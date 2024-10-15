Abcourt schließt hochauflösende drohnengestützte Vermessung der Magnetfeldstärke über dem Konzessionsgebiet Flordin ab

Rouyn-Noranda, Kanada, 23. Februar 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass die Anfang Januar durchgeführte hochauflösende drohnengestützte Vermessung der Magnetfeldstärke über dem Konzessionsgebiet Flordin abgeschlossen wurde und die Ergebnisse nun vorliegen.

Highlights:

– Die primäre von Ostsüdost nach Westnordwest streichende magnetische Anomalie setzt sich kontinuierlich über das gesamte Konzessionsgebiet fort und stimmt den bekannten geologischen Informationen zufolge mit der mafischen Lavasteinabfolge (Basalt-Andesit) der Vanier-Dalet-Poirier Group (VDP), dem Wirt der Goldmineralisierung, überein (Abbildung 2).

– Die erste Ableitung des vertikalen Gradienten bestätigt eindeutig die späten strukturellen Verschiebungen. Sie wurden bei Abtragungsarbeiten festgestellt und durch die Strukturstudie, die von der Firma GEOX Consulting Inc. 2025 durchgeführt wurde, bestätigt. Diese Verschiebungen beeinflussen die mineralisierten Zonen. Mit dieser neuen Vermessung sind wir nun in der Lage, die Vorhersagbarkeit dieser Bewegungen zum Zwecke der Planung zukünftiger Arbeiten sicherzustellen (Abbildung 3).

– Alle Bohrungen, die 2026 auf dem Konzessionsgebiet Flordin absolviert werden sollen (20.000 Meter), sind im Bereich der im Rahmen dieser neuen Vermessung definierten magnetischen Anomalie angesiedelt (Abbildung 4).

Ende Dezember 2025 beauftragte das Unternehmen die Firma Terrascope Inc. mit der Durchführung einer hochauflösenden drohnengestützten Vermessung der Magnetfeldstärke über seinem Konzessionsgebiet Flordin. Insgesamt 463 Kilometer an Fluglinien deckten das gesamte Konzessionsgebiet Flordin ab. Die Fluglinien lagen jeweils 35 Meter voneinander entfernt und die Flughöhe betrug etwa 32 Meter über dem Boden. Die Ergebnisse dieser Vermessung verdeutlichen die Kontinuität der primären magnetischen Anomalie über dem gesamten Konzessionsgebiet. Laut den bekannten geologischen Informationen stimmt die primäre magnetische Anomalie mit der mafischen Lavagesteinsabfolge (Basalt-Andesit) der Vanier-Dalet-Poirier Group (VDP) überein. Innerhalb dieser mafischen Vulkangesteinsabfolge findet sich der Cameron Shear Corridor. Diese bedeutende Scherzone dient als Hauptkanal für die Goldmineralisierung. Die jüngsten magnetischen Messungen bestätigen ohne Zweifel die Kontinuität dieser wichtigen Struktur in unserem Konzessionsgebiet.

Abbildung 1: Regionaler Standort des Konzessionsgebiets Flordin

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83097/Abcourt_230226_DEPRCOM.001.png

Die Abbildungen der ersten und zweiten vertikalen Ableitungen, die aus der Verarbeitung der magnetischen Daten hervorgehen, ermöglichen die Veranschaulichung der eindeutig späten Strukturen mit Nordost-Südwest-Ausrichtung, die die geologischen Einheiten versetzen und verschieben. Insbesondere wurden diese Bewegungen bei den Abtragungsarbeiten (Stripping) bei Cartwright und 25-02 beobachtet. Die von Frau Lucie Mathieu von GEOX Consultations Inc. durchgeführte Studie bestätigt überdies das Vorkommen von späten strukturellen Verschiebungen in Nord-Nordost-Richtung. Die Bestätigung dieser späten Bewegungen und ihres genauen Standorts wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine zukünftigen Arbeiten auf Grundlage dieser Versetzungen zu planen und an diesen auszurichten. Es sollte angemerkt werden, dass die Bohrungen, die aktuell im Gange sind und im Jahr 2026 mit einem Gesamtvolumen von 20.000 Metern niedergebracht werden sollen, allesamt im Bereich der primären magnetischen Anomalie angesiedelt sind.

Abbildung 2: Karte des Gesamtmagnetfelds mit der Lage der Abtragungsarbeiten bei Cartwright und 25-02 und dem Standort der Lagerstätte Flordin

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83097/Abcourt_230226_DEPRCOM.002.png

Abbildung 3: Karte des vertikalen magnetischen Felds (erste Ableitung) mit der Lage der Abtragungsarbeiten bei Cartwright und 25-02 und dem Standort der Lagerstätte Flordin

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83097/Abcourt_230226_DEPRCOM.003.png

Abbildung 4: Standorte der Bohrlöcher, Kampagne 2026

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83097/Abcourt_230226_DEPRCOM.004.png

Pascal Hamelin, President und Chief Executive Officer, sagt dazu: Die Ergebnisse dieser hochauflösenden Vermessung der Magnetfeldstärke sind überzeugend. Es war notwendig, dieses Projekt durchzuführen, insbesondere angesichts der technologischen Fortschritte im Geophysikbereich. Die Vermessung zeigt eindeutig die Kontinuität und Fortsetzung der magnetischen Anomalie über unserem gesamten Konzessionsgebiet. Die Auswertung der Vermessung wird die Planungen unterstützen und die Effizienz der aktuellen Bohrkampagne erhöhen. Wir freuen uns auf die ersten Analyseergebnisse dieser Kampagne.

Qualifizierte Sachverständige

Robert Gagnon, P.Geo. Vice-President Exploration des Unternehmens, und Marc Boivin, P.Geo., beratender Geophysiker, haben die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verifiziert und genehmigt.

Über Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein Golderschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt besitzt den Minen- und Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Aktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website (www.abcourt.ca) und in unseren Unterlagen unter unserem Profil auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Pascal Hamelin

President and CEO

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert

VP Communications

T: (514) 722-2276 DW 456

E-Mail: ir@abcourt.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. plant, strebt an, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden können, sollten oder werden oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leserinnen und Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte diesen Aussagen dennoch kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren – weder aufgrund neuer Informationen, noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

