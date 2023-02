Die Hanseatische Beratung ist ausgewählter Premium Finanzierungspartner

Mit dem Zertifikat als Premium Partner ist die Hanseatische Projektentwicklung und Unternehmensberatungsgesellschaft bestens für die Zukunft aufgestellt.

Die Hanseatische Projektentwicklung und Unternehmensberatungsgesellschaft mbH zählt seit Ende 2022 aufgrund ihrer Expertise und hoher Qualitätsstandards als eine von 6 Experten in ganz Deutschland, zu einem ganz besonderen und ausgewählten Finanzierungsnetzwerk. Dieses Netzwerk ermöglicht es besondere Finanzierungsmodelle für ihre Kunden zu entwickeln und dann an ausgewählte Kapitalgeber heranzutreten. Mit der neuen Finanzierungsmöglichkeit kann die GmbH nun noch effektiver Projekte entwickeln und Beratungsdienstleistungen anbieten, was ihr die Möglichkeit gibt, sich als Experte in diesem Bereich stetig weiterzuentwickeln.

„Besonders freuen mir uns, dass wir hierdurch auch in der Lage sind, nicht nur besondere Konstellationen abzubilden, in bestimmten Finanzierungsgrößen können wir sogar Finanzierungszusagen innerhalb von 2 Arbeitstagen mit unseren Partnern realisieren“, so der Geschäftsführer Michael Köhler. Er ist stolz, auf die neue Zusammenarbeit und betont, wie wichtig es gerade heute ist, breit und unabhängig aufgestellt zu sein. „Nur so gelingt es uns die Bedürfnisse unserer Kunden besser zu erfüllen und vollumfänglich zu bedienen“.

Eines ist ihm dabei besonders wichtig: „Unsere Kunden sind unsere Auftraggeber. Wenn wir uns für eine Zusammenarbeit entscheiden, dann ist diese immer langfristig angelegt und wir verschreiben uns „mit Haut und Haar“ . Das heißt, wir stehen während und nach des gesamten Prozesses begleitend an der Seite unserer Partner und kämpfen für ihre Interessen und Projekte. Wir beraten und begleiten unsere Kunden also vertrauensvoll vom ersten Schritt an“.

Dies beginnt bei der Entwicklung einer ersten Idee oder eines Projektes, geht über die klassische Beratung und Unternehmensberatung bis hin zur Strukturierung der passgenauen Finanzierung sowie der Einbindung von Fördermitteln und Auswahl der für Sie richtigen Finanzierungspartner.

Selbstverständlich unterstützen wir unsere Kunden bei allen Verhandlungen und sorgen damit für die notwendige Chancengleichheit. Dabei ist der HansePro das gegenseitige Vertrauen in ihre Geschäftsbeziehungen besonders wichtig. Denn dies bildet den Grundstein jeglicher Zusammenarbeit und eines gemeinsamen erfolgreichen Umsetzen eines Vorhabens. Die Hanseatische Projektentwicklung und Unternehmensberatungsgesellschaft mbH greift dabei auf ein erfahrenes Netzwerk an Experten aus allen Bereichen zurück, so dass jede Frage beantwortet und jedes Problem gelöst wird.

Zur Hanseatische Projektentwicklung und Unternehmens Beratungsgesellschaft mbH:

Wir begleiten und unterstützen Unternehmer, Selbständige und Privatpersonen Ihr Vorhaben erfolgreich umzusetzen. Mit der durch uns eigens für Sie und Ihr Vorhaben entwickelten einzigartigen Vorhabenskonzeption werden wir für Sie Ihre passgenaue Finanzierung sowie alle notwendigen Gelder und Fördermittel einwerben. Dabei stehen wir während des gesamten Prozesses sowie bei Verhandlungen mit Geschäftspartnern, Kapitalgebern und Banken an Ihrer Seite.

Es ist uns eine Herzensangelegenheit mit Ihnen partnerschaftlich und auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. So gelingt es uns, für Sie die optimalste Lösung zu entwickeln, damit Sie durch unseren Einsatz bares Geld – in vielen Fällen sogar mehrere tausend EUR – sparen.

