  • Action, Teamgeist und Schlamm: Der Hotfoot Run kommt zum Montgolfiadengelände

    Hindernislauf Hotfoot Run findet am 26. September in Warstein statt
    Warsteiner Brauerei und die Stadt Warstein sind als Partner dabei
    Tickets sind unter https://hotfootrun.de/tickets erhältlich

    BildSchlamm, Teamgeist und jede Menge Spaß: Der Hotfoot Run macht in diesem Jahr erstmals Station in Warstein und bringt damit Deutschlands „Mutter der Hindernisläufe“ in die Region. Mit spektakulären Hindernissen, einer mitreißenden Startshow und einer einzigartigen Atmosphäre verspricht das Event sportliche Herausforderung und unvergessliche Erlebnisse für Teilnehmende und Zuschauer. Start und Ziel befinden sich auf dem Montgolfiadengelände von dort führt die Strecke unter anderem über den Skihang und durch den Steinbruch, dabei warten Schlamm, Wasserrutschen, Schaum und verschiedenste Hindernisse auf die Läuferinnen und Läufer. „Beim Hotfoot Run geht es nicht nur um sportliche Leistung, sondern vor allem um das Miteinander. Nach dem Lauf zusammenkommen, gemeinsam zu feiern und auf den Erfolg anstoßen – da sind wir als Brauerei gerne dabei“, erklärt Nadja Gärtner, Leitung Brand Activation der Warsteiner Brauerei.

    In Warstein geht auch die neue Family Edition des Hotfoot Run an den Start. Dabei können Jugendliche ab 12 Jahren in erwachsener Begleitung den bunten Hindernislauf bewältigen, auf der 5 km langen Strecke steht ganz klar der Spaß im Vordergrund. „Mit dem Hotfoot Run und insbesondere der neuen Family Edition setzen wir ein Zeichen für die Stadt Warstein als sport- und familienfreundliche Stadt“, sagt Jeroen Tepas von der Stadt Warstein.

    Neben der Family Edition stehen weitere Läufe mit unterschiedlichen Distanzen und Schwierigkeitsgraden auf dem Programm, die sowohl für Einsteiger als auch für ambitionierte Sportler geeignet sind. Highlight-Hindernisse wie Rutschen, Wasser- und Schaum-Elemente sowie ein abwechslungsreiches Gelände machen den Hotfoot Run zu einem besonderen

    Gemeinschaftserlebnis und stehen für jede Menge Spaß. „Unser Anspruch ist es, ein Event zu schaffen, das Menschen verbindet – egal ob als Einzelstarter, im Team, als Firma oder als Familie. Genau dafür steht der Hotfoot Run“, betont Veranstalter Ingo Pauly.

    Ab dem 12. Januar beginnt mit der Super-Early-Bird-Phase der Ticketverkauf für den 26. September, in der zunächst nur 500 Tickets ab 35,- EUR (je nach Laufdistanz) verfügbar sind. Bei den Super-Early-Bird-Tickets gibt es das Finisher Shirt sowie die Zeitnahme kostenfrei dazu – beides gehört bei den regulären Tickets zu den Zusatzleistungen – schnell sein lohnt sich.

    Alle weiteren Informationen zu buchbaren Zusatzleistungen, Volunteer-Möglichkeiten und Firmenpaketen sind auf der Homepage des Hotfoot Run verfügbar.

    _Haus Cramer Gruppe_
    _Die Haus Cramer Gruppe ist ein familiengeführtes Getränkeunternehmen mit Sitz im sauerländischen Warstein, das sich über neun Generationen hinweg zu einem weltweit agierenden Betrieb mit rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt hat. Das Unternehmen ist seit 1753 im Besitz der Familie Cramer und wird seit 2012 von Catharina Cramer als Inhaberin der Gruppe geführt. Zum Portfolio der Haus Cramer Gruppe zählen unter anderem die Produkte der Warsteiner Brauerei, der Herforder Brauerei, der Privatbrauerei Frankenheim, der Paderborner Brauerei sowie der bayerischen König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg und der irischen Rye River Brewing Company. Die Produkte der Haus Cramer Gruppe sind weltweit in mehr als 60 Ländern erhältlich._

