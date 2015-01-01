Nach Wachstum auf über 600 Hotels: Grand Metropolitan Hotels baut internationales Führungsteam aus

Die Hotelgruppe stärkt ihre Marken- und Commercial-Strategie – Jacques Oudinot übernimmt die Leitung von Martinez Hotels, Rahul Arora wird Chief Commercial & Digital Officer des Konzerns.

Grand Metropolitan Hotels setzt seinen internationalen Wachstumskurs mit einer gezielten Weiterentwicklung der Führungsstruktur fort. Jacques Oudinot übernimmt als Chief Executive Officer die Führung der Luxusmarke Martinez Hotels. Gleichzeitig wird Rahul Arora zum Chief Commercial & Digital Officer (CCDO) sowie Mitglied des Management Boards berufen. Mit beiden Ernennungen unterstreicht Grand Metropolitan Hotels seinen Anspruch, die weltweite Expansion konsequent mit operativer Exzellenz, starker Markenführung und digitaler Innovationskraft zu verbinden.

Jacques Oudinot verantwortete bislang als Chief Executive Officer den erfolgreichen Aufbau und die internationale Positionierung von Voile D’Or Hotels. In seiner neuen Funktion wird er die Weiterentwicklung von Martinez Hotels vorantreiben und die Luxusmarke im internationalen Wettbewerb weiter schärfen. Der Hotelmanager verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte internationale Führungserfahrung in der Luxushotellerie. Seine Karriere führte ihn unter anderem in leitende Positionen renommierter Häuser wie dem Hôtel de Crillon in Paris, Rosewood Abu Dhabi, Shangri-La Sydney, Four Seasons Singapore, Island Shangri-La Hong Kong sowie dem One&Only Royal Mirage Dubai. Mit seiner internationalen Erfahrung, seiner operativen Expertise und seinem tiefen Verständnis für das Luxussegment zählt Jacques Oudinot zu einer profilierten Führungspersönlichkeit in der Hotellerie.

Parallel dazu stärkt Grand Metropolitan Hotels seine globale Commercial- und Digitalstrategie mit der Berufung von Rahul Arora zum Chief Commercial & Digital Officer. Der Hospitality- und Digitalisierungsexperte bringt mehr als zwanzig Jahre internationale Branchenerfahrung mit. Als Gründer des Londoner Hospitality-Technologieunternehmens Digital Hotelier etablierte er innovative Lösungen für Distribution, Direktvertrieb und digitales Hotelmarketing. Nach dem erfolgreichen Verkauf des Unternehmens an eine Private-Equity-finanzierte Hospitality-Technologieplattform wechselte er in das Führungsteam der Signature Hotel Group und verantwortete dort unter anderem kommerzielle Wachstumsstrategien und operative Entwicklungsprojekte. Während seiner bisherigen Laufbahn gründete und entwickelte Rahul Arora eine Hotelmanagementgesellschaft, ein Travel-Management-Unternehmen sowie ein Hospitality-Technologieunternehmen und baute internationale Teams in London, Hongkong, Singapur, Tokio, Dubai und Delhi auf.

In seiner erweiterten Funktion verantwortet Rahul Arora künftig die weltweite Commercial- und Digitalstrategie der Hotelgruppe. Sein Aufgabenbereich umfasst Vertrieb, Marketing, Revenue Management, Distribution, Customer Engagement sowie sämtliche Initiativen im Bereich Technologie und digitale Transformation. Ziel ist es, die kommerzielle Performance der internationalen Hotelplattform weiter auszubauen, Direktvertriebskanäle zu stärken, die digitale Gästeansprache zu optimieren und zukunftsfähige Technologielösungen konzernweit zu implementieren.

„Mit Jacques Oudinot und Rahul Arora gewinnen wir zwei international anerkannte Führungspersönlichkeiten für zentrale Schlüsselbereiche unseres Unternehmens. Jacques wird unsere Luxusmarke Martinez Hotels mit seiner aussergewöhnlichen Erfahrung ausbauen, während Rahul unsere globale Commercial- und Digitalstrategie mit technologischer Innovation verbindet, um langfristigen Mehrwert für unsere Hoteleigentümer, Gäste und Geschäftspartner zu schaffen“, so Martin R. Smura, Gründer und Chairman von Grand Metropolitan Hotels.

Unveränderter Teil des Executive Leadership Teams bleibt Wilhelm K. Weber als Chief Strategy Officer. Er verantwortet weiterhin die langfristige Wachstumsstrategie sowie die strategische Unternehmensentwicklung der Gruppe.

Mit den beiden Personalentscheidungen setzt Grand Metropolitan Hotels den konsequenten Ausbau seiner internationalen Managementplattform fort. Die Kombination aus internationaler Markenexpertise, digitaler Transformation und strategischer Unternehmensentwicklung schafft die Voraussetzungen, um das weltweite Wachstum nachhaltig fortzuführen.

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Grand Metropolitan Hotels

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Grand Metropolitan Hotels ist eine der führenden Hotelmanagement-Gesellschaften und spezialisiert auf die Bereitstellung massgeschneiderter Lösungen im Bereich Branding, Hotelmanagement, Franchise und Affiliation, die auf die individuellen Bedürfnisse von Hotelbesitzern sowie Investoren zugeschnitten sind.

Zu der Gesellschaft gehören unter anderem bekannte Marken wie Grand Metropolitan Hotels Collection, Castlewood Hotels und Resorts, Swiss Hospitality Collection, African Heritage Hotel Collection, African Hotel Alliance, Brionj Luxury Hotels, Voile D’Or Hotels & Resorts, Martinez Hotels and Resorts, TOP INTERNATIONAL Hotels, Private Selection Hotels & Tours sowie zahlreiche F&B Brands.

Ein internationales Team aus Hoteliers mit langjähriger Erfahrung in allen Bereichen der Hospitality-Industrie, vertreten an sechs strategischen Standorten weltweit, bieten Hotelinvestoren und Eigentümern umfassende Unterstützung und Serviceleistungen an. Nachhaltigkeit und fortschrittliche Digitalisierung sind dabei für das Unternehmen von zentraler Bedeutung.



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