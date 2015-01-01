Krügers Trockeneis Technik: Online-Shop für Trockeneis in Deutschland

Krügers Trockeneis Technik bietet über den Online-Shop eine breite Auswahl an Trockeneis sowie Mietgeräte für Strahlverfahren. Qualität und die deutschlandweite Lieferung steht im Fokus.

Das Unternehmen Krügers Trockeneis Technik hat sich als innovativer Partner für industrielle Anwendungen etabliert und bietet vor allem Großkunden eine zuverlässige Möglichkeit, über den Online-Shop Trockeneis zu kaufen. Das umfangreiche Sortiment wurde gezielt auf die Anforderungen von Industrie, Produktion und gewerblichen Anwendern ausgerichtet und umfasst verschiedene Trockeneisformen wie feine Pellets für industrielle Strahlverfahren, kompakte Nuggets für Produktionsprozesse sowie Scheiben und Blöcke für Kühl- und Logistikanwendungen. Als Komplettanbieter bedient das Unternehmen unter anderem auch die Gastronomie sowie Event-Technik, wo z.B. Trockeneis für professionelle Nebeleffekte zum Einsatz kommt.

Vielfältige Trockeneisprodukte für unterschiedlichste Anforderungen

Das Sortiment von Krügers Trockeneis Technik umfasst mehrere Produktvarianten, die jeweils auf spezifische Einsatzbereiche zugeschnitten sind. Kleine Pellets werden hauptsächlich in Strahlgeräten zur industriellen Reinigung sowie für Kühltransporte eingesetzt. Für längere Lagerzeiten und den Versand temperatursensibler Waren wie Lebensmittel oder Arzneimittel haben sich Blöcke als besonders effektiv erwiesen. Nuggets bilden eine ausgewogene Mittelgröße und punkten durch ihre vielseitige Verwendbarkeit, während Scheiben gezielt für spezielle Industrieanwendungen konzipiert wurden. Je nach Lagerbedingungen und Isolierung behält das Material seine Kühlwirkung für 24 bis 72 Stunden. Sämtliche Varianten basieren auf hochreinem CO? in Lebensmittelqualität und garantieren konstante Produkteigenschaften.

Mietgeräte für Trockeneisstrahlverfahren

Ergänzend zum Produktverkauf stellt das Unternehmen Mietgeräte bereit. Die Strahlgeräte eignen sich für Reinigung, Sanierung oder industrielle Prozesse und können für einzelne Projekte kurzfristig gemietet werden.

Durch das Mietmodell erhalten Unternehmen – vom Handwerksbetrieb bis zum Industriekonzern – Zugriff auf professionelle, wartungsgeprüfte Technik, ohne hohe Investitionskosten für die Anschaffung eigener Geräte tragen zu müssen. Dies ermöglicht auch kleineren Betrieben den Einsatz modernster Reinigungstechnologie für einzelne Projekte oder zur Erprobung des Verfahrens.

Sicherheits- und Qualitätsstandards

Die Produkte von Krügers Trockeneis Technik werden aus CO? in Lebensmittelqualität hergestellt. Das Unternehmen informiert umfassend über den sachgerechten Umgang mit Trockeneis, einschließlich Transport- und Lagerungshinweisen. Durch Sicherheitsdatenblätter und technische Hinweise wird sichergestellt, dass Kundinnen und Kunden die Produkte korrekt handhaben.

Logistik und Versorgung

Das Unternehmen beliefert Kunden und Kundinnen deutschlandweit und gewährleistet durch optimierte Prozesse auch kurzfristige Bestellungen. Speziell isolierte Transportbehälter reduzieren die natürliche Sublimation während des Versands erheblich und sorgen dafür, dass die bestellte Menge nahezu vollständig beim Empfänger ankommt.

Der unternehmenseigene Fuhrpark gewährleistet eine schnelle und termingerechte Zustellung im gesamten Bundesgebiet. Durch die eigene Logistikflotte behält Krügers Trockeneis Technik die vollständige Kontrolle über den Lieferprozess und kann flexibel auf kurzfristige Anforderungen reagieren. Kunden und Kundinnen profitieren von verlässlichen Lieferzeiten – sowohl bei kleineren Mengen für einzelne Projekte als auch bei regelmäßigen Großlieferungen für industrielle Zwecke.

Kontakt und Unternehmensinformationen

Krügers Trockeneis Technik hat seinen Sitz in der Erlenweg 22, 39288 Burg. Anfragen können telefonisch unter +49 3921 4599803 oder per Kontaktformular gestellt werden. Über den Online-Shop besteht zudem die Möglichkeit, Mietgeräte zu buchen oder spezifische Produktinformationen anzufordern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Krügers Trockeneis Technik GmbH

Herr Sascha Krüger

Erlenweg 22

39288 Burg (bei Magdeburg)

Deutschland

fon ..: +493921 4599803

web ..: https://shop.krueger-trockeneis.de/

email : info@krueger-trockeneis.de

Krügers Trockeneis Technik GmbH bietet Ihnen hochwertige Trockeneisprodukte und umfassende Dienstleistungen rund um Trockeneis. In unserem Trockeneis Shop können Sie bequem Trockeneis kaufen und sich dieses deutschlandweit liefern lassen.

Unsere Leistungen im Überblick:

– Trockeneis kaufen: Wir bieten Trockeneis in verschiedenen Formen – Pellets, Nuggets, Scheiben und Blöcke – in Lebensmittelqualität an.

– Trockeneis liefern lassen: Profitieren Sie von unserem kostenlosen Overnight-Versand – bei Bestellung bis 12:00 Uhr erfolgt die Zustellung am nächsten Werktag bis 12:00 Uhr.

– Trockeneisstrahlgerät mieten oder leihen: Für Reinigungsarbeiten stellen wir Ihnen moderne Trockeneisstrahlgeräte zur Verfügung.

– Sets für Trockeneisreinigung: Komplettlösungen inklusive Einweisung für effektive Reinigungsarbeiten.

Unsere Produkte eignen sich ideal für Anwendungen in der Industrie, im Catering, für Events oder im medizinischen Bereich. Dank spezieller Thermoboxen gewährleisten wir minimale Sublimation und maximale Frische.

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Interactives Pro 3.0 – das neue CMS für skalierbare, barrierefreie und mehrsprachige interaktive Kommunikation Religionsfreiheit unter Druck: Kritik an staatlicher Einmischung in Glaubensangelegenheiten