Action, Teamgeist und Schlamm: Der Hotfoot Run kommt zum Montgolfiadengelände

Hindernislauf Hotfoot Run findet am 26. September in Warstein statt

Warsteiner Brauerei und die Stadt Warstein sind als Partner dabei

Tickets sind unter https://hotfootrun.de/tickets erhältlich

Schlamm, Teamgeist und jede Menge Spaß: Der Hotfoot Run macht in diesem Jahr erstmals Station in Warstein und bringt damit Deutschlands „Mutter der Hindernisläufe“ in die Region. Mit spektakulären Hindernissen, einer mitreißenden Startshow und einer einzigartigen Atmosphäre verspricht das Event sportliche Herausforderung und unvergessliche Erlebnisse für Teilnehmende und Zuschauer. Start und Ziel befinden sich auf dem Montgolfiadengelände von dort führt die Strecke unter anderem über den Skihang und durch den Steinbruch, dabei warten Schlamm, Wasserrutschen, Schaum und verschiedenste Hindernisse auf die Läuferinnen und Läufer. „Beim Hotfoot Run geht es nicht nur um sportliche Leistung, sondern vor allem um das Miteinander. Nach dem Lauf zusammenkommen, gemeinsam zu feiern und auf den Erfolg anstoßen – da sind wir als Brauerei gerne dabei“, erklärt Nadja Gärtner, Leitung Brand Activation der Warsteiner Brauerei.

In Warstein geht auch die neue Family Edition des Hotfoot Run an den Start. Dabei können Jugendliche ab 12 Jahren in erwachsener Begleitung den bunten Hindernislauf bewältigen, auf der 5 km langen Strecke steht ganz klar der Spaß im Vordergrund. „Mit dem Hotfoot Run und insbesondere der neuen Family Edition setzen wir ein Zeichen für die Stadt Warstein als sport- und familienfreundliche Stadt“, sagt Jeroen Tepas von der Stadt Warstein.

Neben der Family Edition stehen weitere Läufe mit unterschiedlichen Distanzen und Schwierigkeitsgraden auf dem Programm, die sowohl für Einsteiger als auch für ambitionierte Sportler geeignet sind. Highlight-Hindernisse wie Rutschen, Wasser- und Schaum-Elemente sowie ein abwechslungsreiches Gelände machen den Hotfoot Run zu einem besonderen

Gemeinschaftserlebnis und stehen für jede Menge Spaß. „Unser Anspruch ist es, ein Event zu schaffen, das Menschen verbindet – egal ob als Einzelstarter, im Team, als Firma oder als Familie. Genau dafür steht der Hotfoot Run“, betont Veranstalter Ingo Pauly.

Ab dem 12. Januar beginnt mit der Super-Early-Bird-Phase der Ticketverkauf für den 26. September, in der zunächst nur 500 Tickets ab 35,- EUR (je nach Laufdistanz) verfügbar sind. Bei den Super-Early-Bird-Tickets gibt es das Finisher Shirt sowie die Zeitnahme kostenfrei dazu – beides gehört bei den regulären Tickets zu den Zusatzleistungen – schnell sein lohnt sich.

Alle weiteren Informationen zu buchbaren Zusatzleistungen, Volunteer-Möglichkeiten und Firmenpaketen sind auf der Homepage des Hotfoot Run verfügbar.

_Haus Cramer Gruppe_

_Die Haus Cramer Gruppe ist ein familiengeführtes Getränkeunternehmen mit Sitz im sauerländischen Warstein, das sich über neun Generationen hinweg zu einem weltweit agierenden Betrieb mit rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt hat. Das Unternehmen ist seit 1753 im Besitz der Familie Cramer und wird seit 2012 von Catharina Cramer als Inhaberin der Gruppe geführt. Zum Portfolio der Haus Cramer Gruppe zählen unter anderem die Produkte der Warsteiner Brauerei, der Herforder Brauerei, der Privatbrauerei Frankenheim, der Paderborner Brauerei sowie der bayerischen König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg und der irischen Rye River Brewing Company. Die Produkte der Haus Cramer Gruppe sind weltweit in mehr als 60 Ländern erhältlich._

Pressekontakte:

Pressebüro Hotfoot Run

c/o Faktor 4 Event Marketing GmbH

Kunstfelder Str. 7

51069 Köln

presse@hotfootrun.de

Stadt Warstein

Jeroen Tepas

Leiter Stadtmarketing Warstein

Tel. 02902 81-205

j.tepas@warstein.de

Haus Cramer Gruppe

Abteilung Unternehmenskommunikation

Tel.: 02902 88-1799

E-Mail: presse@warsteiner.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Faktor4 Event Marketing GmbH

Ingo Pauly

Kunstfelder Str. 7

51069 Köln

Deutschland

fon ..: +49 221 1653440

web ..: https://hotfootrun.de/

email : presse@hotfootrun.de

Faktor 4 Event Marketing GmbH – das Unternehmen hinter dem Hotfoot Run. Seit 2007 sind wir die Agentur hinter dem wohl buntesten Hindernislauf der Welt. Wir waren dabei, als 2007 der erste Startschuss des StrongmanRuns fiel. Seither durften wir grandiose Hindernisläufe an spektakulären Orten wie dem Heavy Metal Mekka Wacken, der Stadt aus Eisen Ferropolis oder in der Grünen Hölle ausrichten.

Pressekontakt:

Faktor4 Event Marketing GmbH

Ingo Pauly

Kunstfelder Str. 7

51069 Köln

fon ..: +49 221 1653440

email : presse@hotfootrun.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

AM positioniert sich für die nächste Phase des globalen Wachstums: Kelly McAndrew wird Chairman, Dave Watrous CEO Swan Hellenic: Neue Expeditions-Kreuzfahrten mit Tauch-Optionen