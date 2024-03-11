CarboTech und Heraeus Precious Metals präsentieren gemeinsame Lösung auf der FILTECH 2026:

Die CarboTech und Heraeus Precious Metals werden ihre gemeinsame Lösung für antimikrobiell funktionalisierte Aktivkohlen im Rahmen der FILTECH 2026 präsentieren.

Antimikrobiell funktionalisierte Aktivkohlen für Filtrationsanwendungen

Essen / Hanau, Mai 2026 – Die CarboTech Gruppe und Heraeus Precious Metals werden ihre gemeinsame Lösung für antimikrobiell funktionalisierte Aktivkohlen im Rahmen der FILTECH 2026 präsentieren. Besuchende finden die beiden Unternehmen in Halle 8, Stand B28, wo die Anwendung der AGXX-Technologie in Aktivkohlen für Filtrations- und Wasseraufbereitungsanwendungen vorgestellt wird.

Innovative Antwort auf mikrobiologisches Wachstum in Filtersystemen

In vielen Anwendungen – insbesondere in der Wasseraufbereitung – stellt die Besiedelung von Filtermaterialien durch Mikroorganismen eine bekannte Herausforderung dar. Die Bildung von Biofilmen können die Leistungsfähigkeit von Aktivkohle beeinträchtigen und hygienische Risiken erhöhen. „Mikrobiologische Besiedelung und Biofilm-Bildung beeinträchtigen nicht nur die Hygiene, sondern auch die Leistungsfähigkeit von Filtersystemen. Genau hier setzt AGXX an: Die Technologie wirkt direkt an der Oberfläche und adressiert mikrobielles Wachstum dort, wo es entsteht. In der Zusammenarbeit mit CarboTech bringen wir diese Technologie gezielt auf leistungsfähige Aktivkohlematerialien auf und machen ihren Mehrwert für Filtrationsanwendungen konkret erlebbar.“ erklärt Martin Danz, Leiter des Bereichs Antimikrobielle Technologien von Heraeus Precious Metals.

Die Kombination aus CarboTech Aktivkohlen und der AGXX-Technologie von Heraeus Precious Metals adressiert dieses Problem gezielt: Die antimikrobielle Funktionalisierung wirkt direkt auf der Oberfläche der Aktivkohle und sorgt für eine langanhaltende Hemmung des mikrobiellen Wachstums. „Gerade in der Wasseraufbereitung ist es entscheidend, Adsorptionsmaterialien langfristig vor mikrobieller Besiedelung zu schützen. AGXX bietet dafür einen nachhaltigen Ansatz, der hilft, hygienische Risiken zu reduzieren und die Funktionalität von Adsorbentien stabil zu halten. Gemeinsam mit Heraeus übertragen wir eine hochwirksame antimikrobielle Technologie in reale Anwendungen.“ betont Satrugna Vinjarapu, Chief Commercial Officer von CarboTech Gruppe.

Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Die Partnerschaft bündelt zwei komplementäre Kompetenzbereiche und schafft damit eine leistungsfähige, integrierte Gesamtlösung:

Heraeus Precious Metals

* Entwicklung und Bereitstellung der AGXX-Technologie

* Umfassende Expertise in Edelmetalllösungen und katalytischen Beschichtungssystemen

* Optimierung der Technologie für spezifische Anwendungen sowie Sicherstellung der regulatorischen Anforderungen

CarboTech Gruppe

* Langjährige Erfahrung in der Entwicklung, Imprägnierung und Verarbeitung von Aktivkohlen

* Tiefgehendes Know-how in Filtrationsanwendungen

* Produktion und globaler Vertrieb der funktionalisierten Produkte

Gemeinsam schaffen die Partner eine Lösung, die die Vorteile beider Technologien vereint und neue Standards für hygienische und leistungsfähige Filtersysteme setzt.

Starker Mehrwert durch komplementäre Technologien

Durch die Integration der AGXX-Technologie in Aktivkohlen entsteht ein klarer Mehrwert:

* Verhinderung von Biofilm-Bildung

* Verbesserung der hygienischen Sicherheit

* Steigerung der Standzeit und Effizienz von Filtermaterialien

* Alternative zu herkömmlichen Bioziden

Die enge Zusammenarbeit ermöglicht eine optimale Koordination von Entwicklung, Anwendung und industrieller Implementierung – von der Materialinnovation bis zur Markteinführung.

Einladung zur FILTECH 2026

Die CarboTech Gruppe und Heraeus Precious Metals laden alle Interessierten herzlich ein, sich vor Ort über die gemeinsame Technologieplattform zu informieren und sich mit den Experten beider Unternehmen auszutauschen. Beide Unternehmen sind auf der FILTECH 2026 in Halle 8 am Stand B28 vertreten.

