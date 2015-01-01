Erstes Hotel der Brionj Luxury Hotel Collection in Deutschland – „THE BALTIC VIEW“ eröffnet im Frühjahr 2026

Exklusive Lage an der Ostsee mit Naturerlebnis: Das Refugium umfasst 14 Luxus-Apartments bis 160 qm und bietet zukünftig an der Küste einen Rückzugsort für anspruchsvolle Gäste.

An der Ostseeküste Rügens entsteht ein außergewöhnliches Hospitality-Konzept, das gleich mehrere strategische Ebenen vereint: Der Betrieb wird als kuratiertes „Signature-House“ Teil der Brionj Luxury Hotel Collection und ergänzt zugleich das internationale Markenportfolio von Grand Metropolitan Hotels um eine herausragende Destination in Deutschland. Betreiber der Immobilie ist VELA Hotels. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen, die offizielle Eröffnung erfolgt am 30. April 2026.

THE BALTIC VIEW umfasst 14 großzügige Luxus-Apartments mit bis zu 160 Quadratmetern Wohnfläche und positioniert sich bewusst als Premium-Alternative zwischen klassischem Luxushotel und hochwertigem Private-Living. Im Mittelpunkt steht ein individuelles Gasterlebnis, welches Privatsphäre, Designanspruch sowie persönlichen Service miteinander verbindet – konsequent entlang der Philosophie der Brionj Luxury Hotel Collection, die auf charakterstarke Häuser statt standardisierte Hotelprodukte setzt. Die Aufnahme in die Brionj-Markenwelt folgt einer klaren kuratorischen Logik: Häuser mit besonderer Lage, architektonischer Eigenständigkeit und emotionaler Aufenthaltsqualität.

„THE BALTIC VIEW steht exemplarisch für die Weiterentwicklung moderner Luxushotellerie. Das heißt weniger Konvention, mehr Erlebnisqualität, mehr

Individualität“, erklärt Laura Nissen, Direktorin der Brionj Luxury Hotel Collection.

Die Lage direkt an der Ostsee prägt Charakter und Konzept des Hauses. Architektur sowie Interior folgen einer klaren, modernen Designsprache mit hochwertigen Materialien, großzügigen Glasflächen und einer reduzierten Formensprache. Alle Apartments verfügen über Sauna, Kamin und Seeblick, ergänzt durch die exklusive Spa-Mitnutzung des angrenzenden THE SHORELINE-Resort. Die Gäste erwartet ein beheizter Indoor-Pool, eine Saunalandschaft mit finnischer Sauna, Sanarium und Infrarotsauna sowie Ruhezonen mit Ostseeblick und Außenterrasse.

Ergänzt wird das Angebot durch Behandlungsräume, Fitnessbereich und Eisbrunnen. Zusätzlich erweitern ein Concierge-Service, ein exklusiv buchbarer Privatkoch sowie weitere individualisierte Serviceleistungen das Leistungsspektrum. Das Angebot selbst richtet sich an anspruchsvolle Gäste, die Ruhe, Weite und ein entschleunigtes Reiseerlebnis suchen, ohne auf urbanen Komfort verzichten zu wollen.

Mit THE BALTIC VIEW erweitern Brionj Luxury Hotel Collection und Grand Metropolitan Hotels ihr Portfolio um ein nordisch geprägtes Coastal-Retreat, das langfristige Aufenthalte ebenso adressiert wie Kurztrips. Kuratierte Empfehlungen, maßgeschneiderte Services und persönliche Betreuung ersetzen dabei bewusst anonyme Standardprozesse. Der Fokus liegt auf Aufenthaltsqualität statt Frequenzmaximierung.

Strategisch markiert das Projekt einen weiteren Schritt im selektiven Wachstum beider Marken: Brionj stärkt ihre Positionierung als Collection außergewöhnlicher Signature-Häuser, Grand Metropolitan Hotels baut ihren Footprint im deutschsprachigen Raum sowie im Luxury- und Boutique-Segment aus.

Ventis entwickelt gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft VELA Hotels die Betriebe, die anschließend von VELA Hotels geführt werden. Die Häuser stehen dabei für moderne Hospitality-Konzepte mit klarer Markenidentität und operativer Exzellenz. So werden auch bei THE BALTIC VIEW Entwicklung und Betrieb eng verzahnt und durch digitale Prozesse sowie persönliche Gästebetreuung ergänzt.

Quelle Foto: VENTIS AG/Peter Droll

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