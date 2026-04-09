  • 80% der Erwachsenen in Deutschland leiden unter schweren Beinen – die neue Levana App bringt Erleichterung

    Schwere Beine sind kein Schicksal: Mit der neuen kostenlosen Levana App startet eine innovative Lösung, die Betroffene digital begleitet, motiviert und das Gesundheitssystem entlastet.

    BildForchheim, 09. April 2026 – Schwere Beine, Spannungsgefühle oder nächtliche Unruhe sind weit verbreitet – rund 80% der Erwachsenen in Deutschland und etwa 60% der Menschen weltweit sind betroffen.

    Mit der neu gestarteten webbasierten App _Levana_ setzt ein innovatives Digital-Health-Startup jetzt neue Maßstäbe in der Beingesundheit. Die Anwendung unterstützt Patient:innen mit venösen oder lymphatischen Problemen, Lipödem, PAVK und Restless-Legs-Syndrom auf ihrem individuellen Weg zu mehr Wohlbefinden, Eigenverantwortung und Selbstmanagement.

    Levana ist die erste Lösung, die sich speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit schweren, geschwollenen und schmerzenden Beinen konzentriert und alle acht Hauptursachen abdeckt (Venenerkrankungen, Lympherkrankungen, Lipödem, Ödeme, schwangerschaftsbedingte Beschwerden, Stoffwechselstörungen, postoperative Komplikationen und chronische Gefäßfunktionsstörungen).

    „Unser Ziel ist es, mit Levana nicht nur Betroffenen zu helfen, ihren Alltag einfacher und gesünder zu gestalten“, erklärt Stefan Rascher, Geschäftsführer von Levana. „Sondern auch in Zukunft als digitale Plattform mit modernster KI das Gesundheitssystem durch effiziente und sinnvolle Prozesse zu unterstützen, zu entlasten und so zukunftssicher zu machen – für Patient:innen und alle Beteiligten: Ärzt:innen, Therapeut:innen, Krankenhäuser und mehr.“

    Bereits heute erleichtert die App den Zugang zu Wissen, Bewegung, individueller digitaler Unterstützung und einer Community. Sie schafft Transparenz über den eigenen Fortschritt, motiviert zur regelmäßigen Anwendung und entlastet Fachpersonal durch strukturierte, nachvollziehbare Daten.

    Mit einem ganzheitlichen Ansatz möchte Levana den Gesundheitsprozess im Bereich der Beingesundheit langfristig revolutionieren – digital, effizient und empathisch zugleich.

    Direktzugang zum kostenfreien Angebot unter: Direktzugang zum kostenfreien Angebot unter: https://app.my-levana.com

    Ansprechpartner für Produkt-, Bild- und Interviewanfragen: Stefan Rascher, Geschäftsführer Mobil: 015152455358
    E-Mail: stefan@my-levana.com Web: www.my-levana.com

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    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Health First GmbH
    Herr Stefan Rascher
    Dreifaltigkeitsweg 8
    91301 Forchheim
    Deutschland

    fon ..: +49 (0) 151 524 55 358
    web ..: https://my-levana.com/
    email : stefan@my-levana.com

    Levana ist die Gesundheitsmarke der Health First GmbH aus Forchheim. Das Unternehmen entwickelt digitale und medizinisch orientierte Lösungen für Menschen mit schweren Beinen und chronischen Beinerkrankungen, mit dem Ziel, Versorgung
    einfacher, persönlicher und wirksamer zu machen.

    Pressekontakt:

    Frauenstoff GmbH
    Frau Heike Endemann
    Grünstraße 111
    40667 Meerbusch

    fon ..: 01735122266
    email : endemann@frauenstoff.de


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