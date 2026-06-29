NationalHelf: Sohn einer 90-Jährigen startet Vermittlungsplattform für Alltagshilfe

Volker Neumann (58) möchte seiner 90jährigen Mutter Hilde ermöglichen, weiterhin zu Hause zu leben – und startet dafür die neue Plattform NationalHelf.de, die ab sofort bundesweit genutzt werden kann.

Buchholz in der Nordheide, 29. Juni 2026 – Weil seine 90-jährige Mutter Hilde seit kurzem nicht mehr so mobil ist wie früher und er selbst rund 150 Kilometer entfernt lebt, hat der Markenexperte Volker Neumann (58) genau die Plattform gegründet, die er aktuell selbst dringend benötigt: NationalHelf.de. Ziel der neuen Online-Plattform ist es, schnell und unkompliziert Menschen, die im Alltag Unterstützung benötigen, mit Menschen, die genau diese Hilfe anbieten möchten, zusammenzubringen.

„Ich hoffe natürlich, über NationalHelf auch schnell ein Team aus geeigneten Helferinnen und Helfern für unsere Mutter zu finden“, sagt Neumann.

In den vergangenen Wochen hatte Neumann nach eigenen Angaben über zahlreiche persönliche Kontakte und unterschiedlichste Wege versucht, eine regelmäßige Alltagshilfe für seine Mutter zu organisieren – jedoch ohne Erfolg. Gemeinsam mit seinem älteren Bruder sah er sich deshalb gezwungen, seine Mutter zunächst in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung unterzubringen.

„Wir hoffen sehr, dass dies nur eine vorübergehende Lösung ist und unsere Mutter bald wieder in ihre vertraute Umgebung zurückkehren kann“, so Neumann.

Während bei der aktuell laufenden Fußball-Weltmeisterschaft die besten Teams der Welt um den Titel kämpfen, stehen so auch sehr viele Angehörige und Familien in Deutschland vor der Herausforderung, für ihre älter werdenden Eltern das richtige „Mannschaft“ (mwd) aufzustellen. Mit NationalHelf sollen Angehörige künftig schnell die passende „Teamaufstellung“ aus Alltagshelferinnen und Alltagshelfern finden können, damit ältere Menschen möglichst lange selbstbestimmt zu Hause leben können.

„Pflegedienste leisten wertvolle Arbeit, können den großen Bedarf an alltäglicher Unterstützung jedoch häufig nicht vollständig abdecken. Es fehlt an Menschen, die mit älteren Menschen kochen, spazieren gehen, einkaufen, Gesellschaft leisten oder einfach regelmäßig nach dem Rechten sehen“, erklärt Neumann.

Zusätzlich verschärfen die aktuellen Diskussionen um die zukünftige Ausgestaltung der Pflegeversicherung die Sorgen vieler Familien. Die geplanten Reformen im Pflegesystem könnten nach Einschätzung zahlreicher Experten für Pflegebedürftige und Angehörige spürbare Mehrbelastungen und Leistungseinschränkungen mit sich bringen.

Die Herausforderungen in der häuslichen Versorgung älterer Menschen werden in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Viele Familien sehen sich bereits heute mit steigenden Eigenanteilen, einem Mangel an Pflege- und Betreuungskräften sowie immer komplexeren gesetzlichen Rahmenbedingungen konfrontiert. „Die Menschen brauchen jetzt pragmatische, unbürokratische Lösungen, die schnell funktionieren. Genau dafür habe ich in wenigen Tagen NationalHelf gestartet. Die Plattform ist ein zeitgemäßes Werkzeug, um Hilfesuchende und engagierte Menschen direkt zusammenzubringen“, sagt Neumann.

Auf NationalHelf.de können Angehörige oder Betroffene selbst unkompliziert nach passenden Alltagshilfen suchen und direkt Kontakt zu den Anbieterinnen und Anbietern aufnehmen. Gleichzeitig können Studierende, Teilzeitbeschäftigte, Rentnerinnen und Rentner oder engagierte Nachbarinnen und Nachbarn ihre individuellen Unterstützungsangebote auf der Plattform einstellen.

Die Helfenden entscheiden selbst, welche Aufgaben sie übernehmen möchten, wann sie verfügbar sind und in welchem Umkreis sie tätig sein wollen. Umfangreiche Such- und Filterfunktionen sollen dafür sorgen, dass Hilfesuchende und Helfende schnell zueinanderfinden.

Da Neumann an den Weltmeistertitel der deutschen Nationalelf glaubt, sind die ersten 1.111 Jahres-Mitgliedschaften auf NationalHelf kostenlos. Danach ist die Plattform bewusst niedrigschwellig gestaltet: die Jahresgebühr beträgt 19 Euro für Helferinnen und Helfer sowie 29 Euro für Hilfesuchende.

Plattform-Initiator Volker Neumann würde sich insbesondere über kurzfristige Kontaktaufnahmen von interessierten Alltagshelferinnen und Alltagshelfern aus Büsum und Umgebung freuen. Er selbst ist über die Plattform auch ohne Mitgliedsgebühr direkt kontaktierbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Volker Neumann

Herr Volker Neumann

Hamburger Str. 73

21244 Buchholz in der Nordheide

Deutschland

fon ..: +49 (0)172 41 41 550

web ..: https://www.nationalhelf.de

email : vn@volkerneumann.de

Volker Neumann, 58, ist freier Werbe- & Marken-Entwickler. Er hilft Unternehmen, Gründer*inne*n und Gründungswilligen, bestehende Businesses zu optimieren, diese bekannt zu machen oder neue Geschäftsideen umzusetzen. Er verfügt über langjährige Praxis-Erfahrung aus seiner Arbeit für bekannte Unternehmen und Marken.

Pressekontakt:

Volker Neumann

Herr Volker Neumann

Hamburger Str. 73

21244 Buchholz in der Nordheide

fon ..: +49 (0)172 41 41 550

email : vn@volkerneumann.de

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