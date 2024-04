Abitibi Metals erbohrt mächtige Kupfervererzung auf B26

Abitibi Metals präsentiert mächtige Abschnitte mit Kupfervererzung von seinem B26-Projekt. Das Potenzial auf einen Tagebau wird noch einmal unterstrichen.

Mit einer Serie erfolgreicher Bohrungen erweitert Abitibi Metals (CSE:AMQ; OTCQB:AMQFF; FSE:FW0) in diesem Frühjahr weiter systematisch den oberflächennahen Fußabdruck seiner polymetallischen Lagerstätte B26 im Abitibi Bergbaucamp in Quebec. Unter anderem meldete Abitibi Metals 97,5 Meter (!) mit 1,47% Cu-Äq nahe der Oberfläche. Die Ergebnisse von #301 unterstützen das Tagebaupotenzial für große Tonnagen mit einem hochgradigen Kern und testeten die tatsächliche Breite der Mineralisierung. Die Ergebnisse von #335 bestätigten und erweiterten das Kupferpotenzial der „Satellite West“-Zone, die 500 Meter westlich der Hauptlagerstätte liegt.

Das Unternehmen hatte sich das fortgeschrittene B26-Projekt (IND: 7,0 MT @ 2,.94% CuÄq % INF: 4,4 MT @ 2,97% CuÄq) erst am 16. November 2023 über ein Optionsabkommen mit SOQUEM Inc., einer Tochtergesellschaft der staatlichen Investissement Québec, gesichert. Über einen Zeitraum von sieben Jahren kann Abitibi 80 % des Projekts erwerben. Zugleich hat SOQUEM bei Unterzeichnung der Option einen Anteil von 9,9 % des Kapitals von Abitibi erhalten. Zur Sicherung von 50 % an dem Projekt muss Abitibi zunächst 7,5 Mio. CAD in Exploration investieren. Für den 80prozentigen Earn-In muss Abitibi eine PEA vorlegen und weitere 7 Mio. CAD in Exploration stecken. In einer Reihe von erfolgreichen Kapitalerhöhungen seit Ende vergangenen Jahres hat Abitibi insgesamt 21,8 Mio. CAD erlöst. Der aktuelle Cash-Bestand von ca. 19 Mio. CAD würde ausreichen, schon heute den gesamten Earn-In zu bezahlen!

Jetzt den ganzen Artikel lesen:

Abitibi Metals untermauert Tagebaupotenzial des polymetallischen B26-Projekts

