999. Hochzeit am längsten Tag des Jahres: Hochzeitsfotograf Ben Pfeifer aus dem Erzgebirge feiert Jubiläum

Annaberg/Olbernhau – Ein seltenes Jubiläum im Erzgebirge: Der prämierte Hochzeitsfotograf Ben Pfeifer begleitete am Wochenende in Olbernhau die exakt 999. Hochzeitsreportage seiner Karriere.

Annaberg-Buchholz / Olbernhau – Das nervöse Zittern der Hände vor dem Ja-Wort oder ein lautloses Einvernehmen: Seit 20 Jahren fängt der renommierte Fotograf Ben Pfeifer die flüchtigen Momente von Hochzeiten ein – meist im Erzgebirge, der Region Chemnitz, Zwickau und teilweise weltweit. Mit seinem Atelier LICHTECHT auf der Wolkensteiner Straße in Annaberg-Buchholz feiert er in diesem Jahr bereits 15-jähriges Bestehen. Passend zum Jubiläum wurde seine Arbeit jüngst mit einer internationalen Auszeichnung des Bundes professioneller Porträtfotografen (bpp) gewürdigt. Nun folgte direkt der nächste Meilenstein seiner Karriere: Ben Pfeifer begleitete seine exakt 999. Hochzeitsreportage.

Die 999. Hochzeit am längsten Wochendende des Jahres

Das geschichtsträchtige Jubiläum fand an einem zutiefst magischen Wochenende und sehr heißem Tag mit weit über 30 Grad statt. Pünktlich zur Sommersonnenwende gaben sich Nancy und Lukas auf einer Wiese in Olbernhau mit einer Freien Trauung das Ja-Wort. Als Kulisse für dieses rauschende Fest bei Lagerfeuer und Erzgebirgsidylle wählte das Paar die urige und stimmungsvolle Atmosphäre einer Tenne des Ortsteils Dörnthal, auch bekannt für seine Ölmühle. Für Ben Pfeifer, der in seiner Laufbahn bereits exklusive Shootings an den weißesten Stränden der Welt auf den Seychellen, Mauritius oder den Malediven begleitete, bewies dieser Tag einmal mehr, wo seine Wurzeln liegen: „Meine Heimat ist das Erzgebirge. Hier haben meine Geschichten begonnen und hier entstehen die ehrlichsten Momente“, so der Fotograf.

Erzgebirgsidylle als Kulisse für den Hochzeitsfotografen

Passend zum längsten Wochenende des Jahres und Pfeifers Markenphilosophie – dem Spiel mit natürlichem Tageslicht statt künstlicher Reizüberflutung – wurde das Brautpaarshooting in die späten Abendstunden verlegt. Im goldenen Licht des Sonnenuntergangs über den erzgebirgischen Bergwiesen fing Pfeifer die tiefe Verbundenheit von Hochzeitspaar Nancy und Lukas ein. Ungestellt, authentisch und voller Leben.

Diese echten Emotionen werden für das frischgebackene Ehepaar nun für immer konserviert. Ganz nach traditioneller Manier des Hauses LICHTECHT wird die Hochzeitsreportage in handgearbeiteter Buchbinderqualität verewigt, exklusiv gefertigt zusammen mit einem spezialisierten Buchbinder in Portugal. Für Pfeifer ist das der eigentliche Lohn seiner Arbeit: „Wenn meine Kunden bei der Präsentation der fertig ausgearbeiteten Bilder und bei der späteren Bildübergabe Tränen der Rührung in den Augen haben, weiß ich, dass aus flüchtigen Momenten eine Ewigkeit wurde.

Ein Chronist des Lebens blickt nach vorn

Ob emotionale Hochzeitsreportagen, ausdrucksstarke Businessfotografie für die regionale Wirtschaft in Sachsen, Familienfotos auch mal mit Großeltern die ein Denkmal schaffen oder das einfühlsame Passbild, das den Menschen auch nach zehn Jahren noch gefällt – Ben Pfeifer hat in 15 Jahren zehntausende Menschen auf ihrem Lebensweg begleitet. Mit der 999. Hochzeit im Kasten schließt sich ein Kreis und das nächste große Ereignis wirft bereits seine Schatten voraus: Die magische 1000. Hochzeit steht für das Team von LICHTECHT bereits in den Startlöchern. Die Reise im „Paradies Erzgebirge“ geht für den Fotografen unaufhaltsam weiter.

Links zu diesem Artikel:

Bund professioneller Portraitfotografen

Echte Hochzeitsgeschichten des Fotografen Ben Pfeifer hier lesen

_Gut zu wissen: Was ist eine Freie Trauung?_

Eine Freie Trauung bietet Paaren die Möglichkeit, ihr Eheversprechen in einem ganz persönlichen, feierlichen Rahmen und abseits starrer Vorgaben zu geben – oft unter freiem Himmel oder an außergewöhnlichen Orten. Rechtlich bindend ist diese Zeremonie jedoch nicht. Wer in Deutschland offiziell als Ehepaar gelten möchte, muss vorher eine standesamtliche Trauung vollziehen. Nancy und Lukas wählten für diesen formellen Schritt die historische Familienburg; Burg Scharfenstein im Erzgebirge. Auf der Burg gibt es übrigens ab sofort eine neue Besonderheit: Hier sind standesamtliche Trauungen nun auch offiziell unter freiem Himmel möglich.

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Lichtecht Fotostudio

Herr Ben Pfeifer

Wolkensteiner Straße 14

09456 Annaberg-Buchholz

Deutschland

fon ..: 03733288128

web ..: https://www.foto-lichtecht.de/

email : info@foto-lichtecht.de

Das Atelier LICHTECHT in Annaberg-Buchholz ist ein vielfach prämiertes Fotostudio, das für emotionale, authentische und handwerklich erstklassige Fotografie im Erzgebirge bekannt ist. Das von Inhaber Ben Pfeifer geführte Studio hat sich über mehr als ein Jahrzehnt hinweg als feste Institution für anspruchsvolle Bildaufnahmen etabliert. Das Studio deckt das gesamte Spektrum moderner People- und Businessfotografie ab.

Pressekontakt:

Lichtecht Fotostudio

Herr Benjamin Pfeifer

Wolkensteiner Straße 14

09456 Annaberg-Buchholz

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