plattformen für Kundenbewertungen und Empfehlungen im deutschsprachigen Raum. Um einen gleichbleibend hohen Standard und Authentizität sicherzustellen, werden die Bewertungen von ProvenExpert im Rahmen Ihrer Qualitätssicherung streng überprüft. Die Anerkennung als Top-Dienstleister basiert auf den Bewertungen, die die Hanseatische Projektentwicklung von ihren Kunden in den letzten 12 Monaten auf ProvenExpert erhalten hat. Besonders herausragende Bewertungen mit sehr gut (mindestens 95%) hat die Hanseatische Projektentwicklung in den Bereichen Kundenservice, Qualität der Arbeit und Beratung sowie ihrer Zuverlässigkeit erhalten.

Remo Fyda, der Vorstand der Expert Sytems AG, die die Auszeichnung regelmäßig verleiht, gratulierte dem Team zu ihrer Leistung und betont, dass sie damit zu den bestbewerteten Dienstleistern auf ProvenExpert.com gehört.

Ganz besonders stolz ist Michael Köhler, Geschäftsführer der Hanseatischen Projektentwicklung darauf, dass unser Engagement und Vertrauen von unseren Kunden und Geschäftspartnern honoriert wird. „Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, um sicherzustellen, dass wir die Erwartungen, die unsere Kunden an uns stellen, weiterhin erfüllen. Gemeinsam die passenden Lösungen zu erarbeiten, das ist eine der Hauptaufgaben denen wir uns täglich stellen. Die Auszeichnung bestätigt ebenfalls, dass der von uns eingeschlagenen Weg – gerade in den aktuellen Zeiten- genau der Richtige ist.

Vielen Dank an unsere Kunden und Geschäftspartner für das in uns gesetzte Vertrauen“

Die Hanse Pro Beratungsgesellschaft begleitet und unterstützt Unternehmer, Selbständige und Privatpersonen Ihre Vorhaben erfolgreich umzusetzen. Mit der durch uns eigens für Sie und Ihr Vorhaben entwickelten einzigartigen Vorhabenskonzeption werden wir für Sie Ihre passgenaue Finanzierung sowie alle notwendigen Gelder und Fördermittel einwerben. Dabei stehen wir während des gesamten Prozesses sowie bei Verhandlungen mit Geschäftspartnern, Kapitalgebern und Banken vertrauensvoll an Ihrer Seite. Dies beginnt bei der Entwicklung einer ersten Idee oder eines Projektes, geht über die klassische Beratung bis hin zur Strukturierung der passgenauen Finanzierungsalternativen und Auswahl der für Sie richtigen Finanzierungspartner.

Die Hanse Pro Beratung greift dabei auf ein erfahrenes Netzwerk an Experten aus allen Bereichen zurück, so dass jede Frage beantwortet und jedes Problem gelöst wird. Dabei ist es uns eine Herzensangelegenheit mit Ihnen partnerschaftlich und auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. So gelingt es uns, für Sie die optimalste Lösung zu entwickeln, damit Sie durch unseren Einsatz bares Geld – in vielen Fällen sogar mehrere tausend EUR – sparen.