Über die Partner

CarboTech Gruppe

Die CarboTech Gruppe mit Sitz in Essen zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Aktivkohlen und maßgeschneiderten Adsorptionslösungen. Mit ihren Lösungen trägt CarboTech zur Reinigung von Luft, Gasen und Flüssigkeiten bei und unterstützt Kunden aus verschiedenen Industrien dabei, Emissionen zu reduzieren, Ressourcen effizient zu nutzen und Umweltstandards einzuhalten.

Heraeus Precious Metals

Heraeus Precious Metals ist weltweit führend in der Edelmetallindustrie. Das Unternehmen ist Teil der Heraeus Gruppe und deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab, vom Handel über Edelmetallprodukte bis zum Refining und Recycling. Heraeus Precious Metals verfügt über umfassendes Fachwissen zu allen Platingruppenmetallen sowie Gold und Silber.

Mit rund 3.000 Mitarbeitenden an 16 Standorten weltweit bietet das Unternehmen ein breites Portfolio an Produkten, die für viele Branchen wie die Automobil-, Chemie-, Halbleiter-, Pharma-, Wasserstoff- und Schmuckindustrie unverzichtbar sind.

Über Heraeus

Heraeus ist eine weltweit tätige Technologiegruppe im Familienbesitz. Das Unternehmen aus Hanau umfasst 15 operative Gesellschaften, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen in den Business Areas Metals & Recycling, Healthcare, Semiconductor & Electronics sowie Industrials global aufgestellt sind. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Heraeus einen Umsatz von 29,4 Milliarden Euro und beschäftigte rund 15.200 Mitarbeitende in 40 Ländern. Damit zählt Heraeus zu den Top-10-Familienunternehmen in Deutschland.

Mit hoher Materialexpertise ist Heraeus in Schlüsselbranchen weltweit erfolgreich. So zählt die Gruppe zu den führenden Anbietern von Edelmetallen, liefert Quarzglas für die Halbleiter- und Telekommunikationsbranche oder Sensoren für die Stahlindustrie. Zudem verbessert das Unternehmen mit Materialien und Technologien für die Medizintechnik die Lebensqualität von Millionen Menschen.

Innovation ist der zentrale Treiber des Erfolgs von Heraeus. Sechs Prozent des Umsatzes (gemessen am Umsatz ohne Edelmetalle) fließen jährlich in Forschung und Entwicklung. Darüber hinaus kooperiert das Unternehmen weltweit mit führenden Forschungs- und Bildungseinrichtungen.

Wachstum und Nachhaltigkeit gehen bei Heraeus Hand in Hand: Das Unternehmen gestaltet seine eigenen Abläufe ressourcenschonend und unterstützt mit innovativen Materialien und Lösungen auch seine Kunden dabei, nachhaltiger zu wirtschaften.

Die Wurzeln der Gruppe reichen bis ins Jahr 1660 zurück, als Isaac Heraeus eine Apotheke in Hanau übernahm. Seitdem steht das Unternehmen für technologischen Fortschritt, nachhaltiges Wachstum und verantwortungsvolles Handeln – über Generationen hinweg.

MATERIALS. INNOVATIONS. FOR GENERATIONS.

Medienkontakt Heraeus Precious Metals

Pierre Schmidt

Senior Manager Communications

Heraeus Precious Metals

+ 49 (0) 6181 / 35 – 40 58

pierre.schmidt@heraeus.com

Medienkontakt CarboTech

Carlos Rodriguez

Marketing

CarboTech Gruppe

+49 173 2103387

Carlos.Rodriguez@carbotech.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CARBOTECH AC GMBH

Herr Carlos Rodriguez

Elisenstraße 119

45139 Essen

Deutschland

fon ..: 01732103387

web ..: https://www.carbotech.de/neuigkeiten-de/carbotech-und-heraeus-precious-metals-praesentieren-gemeinsa

email : carlos.rodriguez@carbotech.de

The CarboTech Group, a company of the ICI Group, is a leading medium-sized supplier of adsorbents. Its products make a significant contribution to environmental purity, particularly in the fields of chemistry, water and wastewater treatment, and ventilation and air conditioning technology. In the heart of the industrial Ruhr region, the company combines tradition with innovation.

As Germany’s leading full-service provider in the field of activated carbon, CarboTech combines many years of experience in production, application and process engineering. Its commitment is based on a strong tradition in mining research and the coal industry, combined with modern research to minimise environmental pollution and health risks. The company focuses on both classic requirements and innovative solutions and services. Its experts are familiar with the practical challenges and continuously develop sustainable, efficient and environmentally friendly products – for the benefit of customers and the environment.

Further information is available at www.carbotech.de.

Pressekontakt:

CarboTech AC GmbH

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fon ..: 01732103387

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